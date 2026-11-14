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Hôm nay, khởi tranh Tiền Phong Golf Championship 2026

Trọng Đạt

TP - Hôm nay (14/11), Tiền Phong Golf Championship 2026 - Vì Tài năng trẻ bước vào mùa giải thứ 10 tại Legend Valley Country Club, Ninh Bình, với 220 golfer tranh tài trên hai sân Rose Course và Canyon Course. Trong mùa giải đặc biệt này, nhà cựu vô địch Nguyễn Đức Sơn trở lại với tư cách chuyên nghiệp, danh hiệu vô địch sẽ thuộc về một gương mặt mới.

220 golfer tranh tài

Ngày 14/11, Tiền Phong Golf Championship 2026 chính thức khởi tranh tại Legend Valley Country Club (Ninh Bình), đánh dấu mùa giải thứ 10 kể từ khi giải được khởi xướng năm 2017. Đây cũng là hoạt động chào mừng 73 năm Ngày thành lập báo Tiền Phong (16/11/1953 – 16/11/2026), tiếp nối hành trình gắn kết thể thao với mục tiêu hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam.

Mùa giải năm nay quy tụ 220 golfer, con số cao nhất trong lịch sử giải. Lần đầu tiên, các vận động viên tranh tài trên cả hai sân 18 hố Rose Course và Canyon Course thuộc tổ hợp Legend Valley Country Club. Việc mở rộng không gian thi đấu tạo thêm thử thách cho các golfer, đồng thời đánh dấu bước phát triển về quy mô ở mùa giải kỷ niệm một thập kỷ.

Rose Course và Canyon Course đem đến hai bài toán khác nhau. Rose Course đưa người chơi qua những đường golf uốn quanh núi đá vôi, với nhiều bẫy nước, bẫy cát và green có độ dốc. Canyon Course mới được đưa vào vận hành ngày 10/10, khai thác địa hình hẻm núi, vách đá, thung lũng sâu và hồ nước tự nhiên. Địa hình cùng độ cao thay đổi buộc golfer phải tính toán kỹ cho từng cú đánh, từ lựa chọn gậy đến hướng tiếp cận green.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức giải nhấn mạnh dấu mốc hai con số 10: “Đây là dấu mốc đặc biệt, đánh dấu một thập kỷ giải đấu đồng hành cùng Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, kết nối niềm đam mê golf với trách nhiệm cộng đồng. Có một sự trùng hợp thú vị: Mùa giải thứ 10 của chúng ta diễn ra tại Legend Valley Country Club, nơi mới khai trương sân golf thứ 10 của Tập đoàn BRG. Hai con số 10 gặp nhau trong một dấu mốc đáng nhớ.

Với sự đồng hành của Tập đoàn BRG, lần đầu tiên Ban Tổ chức Tiền Phong Golf Championship triển khai thi đấu trên cả hai sân Rose Course và Canyon Course. Đây là bước phát triển đáng kể về quy mô, mang đến những trải nghiệm mới cho các golfer, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng chuyên môn và công tác tổ chức”.

Bên cạnh cuộc đua chuyên môn, hệ thống giải thưởng Hole in One tiếp tục là điểm nhấn. Golfer ghi HIO tại các hố par 3 có cơ hội nhận xe Volvo XC90 Ultra trị giá 3,289 tỷ đồng cùng các phần thưởng tiền mặt khác. Những phần thưởng giá trị làm tăng thêm sức hút cho vòng đấu, nhưng với nhiều golfer, việc chinh phục hai sân golf giàu thử thách trong mùa giải đặc biệt cũng là mục tiêu đáng chờ đợi.

Điều kiện thi đấu tốt

Trước ngày khai mạc, Ban tổ chức và Ban quản lý Legend Valley Country Club rà soát các hạng mục cuối cùng, hoàn thiện phương án phối hợp để giải diễn ra đồng bộ trên hai sân. Công tác chuẩn bị được triển khai từ trước đó, với những buổi khảo sát thực địa nhằm kiểm tra tee-box, fairway, green, khu tập luyện và các tuyến di chuyển giữa các hố.

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Sân Legend Valley Country Club sẵn sàng đón 220 golfer hàng đầu tham gia tranh tài.

Điều kiện mặt sân được đặc biệt quan tâm. Thảm cỏ ảnh hưởng trực tiếp tới độ nảy, hướng lăn và tốc độ bóng, vì vậy đội ngũ sân chăm sóc, kiểm tra từng khu vực để bảo đảm điều kiện thi đấu phù hợp. Ông Aaron Johnston, Giám đốc Điều hành Golf khu vực miền Bắc của Tập đoàn BRG, cho biết chất lượng cỏ trên cả Rose Course và Canyon Course đang tốt, tốc độ green dự kiến phù hợp với một giải đấu dành cho golfer nghiệp dư.

