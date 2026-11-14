Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

U17 Việt Nam nằm trong nhóm có mặt ở VCK World Cup 2026 sớm nhất

Đặng Lai

TPO - Không khí chuẩn bị cho Giải vô địch bóng đá U17 thế giới 2026 đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi các đội tuyển tham dự đã bắt đầu đặt chân tới thủ đô Doha. U17 Việt Nam nằm trong nhóm có mặt sớm nhất.

u17-viet-nam.jpg

Tính đến thời điểm hiện tại, 9 đội tuyển U17 bao gồm Việt Nam, Saudi Arabia, Cameroon, Trung Quốc, New Caledonia, Honduras, New Zealand, Hàn Quốc và Costa Rica đã có mặt tại Qatar để sớm làm quen với điều kiện thời tiết cũng như sân bãi. U17 Việt Nam đến Tây Á từ khá lâu. Đội tập trung ở UAE để đá giao hữu với U17 Fiji, sau đó di chuyển sang Doha, Qatar để sớm ổn định nơi ăn chốn ở từ ngày 10/11.

Có nghĩa là lúc này, U17 Việt Nam đã “đóng quân” ở nước chủ nhà U17 World Cup 2026 được 4 ngày. Trong số 48 đội tuyển, thầy trò HLV Cristiano Roland trong nhóm 20% có mặt sớm nhất. Các đại diện còn lại dự kiến hội quân đầy đủ trong những ngày tới, ngay trước thời điểm giải đấu chính thức khởi tranh.

Động thái từ phía U17 Việt Nam cho thấy sự quan tâm chu đáo từ phía VFF, qua đó giúp đội nhà gặp thuận lợi nhất trên hành trình tại VCK ở Qatar.

Điểm nhấn đặc biệt của kỳ U17 World Cup năm nay nằm ở sự xuất hiện của những làn gió mới đầy thú vị. Lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu, người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn chào sân của 7 tân binh gồm Việt Nam, Hy Lạp, Montenegro, Mozambique, Romania, Serbia và Tanzania. Bên cạnh đó, giải đấu cũng đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của Trung Quốc sau 21 năm dài vắng bóng ở sân chơi thế giới cấp độ trẻ.

20200719-1595163120.jpg
Khu Aspire Zone sẽ tổ chức 8 trận/ngày

Giải vô địch năm 2026 là VCK thứ hai trong chuỗi 5 kỳ U17 World Cup liên tiếp được tổ chức tại Qatar. Việc FIFA quyết định áp dụng hệ thống mở rộng lên 48 đội đã nâng tầm quy mô giải đấu, đồng thời mở rộng cánh cửa cơ hội, giúp nhiều nền bóng đá trẻ trên khắp các châu lục được cọ xát và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Về công tác tổ chức, toàn bộ các trận đấu thuộc vòng bảng và vòng 32 đội sẽ diễn ra tập trung tại khu phức hợp thể thao hiện đại Aspire Zone, nơi có khả năng vận hành tối đa lên tới 8 trận đấu mỗi ngày. Mô hình tổ chức tập trung này từng chứng minh được hiệu quả vượt trội ở giải đấu năm 2025, khi VCK tạo điều kiện thuận lợi để các tuyển trạch viên từ khắp nơi trên thế giới dễ dàng theo dõi và phát hiện hàng loạt tài năng trẻ triển vọng chỉ tại một địa điểm duy nhất.

Theo lịch trình, chủ nhà U17 Qatar sẽ mở màn hành trình của mình bằng cuộc chạm trán với U17 Panama vào tối 19/11. Đúng 1 ngày sau, U17 Việt Nam ra quân bằng màn so tài với U17 Bỉ. Các trận vòng bảng sẽ diễn ra liên tiếp với tần suất 8 trận/ngày.

u17-viet-nam.jpg

Xem thêm

#U17 Việt Nam #U17 World Cup 2026 #Qatar #Cristiano Roland #U17 Bỉ #Aspire Zone

Cùng chuyên mục

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Qatar, 19h00 ngày 14/11: Giữ cúp vô địch ở lại Gia Lai

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Qatar, 19h00 ngày 14/11: Giữ cúp vô địch ở lại Gia Lai

TPO - Nhận định bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Qatar, lượt trận cuối giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Nắm trong tay quyền tự quyết cùng điểm tựa chảo lửa Pleiku, U23 Việt Nam không chỉ hướng tới mục tiêu giữ cúp ở lại sân nhà mà còn quyết tâm giành trọn 3 điểm để khẳng định sự trưởng thành về bản lĩnh lẫn lối chơi.

Sân Legend Valley Country Club sẵn sàng đón 220 golfer hàng đầu tham gia tranh tài

Hôm nay, khởi tranh Tiền Phong Golf Championship 2026

TP - Hôm nay (14/11), Tiền Phong Golf Championship 2026 - Vì Tài năng trẻ bước vào mùa giải thứ 10 tại Legend Valley Country Club, Ninh Bình, với 220 golfer tranh tài trên hai sân Rose Course và Canyon Course. Trong mùa giải đặc biệt này, nhà cựu vô địch Nguyễn Đức Sơn trở lại với tư cách chuyên nghiệp, danh hiệu vô địch sẽ thuộc về một gương mặt mới.

Tuyển Argentina thua ngay trận đầu tiên thời hậu Messi

Tuyển Argentina thua ngay trận đầu tiên thời hậu Messi

TPO - Dù áp đảo và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm, song Argentina vẫn phải nhận thất bại 1-2 trước Uruguay ngay trên sân nhà. Trận thua ngay giai đoạn khởi đầu triều đại hậu Messi có thể sẽ khiến NHM xứ Tango cảm thấy lo lắng.

