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Phạm Hồng Quang: Golfer 12 tuổi có giấc mơ lớn

Trọng Đạt

TPO - Năm 2020, Phạm Hồng Quang đến với golf như một môn thể thao giúp em vận động và kết bạn. Năm năm sau, niềm yêu thích của golfer sinh năm 2014 đã trở thành hành trình nghiêm túc với những giải đấu, bài học và ước mơ lớn.

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Ở tuổi 12, Phạm Hồng Quang sớm xác định mục tiêu theo đuổi con đường golf chuyên nghiệp.

Từ những người bạn mới đến tình yêu với golf

Phạm Hồng Quang sinh năm 2014, sống tại Hà Nội. Golf đến với em khá tình cờ: trong một lần tới Học viện EPGA, chị Hồ Thị Dung (mẹ Phạm Hồng Quang), thấy các bạn nhỏ vui vẻ tập golf nên nghĩ đây có thể là môn thể thao phù hợp giúp con vận động, giao lưu. Tháng 3/2021, Quang bắt đầu làm quen với golf.

Trong những ngày đầu, điều khiến Quang thích thú không chỉ là cây gậy hay quả bóng, mà còn là những người bạn em gặp trên sân. Golf dần trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu bé. Cùng với niềm vui ấy là những giờ tập, những chuyến đi thi đấu và sự kiên trì cần có để cải thiện từng cú đánh.

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Chị Dung đồng hành cùng Quang từ các buổi học tại EPGA đến những giải đấu ở nhiều địa phương. Bố em cũng ủng hộ và thường thu xếp thời gian đến xem con thi đấu vào cuối tuần. Mỗi kết quả, dù vui hay chưa như ý, đều trở thành dịp để gia đình động viên em tiếp tục cố gắng.

Nỗ lực ấy được ghi nhận qua nhiều giải đấu trẻ. Quang từng giành á quân bảng U9 tại VGA Junior Tour Final Leg năm 2023, vô địch bảng C HNJC năm 2024 và vô địch bảng U11 tại VGA Junior Tour Leg 6 năm 2025. Ở đấu trường quốc tế, em cùng đội tuyển Việt Nam giành giải nhất đồng đội U12 tại JGFP 2025 ở Philippines, đồng thời xếp thứ ba cá nhân. Năm 2026, Quang có thêm danh hiệu vô địch bảng U13 tại VGA Junior Tour Leg 3.

Từng cú đánh nuôi giấc mơ lớn

Ước mơ trở thành golfer chuyên nghiệp đã sớm có mặt trong suy nghĩ của Phạm Hồng Quang. Em chia sẻ, thần tượng của em là Rory McIlroy và mục tiêu lớn nhất là được thi đấu trên PGA Tour. Để đi tới đích ấy, Quang đang bắt đầu từ những điều gần gũi: tập luyện đều đặn, lắng nghe huấn luyện viên và học hỏi qua mỗi lần ra sân.

Trên hành trình của mình, không phải bài học nào cũng đến từ chiến thắng. Tại VGA Junior Tour Final Leg 2023, Quang từng bật khóc sau một cú đánh hỏng. Nhưng em vẫn tiếp tục thi đấu và khép lại giải ở vị trí á quân. Theo chị Dung, golf giúp Quang dần rèn sự kiên nhẫn, khả năng tập trung và tinh thần chủ động học hỏi.

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Trước thềm Tiền Phong Golf Championship 2026, Quang sẽ thử sức tại bảng Tài năng trẻ. Với một golfer đang nuôi mục tiêu lớn, mỗi vòng đấu là dịp để tích lũy kinh nghiệm và hiểu thêm về bản thân. Một giải đấu không quyết định cả hành trình, nhưng mỗi vòng đấu đều có thể đem lại kinh nghiệm quý giá cho một golfer đang nuôi giấc mơ lớn.

PGA Tour vẫn là đích đến khá xa ở phía trước. Con đường ấy sẽ được tạo nên từ từng buổi tập, từng cú đánh và từng giải đấu, có những lần thành công, cũng có những lần chưa trọn vẹn. Điều quan trọng là Quang tiếp tục học hỏi và giữ được niềm yêu thích đã đưa em đến với golf từ những ngày đầu.

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#Phạm Hồng Quang #golfer trẻ #golf Việt Nam #PGA Tour #VGA Junior Tour #Tiền Phong Golf Championship #Rory McIlroy

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