Legend Valley Country Club nhìn từ flycam: Bức tranh thủy mặc giữa miền đá vôi di sản

TPO - Năm 2019, khi Nguyễn Vũ Quốc Anh đăng quang Tiền Phong Golf Championship, cậu em út Nguyễn Vũ Phú Anh vừa chào đời. Bảy năm sau, Phú Anh đã trở thành nhà vô địch U7 Vietnam Junior Open 2026 và chuẩn bị lần đầu góp mặt tại giải đấu từng ghi dấu chiến thắng của anh trai. Ở tuổi lên 7, Phú Anh cũng trở thành golfer nhỏ tuổi nhất trong lịch sử 10 năm tổ chức Tiền Phong Golf Championship.