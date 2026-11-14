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Nhận định bóng đá Brazil vs Nhật Bản, 17h15 ngày 14/11: Samurai khó chống vũ điệu Samba

Tiểu Phùng

TPO - Nhận định bóng đá Brazil vs Nhật Bản diễn ra vào lúc 17h15 ngày 14/11 trong khuôn khổ giao hữu quốc tế 2026. Nhật Bản dù đang có phong độ cao được dự báo sẽ vẫn khó vượt qua được đại diện Nam Mỹ.

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Nhật Bản đang có phong độ cao nhưng khó lòng tạo bất ngờ trước Brazil

Nhận định trước trận đấu Nhật Bản vs Brazil

Nhật Bản bước vào trận đấu với sự tự tin sau chuỗi kết quả tích cực. Đội bóng của HLV Hajime Moriyasu sở hữu lối chơi giàu tốc độ, khả năng phối hợp nhóm tốt và tính tổ chức chiến thuật cao. Những cầu thủ như Takefusa Kubo, Ritsu Doan, Takumi Minamino và Ayase Ueda mang đến nhiều phương án tấn công đa dạng.

Điểm mạnh của Nhật Bản nằm ở khả năng chuyển trạng thái nhanh, pressing quyết liệt và khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương. Đặc biệt, tinh thần thi đấu kiên cường giúp Samurai Xanh có thể gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ lớn nào.

Samurai hiện cũng đang có phong độ ấn tượng. Họ bất bại 4 trận đấu gần đây bao gồm 1 trận hòa và 3 trận thắng. Trong đó, đáng kể là 2 chiến thắng trước Uruguay và Venezuela. Đây là cơ sở để Nhật Bản có thể tự tin trước Brazil.

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Tuy nhiên, Brazil vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình và đẳng cấp cá nhân. Dưới sự dẫn dắt của HLV Carlo Ancelotti, Selecao đang hướng tới việc xây dựng một tập thể cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Vinicius Junior, Raphinha, Estêvão và những nhân tố giàu tiềm năng hứa hẹn tạo nên sức công phá đáng kể.

Brazil có ưu thế về khả năng kiểm soát bóng, kỹ thuật cá nhân và sự biến hóa trong các tình huống tấn công. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của đội bóng Nam Mỹ đôi khi vẫn bộc lộ khoảng trống khi đối phương phản công nhanh. Đây chính là điểm Nhật Bản có thể khai thác.

Thống kê lực lượng và lịch sử đối đầu

Brazil vắng một số ngôi sao kỳ cựu như Matheus Cunha Alisson Becker, Marquinhos, hay Joao Pedro. Nhưng 2 ngôi sao Raphinha của Barca và Vinicius Jr của Real Madrid vẫn tham dự.

Nhật Bản thiếu ngôi sao Ueda trên hàng tiền đạo, tiền vệ Kaoru Mitoma và hậu vệ Takehiro Tomiyasu vì lý do do chấn thương. Thủ môn Zion Suzuki của Aston Villa có thể sẽ bắt chính.

Trong 8 lần gặp nhau gần đây, Brazil thắng 7 trận. Con số này phần nào cho thấy sự vượt trội của đại diện Nam Mỹ.

Dự đoán tỷ số: Brazil 2-1 Nhật Bản

Đội hình dự kiến Brazil vs Nhật Bản

Brazil : Bento; Wesley, J.Cunha, Gabriel, Augusto; Bontempo, Gomes, Santos; Raphinha, Endrick, Vinicius Jr

Nhật Bản : Z.Suzuki; Seko, Itakura, Ito; Sugawara, Kamada, Tanaka, Nakamura; Kubo, Maeda; Ogawa

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#Brazil #giao hữu quốc tế #Nhật Bản #Ritsu Doan #Carlo Ancelotti #Raphinha

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