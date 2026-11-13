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Thể thao

Legend Valley rà soát kỹ từng khâu trước giờ khai cuộc Tiền Phong Golf Championship 2026

Trọng Đạt - Hồng Vĩnh - Trọng Tài

TPO - Một ngày trước Lễ khai mạc, Ban tổ chức Tiền Phong Golf Championship 2026 phối hợp với Ban quản lý Legend Valley Country Club rà soát các khâu chuẩn bị cuối cùng. Mùa giải kỷ niệm 10 năm quy tụ 240 golfer, lần đầu tổ chức trên cả hai sân Rose Course và Canyon Course.

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Ngày 13/11, tại Legend Valley Country Club (Ninh Bình), Ban tổ chức giải Tiền Phong Golf Championship 2026 cùng Ban quản lý sân kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị trước ngày khai mạc.
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Đây là bước hoàn thiện kế hoạch phối hợp giữa hai bên, hướng tới bảo đảm các khâu tổ chức, vận hành và phục vụ golfer được triển khai đồng bộ.
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Mùa giải năm nay đánh dấu cột mốc 10 năm Tiền Phong Golf Championship, quy tụ 240 golfer tranh tài trên hai sân Rose Course và Canyon Course thuộc tổ hợp Legend Valley Country Club.
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Hai bên đã có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, trong đó có việc khảo sát điều kiện thực tế, thống nhất đầu mối phụ trách và rà soát phương án tổ chức. Cuộc kiểm tra trước
ngày khai mạc là dịp đánh giá lần cuối các phần việc đã triển khai.
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Trong buổi khảo sát ngày 14/10, đại diện báo Tiền Phong và Ban quản lý sân đã kiểm tra tee-box, fairway, green, khu vực tập luyện và các tuyến di chuyển giữa những hố đấu.
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Trên sân golf, mặt cỏ không chỉ tạo nên cảnh quan mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến độ nảy, hướng lăn và tốc độ bóng. Vì vậy, trong quá trình chuẩn bị cho giải, đội ngũ sân chăm sóc và rà soát thảm cỏ một cách cẩn trọng, tỉ mỉ ở từng khu vực.
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Chia sẻ về công tác chuẩn bị, ông Aaron Johnston - Giám đốc Điều hành Golf khu vực miền Bắc, Tập đoàn BRG, cho biết, chất lượng thảm cỏ ở cả Rose Course và Canyon Course đang tốt, tốc độ green dự kiến phù hợp với giải đấu dành cho golfer nghiệp dư.
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“Mùa giải thứ 10 có ý nghĩa đặc biệt với Tiền Phong Golf Championship cũng như Legend Valley Country Club. Năm nay, giải đấu diễn ra trên cả Rose Course và Canyon Course, vì vậy chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức để rà soát các khâu chuẩn bị, từ điều kiện sân bãi đến vận hành và phục vụ golfer. Legend Valley mong muốn mang đến một ngày thi đấu chất lượng, đồng thời giúp các golfer cảm nhận được nét riêng của hai sân golf giữa cảnh quan Ninh Bình”, ông Aaron Johnston nhấn mạnh.
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Các hạng mục vận hành được tính cùng với công tác chuyên môn: bố trí trọng tài, caddie, lịch thi đấu, tiếp nhận golfer và hỗ trợ khán giả. Khu vực tập trung, xe điện, bảng chỉ dẫn, điểm check-in, bãi đỗ xe, an ninh và y tế cũng nằm trong kế hoạch phối hợp giữa Ban tổ chức và sân.
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Công tác hậu cần phía sau sân đấu tại Legend Valley đang được triển khai gấp rút, khẩn trương.
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Sau một thập kỷ tổ chức, Tiền Phong Golf Championship trở lại Legend Valley với quy mô mới và dấu mốc đáng nhớ. Công tác rà soát trước Lễ khai mạc khép lại chặng chuẩn bị, mở ra kỳ vọng về một mùa giải chỉn chu, nơi những vòng đấu trên hai sân golf cùng nối dài hành ﻿trình Vì tài năng trẻ Việt Nam.

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#Tiền Phong Golf Championship #golf 2026 #Legend Valley #240 golfer #Rose Course #Canyon Course #Aaron Johnston

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