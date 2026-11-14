Legend Valley Country Club nhìn từ flycam: Bức tranh thủy mặc giữa miền đá vôi di sản

TPO - Nhìn từ flycam, những dải fairway xanh mềm mại len giữa núi đá vôi, hồ nước và thung lũng tạo nên một khung cảnh vừa khoáng đạt vừa yên bình. Trước thềm Tiền Phong Golf Championship 2026, Legend Valley Country Club mang một diện mạo mới với 36 hố hoàn chỉnh, sẵn sàng đón 240 golfer tranh tài ở mùa giải thứ 10.
TPO - Mùa giải 2026 kỷ niệm mùa thứ 10 của Tiền Phong Golf Championship, sự kiện do báo Tiền Phong khởi xướng từ năm 2017. Giải theo đuổi hai mục tiêu song hành: tạo sân chơi cho cộng đồng, thúc đẩy golf phong trào và phát triển lực lượng trẻ; đồng thời kết nối nguồn lực cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.
TPO - Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2026 Trần Xuân Khánh Linh, Lê Phương Nghi đảm nhận vai trò đại sứ Tiền Phong Golf Championship mùa thứ 10. Các Hoa hậu và hai Á hậu mong muốn lan tỏa tinh thần thể thao và những giá trị nhân văn của giải đến cộng đồng.
TPO - Nhận định bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Qatar, lượt trận cuối giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Nắm trong tay quyền tự quyết cùng điểm tựa chảo lửa Pleiku, U23 Việt Nam không chỉ hướng tới mục tiêu giữ cúp ở lại sân nhà mà còn quyết tâm giành trọn 3 điểm để khẳng định sự trưởng thành về bản lĩnh lẫn lối chơi.
TPO - Không khí chuẩn bị cho Giải vô địch bóng đá U17 thế giới 2026 đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi các đội tuyển tham dự đã bắt đầu đặt chân tới thủ đô Doha. U17 Việt Nam nằm trong nhóm có mặt sớm nhất.
TPO - Dù áp đảo và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm, song Argentina vẫn phải nhận thất bại 1-2 trước Uruguay ngay trên sân nhà. Trận thua ngay giai đoạn khởi đầu triều đại hậu Messi có thể sẽ khiến NHM xứ Tango cảm thấy lo lắng.
TPO - Nhận định bóng đá Brazil vs Nhật Bản diễn ra vào lúc 17h15 ngày 14/11 trong khuôn khổ giao hữu quốc tế 2026. Nhật Bản dù đang có phong độ cao được dự báo sẽ vẫn khó vượt qua được đại diện Nam Mỹ.
TPO - Nhận định bóng đá U23 Thái Lan vs U23 Singapore, 15h00 ngày 14/11, lượt trận cuối Gia Lai VTV Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau hai thất bại liên tiếp, U23 Thái Lan quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên để tránh kết thúc giải đấu ở vị trí cuối bảng.
TPO - Ở buổi họp báo mới nhất, Mauricio Pochettino đã chính thức thông báo quyết định chia tay đội tuyển Mỹ để trở lại với Ngoại hạng Anh dẫn dắt Manchester United. Trong thời khắc nói lời từ biệt, vị huấn luyện viên này đã không giấu nổi những giọt nước mắt.
TPO - Nhận định bóng đá U19 Việt Nam vs U19 Hàn Quốc, Panda Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. U19 Việt Nam sẽ làm gì để vượt qua thử thách mang tên U19 Hàn Quốc? Trước đối thủ vượt trội về lực lượng và trình độ, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cần một màn trình diễn xuất thần nếu muốn giành kết quả tích cực.
TPO - Nhận định bóng đá Đài Bắc Trung Hoa vs Kyrgyzstan, giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Kyrgyzstan hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Đài Bắc Trung Hoa nhằm tạo bàn đạp tâm lý thuận lợi trước cuộc quyết đấu với tuyển Việt Nam.
TPO - Tối nay (13/11) theo giờ Hà Nội, trang chủ Manchester United chính thức phát đi thông báo bổ nhiệm Mauricio Pochettino vào ghế huấn luyện viên trưởng đội 1. Liên đoàn bóng đá Mỹ cũng xác nhận cuộc chia tay của nhà cầm quân người Argentina.
TPO - Trước thềm Tiền Phong Golf Championship 2026, sân Legend Valley Country Club (Ninh Bình) đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, từ chỉnh trang cảnh quan đến công tác tổ chức, sẵn sàng đón 240 golfer tham dự mùa giải thứ 10.
TPO - Vào ngày 13/11, Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) đã đưa ra thông báo chính thức về việc hủy bỏ trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản. Trận đấu này vốn được ấn định lịch vào ngày 30/12/2026 nay sẽ không thể diễn ra.
TPO - 13 năm qua kể từ thời Sir Alex Ferguson giải nghệ, Man United đã lãng phí hơn 100 triệu bảng để sa thải các HLV. Con số của họ có lẽ là nhiều hơn bất cứ đội bóng nào khác trong cùng quãng thời gian. Hãy xem ai tiêu tốn của Quỷ đỏ nhất tiền đền bù.
TPO - Năm 2019, khi Nguyễn Vũ Quốc Anh đăng quang Tiền Phong Golf Championship, cậu em út Nguyễn Vũ Phú Anh vừa chào đời. Bảy năm sau, Phú Anh đã trở thành nhà vô địch U7 Vietnam Junior Open 2026 và chuẩn bị lần đầu góp mặt tại giải đấu từng ghi dấu chiến thắng của anh trai. Ở tuổi lên 7, Phú Anh cũng trở thành golfer nhỏ tuổi nhất trong lịch sử 10 năm tổ chức Tiền Phong Golf Championship.
TPO - Một ngày trước thềm khai mạc Tiền Phong Golf Championship 2026, sân Legend Valley Country Club đã khoác lên mình một diện mạo mới đầy rực rỡ, sẵn sàng đón 240 golfer hàng đầu tham gia tranh tài ở mùa giải kỷ niệm 10 năm.