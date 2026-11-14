Golfer check-in sẵn sàng tranh tài Tiền Phong Golf Championship 2026 - Vì Tài năng trẻ

TPO - Năm 2020, Phạm Hồng Quang đến với golf như một môn thể thao giúp em vận động và kết bạn. Năm năm sau, niềm yêu thích của golfer sinh năm 2014 đã trở thành hành trình nghiêm túc với những giải đấu, bài học và ước mơ lớn.