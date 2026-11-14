Tuyển Argentina thua ngay trận đầu tiên thời hậu Messi

TPO - Dù áp đảo và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm, song Argentina vẫn phải nhận thất bại 1-2 trước Uruguay ngay trên sân nhà. Trận thua ngay giai đoạn khởi đầu triều đại hậu Messi có thể sẽ khiến NHM xứ Tango cảm thấy lo lắng.

Argentina nhanh chóng đẩy cao đội hình và áp đặt thế trận tấn công chủ động. Sức ép được đội chủ nhà tạo ra ngay từ những phút đầu tiên khiến hàng thủ Uruguay phải làm việc vất vả. Phút thứ 8, Julian Alvarez tung cú dứt điểm đầy uy lực trong vòng cấm nhưng không thể đánh bại thủ môn Cristopher Fiermarin.

Chỉ ít giây sau, khung thành đội khách tiếp tục chao đảo khi Thiago Almada dứt điểm cận thành. Song một hậu vệ Uruguay đã kịp thời lùi về phá bóng ngay trên vạch vôi, cứu một bàn thua trông thấy.

Trong suốt quãng thời gian còn lại của hiệp 1, Argentina duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội lên tới 67% và tung ra tổng cộng 6 pha dứt điểm, trong khi Uruguay chỉ cầm bóng 33% và không có nổi một cú sút nào về phía khung thành đối phương.

Tuy nhiên, trước hệ thống phòng ngự được tổ chức kỷ luật và bọc lót kín kẽ của đội khách, nỗ lực bắn phá tiếp theo từ chân của Enzo Fernandez hay tài năng trẻ Nico Paz đều thiếu đi một chút chuẩn xác để chuyển hóa thành bàn thắng. Và Argentina cũng thiếu những khoảnh khắc ngôi sao như của Messi. Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số hòa 0-0 đầy tiếc nuối cho đội chủ nhà.

Nico Paz còn quá nhỏ bé trong vai trò dẫn dắt hàng công

Kịch bản hoàn toàn đảo chiều ngay đầu hiệp hai. Phút 48, từ một tình huống đá phạt cố định của Uruguay, trung vệ Leonardo Balerdi trong nỗ lực tham gia phòng ngự đã vô tình đưa bóng thẳng về lưới nhà. Sau khi tham khảo ý kiến từ tổ trọng tài VAR để kiểm tra tính hợp lệ, trọng tài chính đã quyết định công nhận bàn thắng cho Uruguay.

Chưa kịp trấn tĩnh sau bàn thua, Argentina tiếp tục phải nhận thêm gáo nước lạnh chỉ 6 phút sau đó. Phút 54, từ quả đá phạt góc có điểm rơi chuẩn xác của Giorgian de Arrascaeta, Maximiliano Araujo chọn vị trí thông minh, bật cao đánh đầu hiểm hóc nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo xanh trong sự ngỡ ngàng của các khán đài sân Alberto Jose Armando.

Không còn gì để mất sau hai bàn thua chóng vánh, Argentina dồn toàn lực lên phần sân đối phương để tìm kiếm bàn gỡ. Nỗ lực không biết mệt mỏi của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 73. Gianluca Prestianni thực hiện đường kiến tạo thuận lợi để Julian Alvarez băng vào dứt điểm rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 và thắp lại hy vọng có điểm.

Thời gian cuối trận chứng kiến sức ép nghẹt thở mà Argentina dồn lên khung thành Uruguay. Dù vậy, bản lĩnh và sự tập trung cao độ của hàng phòng ngự đội khách đã đứng vững trước mọi đợt sóng gió. Chung cuộc, Uruguay bảo toàn thành công chiến thắng 2-1 đầy kịch tính, khép lại một ngày thi đấu kém duyên của hàng công Argentina và gửi đi những tín hiệu đáng ngại về cuộc sống của họ sau 2 thập kỷ không có Messi.