“Mùa giải thứ 10 có ý nghĩa đặc biệt với Tiền Phong Golf Championship cũng như Legend Valley Country Club. Năm nay, giải đấu diễn ra trên cả Rose Course và Canyon Course, vì vậy chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức để rà soát các khâu chuẩn bị, từ điều kiện sân bãi đến vận hành và phục vụ golfer”, ông Aaron Johnston chia sẻ. Đại diện sân kỳ vọng các golfer vừa có một ngày thi đấu chất lượng, vừa cảm nhận được nét riêng của hai sân golf giữa cảnh quan Ninh Bình.

Những chuẩn bị ấy khép lại chặng công việc phía sau sân đấu, để ngày khai mạc tập trung vào điều quan trọng nhất: các golfer có điều kiện thi đấu tốt, an toàn và công bằng. Với Legend Valley, mùa giải thứ 10 cũng là dịp tiếp tục khẳng định kinh nghiệm đăng cai sau lần đầu đón giải vào năm 2025. Sự phối hợp giữa Ban tổ chức và sân golf được kỳ vọng tạo nên một ngày tranh tài chỉn chu, trên cả hai mặt sân có địa hình và thử thách khác nhau.

Chờ nhà vô địch mới

Tiền Phong Golf Championship đã ghi dấu nhiều nhà vô địch trẻ qua các mùa giải. Từ Nguyễn Bảo Long năm 2018, Nguyễn Vũ Quốc Anh năm 2019, Nguyễn Nhất Long năm 2020 đến Nguyễn Anh Minh – người đăng quang hai năm liên tiếp 2021 và 2022 – giải trở thành điểm hẹn của những golfer trẻ giàu tiềm năng. Nguyễn Đức Sơn vô địch năm 2023, Nguyễn Bảo Châu đăng quang năm 2024 và Nguyễn Trọng Hoàng là nhà vô địch mùa trước.

Trong số những cựu vô địch có mặt tại giải năm nay, Nguyễn Đức Sơn trở lại với vai trò khách mời. Anh đăng quang năm 2023 khi mới 16 tuổi, với vòng đấu 69 gậy (-3), trước khi tiếp tục giành chức vô địch Faldo Series Asia Grand Final 2024 và Giải Vô địch Golf Quốc gia 2024. Năm 2026, Sơn chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp, mở ra chặng đường mới trong sự nghiệp.

Không tham dự cuộc đua danh hiệu, Sơn góp mặt để truyền cảm hứng cho các golfer trẻ. Hành trình của anh – từ nhà vô địch Tiền Phong Golf Championship đến vận động viên chuyên nghiệp – là một câu chuyện gần gũi với những tài năng đang bước những bước đầu tiên trên sân golf. Sự trở lại của Sơn cũng gợi nhắc một trong những giá trị mà giải hướng tới: tạo cơ hội thi đấu, tích lũy kinh nghiệm và tiếp sức để golfer trẻ tự tin tiến lên những sân chơi lớn hơn.

Bảng Tài năng trẻ năm nay có thêm nét đặc biệt với sự góp mặt của ba cặp anh em: Nguyễn Vũ Phúc Anh (2016) và Nguyễn Vũ Phú Anh (2019); Mai Lê Minh (2014) và Mai Minh Sơn (2016); Nguyễn Quang Za Vinh (2010) và Nguyễn Khánh Linh (2013). Những cặp anh em cùng bước vào một giải đấu tạo nên điểm nhấn riêng cho bảng đấu, nơi các golfer trẻ có cơ hội cùng trải nghiệm không khí tranh tài và thử sức trên những sân golf mới.

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Golfer 7 tuổi Nguyễn Vũ Phú Anh chinh phục Tiền Phong Golf Championship 2026.

Đương kim vô địch Nguyễn Trọng Hoàng không góp mặt do tham dự vòng chung kết châu Âu Faldo Series tại UAE. Khi nhà vô địch mùa trước vắng mặt, còn Nguyễn Đức Sơn chỉ dự giải với vai trò khách mời, cuộc đua năm nay mở ra cơ hội để một golfer khác lần đầu chạm tay vào chiếc cúp.

Danh hiệu Best Gross sẽ thuộc về golfer có tổng số gậy thực tế thấp nhất sau vòng đấu. Nhưng ý nghĩa của chiếc cúp không chỉ nằm ở thành tích. Sau một thập kỷ, Tiền Phong Golf Championship tiếp tục tạo sân chơi cho các tài năng trẻ và kết nối nguồn lực cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam. Mùa giải thứ 10 vừa là dịp để nhìn lại hành trình đã qua, vừa mở ra cơ hội để một nhà vô địch mới được xướng tên.

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#Tiền Phong Golf Championship #golf 2026 #220 golfer #Legend Valley #tài năng trẻ #Ninh Bình

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