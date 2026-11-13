Legend Valley rà soát kỹ từng khâu trước giờ khai cuộc Tiền Phong Golf Championship 2026

TPO - Nhận định bóng đá Singapore vs Paraguay, giao hữu FIFA Days - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tại Đông Nam Á, Singapore là đội tuyển chọn được "quân xanh" chất lượng nhất trong tháng 11 khi họ gặp Brazil và Paraguay. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là trước những đội tuyển này, khả năng gây bất ngờ của Singapore là gần như không tồn tại...