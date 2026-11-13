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MU và Mỹ xác nhận 'chuyển giao' Mauricio Pochettino

Đặng Lai

TPO - Tối nay (13/11) theo giờ Hà Nội, trang chủ Manchester United chính thức phát đi thông báo bổ nhiệm Mauricio Pochettino vào ghế huấn luyện viên trưởng đội 1. Liên đoàn bóng đá Mỹ cũng xác nhận cuộc chia tay của nhà cầm quân người Argentina.

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Vị HLV 54 tuổi người Argentina đặt đồng ý ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi để thay thế Michael Carrick tại sân Old Trafford. Thương vụ này sẽ khiến đội bóng Anh phải tiêu tốn tổng cộng 12 triệu USD gồm tiền đền bù hợp đồng của Pochettino với LĐBĐ Mỹ. Theo thỏa thuận giữa các bên, Pochettino cùng đội ngũ cộng sự sẽ hoàn tất nhiệm vụ cuối cùng tại đội tuyển quốc gia Mỹ trước khi chính thức bắt tay vào công việc mới ở MU vào ngày 18/11 tới.

Quyết định nhận lời dẫn dắt Quỷ đỏ cũng đồng thời khép lại hành trình kéo dài hơn 2 năm của Mauricio Pochettino trên cương vị thuyền trưởng tuyển Mỹ. Trong thông điệp chia tay đầy cảm xúc, chiến lược gia này khẳng định việc được đại diện cho đội tuyển xứ cờ hoa là một trong những vinh dự lớn nhất xuyên suốt sự nghiệp cầm quân của ông

Pochettino đã trải qua 35 trận đấu với thành tích 21 chiến thắng, 2 trận hòa và 12 thất bại, tạo điều kiện cho tổng cộng 75 cầu thủ được trao cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia và đưa đội bóng tiến vào vòng 16 đội tại kỳ World Cup 2026. Sau sự ra đi của ông, Liên đoàn Bóng đá Mỹ sẽ bắt đầu quá trình tìm kiếm người kế nhiệm lâu dài.

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MU xác nhận có Pochettino

Sự xuất hiện của Pochettino mang theo nhiều kỳ vọng lớn lao cho ban lãnh đạo cũng như người hâm mộ Man United nhờ bề dày kinh nghiệm ở môi trường bóng đá đỉnh cao châu Âu. Ông nổi tiếng với triết lý bóng đá tấn công giàu cường độ, khả năng gắn kết tập thể và đặc biệt mát tay trong việc phát triển năng lực cá nhân của các cầu thủ.

Pochettino nhanh chóng khẳng định tên tuổi khi dẫn dắt Southampton và giúp đội bóng này thiết lập kỷ lục về điểm số tại Ngoại hạng Anh vào năm 2014. Bước đệm hoàn hảo đó mở đường cho ông đến với Tottenham, nơi ông có 5 mùa giải trọn vẹn đầy rực rỡ, biến đội bóng thành London trở thành thế lực cạnh tranh sòng phẳng cho tấm vé dự Cúp C1 châu Âu trong 4 mùa liên tiếp và đỉnh cao là lần đầu tiên đưa Tottenham vào chơi trận chung kết Cúp C1 năm 2019.

Sau đó Pochettino tiếp tục gặt hái danh hiệu cùng PSG từ năm 2021 với chức vô địch Ligue 1, Cúp Quốc gia Pháp và Siêu cúp Pháp, trước khi có quãng thời gian làm việc tại Chelsea vào năm 2023. Thử thách đang chờ đợi chiến lược gia người Argentina tại Old Trafford là vô cùng khốc liệt. Ông tiếp quản MU đúng vào giai đoạn đội bóng đang chìm sâu trong khủng hoảng tại giải quốc nội.

Quỷ đỏ bước vào kỳ nghỉ nhường chỗ cho loạt trận FIFA Days tháng 11/2026 với vị trí thứ 18 đầy báo động trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Sau 10 vòng đấu đã qua, đội chủ sân Old Trafford mới chỉ giành được vỏn vẹn 8 điểm và đang trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng, đòi hỏi Pochettino phải lập tức tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ ngay khi chính thức nhậm chức.

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#Mauricio Pochettino #MU #Manchester United #tuyển Mỹ #Michael Carrick #Ngoại hạng Anh #bổ nhiệm HLV

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