Phạm Hồng Quang: Golfer 12 tuổi có giấc mơ lớn

Phạm Hồng Quang: Golfer 12 tuổi có giấc mơ lớn

TPO - Năm 2020, Phạm Hồng Quang đến với golf như một môn thể thao giúp em vận động và kết bạn. Năm năm sau, niềm yêu thích của golfer sinh năm 2014 đã trở thành hành trình nghiêm túc với những giải đấu, bài học và ước mơ lớn.

Nhận định U23 Thái Lan vs U23 Singapore, 15h00 ngày 14/11: 'Voi chiến' tìm chiến thắng đầu tiên

Nhận định U23 Thái Lan vs U23 Singapore, 15h00 ngày 14/11: 'Voi chiến' tìm chiến thắng đầu tiên

TPO - Nhận định bóng đá U23 Thái Lan vs U23 Singapore, 15h00 ngày 14/11, lượt trận cuối Gia Lai VTV Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau hai thất bại liên tiếp, U23 Thái Lan quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên để tránh kết thúc giải đấu ở vị trí cuối bảng.

Hoàng hôn tuyệt đẹp buông xuống sân Legend Valley Country Club

Hoàng hôn tuyệt đẹp buông xuống sân Legend Valley Country Club

TPO - Chiều trước ngày khai cuộc, ánh hoàng hôn phủ sắc vàng lên những thảm cỏ và triền núi đá vôi tại Legend Valley Country Club. Giữa không gian yên bình của Ninh Bình, sân golf như chậm lại trước khi đón 240 golfer bước vào tranh tài ở mùa giải kỷ niệm 10 năm.

Mauricio Pochettino rơi lệ trong ngày rời tuyển Mỹ để dẫn dắt MU

Mauricio Pochettino rơi lệ trong ngày rời tuyển Mỹ để dẫn dắt MU

TPO - Ở buổi họp báo mới nhất, Mauricio Pochettino đã chính thức thông báo quyết định chia tay đội tuyển Mỹ để trở lại với Ngoại hạng Anh dẫn dắt Manchester United. Trong thời khắc nói lời từ biệt, vị huấn luyện viên này đã không giấu nổi những giọt nước mắt.

U19 Việt Nam vs U19 Hàn Quốc

Nhận định U19 Việt Nam vs U19 Hàn Quốc, 14h30 ngày 14/11: Thử thách cực đại

TPO - Nhận định bóng đá U19 Việt Nam vs U19 Hàn Quốc, Panda Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. U19 Việt Nam sẽ làm gì để vượt qua thử thách mang tên U19 Hàn Quốc? Trước đối thủ vượt trội về lực lượng và trình độ, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cần một màn trình diễn xuất thần nếu muốn giành kết quả tích cực.

Nhận định Đài Bắc Trung Hoa vs Kyrgyzstan, 19h00 ngày 14/11: Việt Nam 'tọa sơn quan hổ đấu'

Nhận định Đài Bắc Trung Hoa vs Kyrgyzstan, 19h00 ngày 14/11: Việt Nam 'tọa sơn quan hổ đấu'

TPO - Nhận định bóng đá Đài Bắc Trung Hoa vs Kyrgyzstan, giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Kyrgyzstan hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Đài Bắc Trung Hoa nhằm tạo bàn đạp tâm lý thuận lợi trước cuộc quyết đấu với tuyển Việt Nam.

MU và Mỹ xác nhận 'chuyển giao' Mauricio Pochettino

MU và Mỹ xác nhận 'chuyển giao' Mauricio Pochettino

TPO - Tối nay (13/11) theo giờ Hà Nội, trang chủ Manchester United chính thức phát đi thông báo bổ nhiệm Mauricio Pochettino vào ghế huấn luyện viên trưởng đội 1. Liên đoàn bóng đá Mỹ cũng xác nhận cuộc chia tay của nhà cầm quân người Argentina.

Tiền Phong Golf Championship 2026 trước giờ khai cuộc

Tiền Phong Golf Championship 2026 trước giờ khai cuộc

TPO - Trước thềm Tiền Phong Golf Championship 2026, sân Legend Valley Country Club (Ninh Bình) đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, từ chỉnh trang cảnh quan đến công tác tổ chức, sẵn sàng đón 240 golfer tham dự mùa giải thứ 10.

MU tốn bao nhiêu tiền để 'trảm' các HLV?

MU tốn bao nhiêu tiền để 'trảm' các HLV?

TPO - 13 năm qua kể từ thời Sir Alex Ferguson giải nghệ, Man United đã lãng phí hơn 100 triệu bảng để sa thải các HLV. Con số của họ có lẽ là nhiều hơn bất cứ đội bóng nào khác trong cùng quãng thời gian. Hãy xem ai tiêu tốn của Quỷ đỏ nhất tiền đền bù.

Nguyễn Vũ Phú Anh: Golfer 7 tuổi chinh phục Tiền Phong Golf Championship 2026

Nguyễn Vũ Phú Anh: Golfer 7 tuổi chinh phục Tiền Phong Golf Championship 2026

TPO - Năm 2019, khi Nguyễn Vũ Quốc Anh đăng quang Tiền Phong Golf Championship, cậu em út Nguyễn Vũ Phú Anh vừa chào đời. Bảy năm sau, Phú Anh đã trở thành nhà vô địch U7 Vietnam Junior Open 2026 và chuẩn bị lần đầu góp mặt tại giải đấu từng ghi dấu chiến thắng của anh trai. Ở tuổi lên 7, Phú Anh cũng trở thành golfer nhỏ tuổi nhất trong lịch sử 10 năm tổ chức Tiền Phong Golf Championship.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe