Vì sao trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản bị hủy?

TPO - Vào ngày 13/11, Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) đã đưa ra thông báo chính thức về việc hủy bỏ trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản. Trận đấu này vốn được ấn định lịch vào ngày 30/12/2026 nay sẽ không thể diễn ra.

Trong thông báo về việc hủy trận đấu, JFA cho biết: "Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chúng tôi đã quyết định hủy bỏ trận đấu". Chủ tịch cơ quan điều hành bóng đá Nhật Bản, ông Tsuneyasu Miyamoto cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi sau khi kế hoạch đổ bể. Theo ông, JFA sẽ đánh giá lại toàn bộ kế hoạch hoạt động của đội tuyển trong năm tới.

Trước đó, màn đọ sức với đại diện hùng mạnh đến từ xứ sở mặt trời mọc được giới chuyên môn và người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng sẽ là bài kiểm tra chất lượng, mang lại giá trị chuyên môn cao cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Việc được thi đấu với một trong những đội tuyển hàng đầu châu lục không chỉ giúp các cầu thủ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm thực chiến quý báu mà còn là cơ hội để ban huấn luyện rà soát lực lượng, hoàn thiện lối chơi.

Tuy nhiên, việc AFC dời Asian Cup 2027 sang cuối năm sau đã kéo theo một loạt xáo trộn. Trận Việt Nam gặp Nhật Bản (thuộc Kirin Challenge Cup 2026) vốn được thiết kế nhằm phục vụ quá trình chạy đà của Nhật Bản cho Asian Cup. Mà khi giải đấu không được tổ chức đúng hẹn thì JFA cũng quyết định thay đổi kế hoạch của mình.

Điều đó cũng có nghĩa HLV Hajime Moriyasu đã lỡ dịp chia tay NHM trên sân nhà. Theo kế hoạch, sau VCK Asian Cup 2027, ông sẽ rời đội nên trận đấu vào ngày 30/12 là dịp cuối cùng HLV Hajime Moriyasu cầm quân tại xứ sở mặt trời mọc. Trận Việt Nam vs Nhật Bản qua đó trở thành dịp để ông tạm biệt những người đã ủng hộ mình suốt nhiều năm qua.

Mọi thứ đã đổ bể. HLV Hajime Moriyasu gần như chắc chắn sẽ rời đi vào thời điểm hợp đồng giữa ông và JFA đáo hạn vào tháng 2/2027, mở đường cho một triều đại mới.

Với đội tuyển Việt Nam, khó khăn chưa dừng lại ở đó. HLV Kim Sang-sik và các học trò còn đứng trước nguy cơ lỡ hẹn với một trận giao hữu chất lượng khác gặp Qatar, dự kiến diễn ra vào ngày 5/1/2027.

Không chỉ Việt Nam, nhiều đội tuyển cũng thay đổi hoặc hủy kế hoạch giao hữu trong tháng 11 và 12. Indonesia hủy kế hoạch so tài cùng Jordan và Kuwait, trong khi đội tuyển Australia và Jordan chấp nhận dời trận giao hữu ở Saudi Arabia sang Qatar để đảm bảo an ninh. Nhìn chung, với việc sự kiện trọng tâm Asian Cup 2027 điều chỉnh lịch thì gần như mọi hoạt động của bóng đá châu Á cũng sẽ thay đổi theo.