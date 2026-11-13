Legend Valley rà soát kỹ từng khâu trước giờ khai cuộc Tiền Phong Golf Championship 2026

ngày khai mạc là dịp đánh giá lần cuối các phần việc đã triển khai.
ngày khai mạc là dịp đánh giá lần cuối các phần việc đã triển khai.
TPO - Một ngày trước Lễ khai mạc, Ban tổ chức Tiền Phong Golf Championship 2026 phối hợp với Ban quản lý Legend Valley Country Club rà soát các khâu chuẩn bị cuối cùng. Mùa giải kỷ niệm 10 năm quy tụ 240 golfer, lần đầu tổ chức trên cả hai sân Rose Course và Canyon Course.
TPO - Chu Ngọc Nguyễn Lực được trang chủ FIFA điểm tên là một trong 4 ngôi sao đáng xem ở bảng G U17 World Cup 2026.
TPO - Theo quyết định từ LĐBĐ châu Á, giải U23 châu Á 2028 sẽ diễn ra vào tháng một năm 2028. Cộng với việc vòng chung kết Asian Cup 2027 lùi lại một năm, hai sự kiện lớn nhất của bóng đá châu lục gần như sẽ khởi tranh cùng thời điểm. Thay đổi này đặt huấn luyện viên Kim Sang-sik trước một lựa chọn vô cùng khó khăn.
TPO - Ngày 12/11/2026, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã chính thức gửi công văn tới các đội bóng tại LPBank V.League 1 và SACOMBANK V.League 2 để lấy ý kiến về phương án điều chỉnh lịch thi đấu mùa giải 2026/27.
TPO - Ngày mai (14/11), U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu định đoạt ngai vàng Gia Lai VTV Cup 2026 cùng U23 Qatar. Ở đó, đội chỉ cần hòa là đăng quang nhưng với những gì đang có, chắc chắn U23 Việt Nam tự tin hướng tới chiến thắng trước U23 Qatar. Vấn đề là đội tuyển phải giải quyết vấn đề dứt điểm...
TPO - Toàn thắng sau hai lượt trận và chưa để thủng lưới bàn nào, U23 Việt Nam độc chiếm ngôi đầu bảng tại giải Gia Lai VTV Cup 2026, qua đó chỉ cần hòa U23 Qatar ở lượt cuối để lên ngôi vô địch.
TPO - Mauricio Pochettino đã đạt thỏa thuận dẫn dắt Manchester United với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi, thay thế Michael Carrick vừa bị sa thải. HLV người Argentina được kỳ vọng mang đến sức sống mới cho đội bóng đang chìm trong khủng hoảng, nhưng trước mắt ông là hàng loạt vấn đề chiến thuật và nhân sự cần giải quyết.
TPO - Italia đã tạo nên màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại Pháp với tỷ số 3-1 tại Nations League 2026/27. Cú đúp của Pio Esposito cùng pha lập công từ Davide Frattesi giúp Azzurri lật ngược tình thế, đồng thời chấm dứt chuỗi trận bất bại của Zinedine Zidane trên cương vị HLV trưởng tuyển Pháp.
TPO - Có một điều thú vị trong bóng đá: đôi khi đối thủ biết chính xác bạn định làm gì, nhưng vẫn không thể ngăn cản bạn thực hiện điều đó. Màn trình diễn trong màu áo U23 Việt Nam ở trận thắng U23 Singapore cho thấy Khoa Ngô có tiềm năng trở thành mẫu cầu thủ như vậy.
TPO - Harry Kane đã trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển Anh nhiều nhất lịch sử, đồng thời ghi bàn quyết định giúp Tam sư đánh bại Croatia 2-1 tại Wembley. Chiến thắng đưa thầy trò Thomas Tuchel vào tứ kết UEFA Nations League 2026/27, nhưng màn trình diễn của đội chủ nhà chưa thực sự thuyết phục.
TPO - Michael Carrick đã bị ban lãnh đạo MU sa thải vì thành tích yếu kém, song cổ động viên cảm thông cho anh hơn là trách móc.
TPO - Nhận định bóng đá Singapore vs Paraguay, giao hữu FIFA Days - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tại Đông Nam Á, Singapore là đội tuyển chọn được "quân xanh" chất lượng nhất trong tháng 11 khi họ gặp Brazil và Paraguay. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là trước những đội tuyển này, khả năng gây bất ngờ của Singapore là gần như không tồn tại...
TPO - Chiều 12/11, UBND thành phố Bắc Ninh và báo Tiền Phong họp bàn công tác chuẩn bị Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 68 năm 2027. Thông qua giải chạy, Báo Tiền Phong góp phần quảng bá giá trị văn hóa Kinh Bắc, ẩm thực, làng nghề truyền thống và các sản phẩm đặc trưng của Bắc Ninh đến hàng chục nghìn vận động viên, du khách trong nước và quốc tế.
TPO - Ép sân suốt 70 phút, dội xà, dội cột, U23 Việt Nam chỉ phá được thế phòng ngự kiên cường của Singapore bằng cú đánh gót tinh tế của Bảo Long. Chiến thắng 1-0 trên sân Pleiku tối 12/11 cho thấy bản lĩnh và chiều sâu đội hình của thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh, trước trận gặp U23 Qatar ngày 14/11.
TPO - Chiến thắng 1-0 trước U23 Singapore không chỉ có ý nghĩa về mặt điểm số với đội tuyển U23 Việt Nam mà còn đem đến nhiều tín hiệu đáng khích lệ về mặt chuyên môn.
TPO - Chỉ sau 16 trận dẫn dắt Crystal Palace, HLV Pierre Sage đã bị sa thải vì thành tích bết bát của đội bóng thành London. Nhà cầm quân người Pháp trở thành HLV thứ hai mất việc tại Premier League 2026/27, sau Michael Carrick.
TPO - Chiều 12/11, UBND thành phố Bắc Ninh và báo Tiền Phong tổ chức buổi làm việc, trao đổi về công tác chuẩn bị Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 68 - năm 2027.