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Thể thao

Legend Valley Country Club nhìn từ flycam: Bức tranh thủy mặc giữa miền đá vôi di sản

Trọng Đạt - Công Hướng - Hoàng Tuyên

TPO - Nhìn từ flycam, những dải fairway xanh mềm mại len giữa núi đá vôi, hồ nước và thung lũng tạo nên một khung cảnh vừa khoáng đạt vừa yên bình. Trước thềm Tiền Phong Golf Championship 2026, Legend Valley Country Club mang một diện mạo mới với 36 hố hoàn chỉnh, sẵn sàng đón 240 golfer tranh tài ở mùa giải thứ 10.

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Tiền Phong Golf Championship 2026 diễn ra ngày 14/11 tại Legend Valley Country Club, quy tụ 240 golfer thi đấu trên hai sân Rose Course và Canyon Course. Đây là lần thứ hai liên tiếp giải đấu trở lại Ninh Bình, đồng thời đánh dấu chặng đường 10 năm đồng hành cùng các tài năng trẻ Việt Nam.
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Trước giờ khai cuộc, hình ảnh flycam ghi lại sân golf Thiên Đường đã sẵn sàng cho ngày hội lớn: những mảng xanh nối tiếp nhau dưới chân núi, mặt hồ nằm yên giữa thung lũng, còn các đường bóng mở ra những thử thách đang chờ golfer khám phá.
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Trước khi trở thành điểm đến của các golfer, khu vực Legend Valley từng là vùng đầm lầy, giá trị kinh tế còn hạn chế, người dân quanh vùng mưu sinh bằng nghề khai thác đá vôi.
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Hành trình hình thành sân golf bắt đầu từ việc khảo sát kỹ lưỡng, tính toán địa hình và tìm cách đưa những đường golf vào cảnh quan núi đá sẵn có. Thay vì làm phẳng toàn bộ thung lũng, thiết kế khai thác các triền núi, hồ nước và những khoảng đất tự nhiên để tạo nên các hố đấu có địa hình riêng.
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Tháng 5/2023, Legend Valley Country Club chính thức khai trương tại Hà Nam, nay thuộc tỉnh Ninh Bình. Rose Course là sân đầu tiên đi vào hoạt động, đặt nền móng cho tổ hợp golf ở vùng Bát Cảnh Sơn.
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Ba năm sau, ngày 10/10/2026, Canyon Course được đưa vào vận hành, hoàn thiện quần thể 36 hố và ghi dấu sân golf 18 hố thứ 10 do BRG Golf xây dựng, quản lý.
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Bên cạnh những đường golf rộng mở của Rose Course là sắc thái địa hình mạnh hơn ở Canyon Course, nơi các hố đấu len giữa vách núi, thung lũng và hồ nước.
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Nếu Rose tạo cảm giác khoáng đạt, Canyon lại gây ấn tượng bởi độ cao và những đoạn địa hình gấp khúc. Hai sân cùng hiện diện trong một khung hình, nhưng mỗi sân mang một nhịp điệu riêng.
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Trong vẻ tĩnh tại của cảnh sắc, người xem vẫn có thể hình dung nhịp thi đấu sắp tới: cú phát bóng bay qua mặt nước, đường bóng tìm lối giữa các triền núi, những bước chân bền bỉ trên thảm cỏ.
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Từ vùng đất từng gắn với đầm lầy và khai thác đá vôi đến tổ hợp golf 36 hố giữa miền di sản, Legend Valley đã trải qua một hành trình nhiều đổi thay.
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Trước thềm giải đấu kỷ niệm 10 năm của Tiền Phong Golf Championship 2026, bức tranh thủy mặc xanh của Legend Valley vừa là phông nền cho cuộc tranh tài, vừa là dấu ấn riêng của mùa giải tại Ninh Bình.
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Khi bình minh vừa lên, những tia nắng đầu ngày nhẹ nhàng chạm tới các triền cỏ và vách núi đá vôi. Mặt hồ ánh lên sắc vàng nhạt, còn thung lũng dần hiện rõ sau lớp sương mỏng.
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Legend Valley như thức giấc giữa bức tranh thủy mặc, khoác vẻ bình yên trước khi nhịp thi đấu Tiền Phong Golf Championship 2026 bắt đầu.
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#Legend Valley #Tiền Phong Golf #Golf Championship 2026 #Ninh Bình #sân golf 36 hố #BRG Golf

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