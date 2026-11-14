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Xem U23 Việt Nam tranh vô địch với U23 Qatar trên kênh nào, ở đâu?

Hương Ly

TPO - Trận đại chiến giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar ở giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026 được trực tiếp trên FPT Play, kênh VTV6. Bên cạnh đó, khán giả có thể theo dõi qua ứng dụng VTVgo.

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Cuộc so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar diễn ra vào lúc 19h00 ngày 14/11 trên sân vận động Pleiku (Gia Lai). Đây là trận đấu mang tính chất chung kết định đoạt ngôi vương giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026 kèm phần thưởng trị giá 100.000 USD (hơn 2,5 tỷ đồng).

Sau hai lượt trận toàn thắng trước U23 Thái Lan (3-0) và U23 Singapore (1-0), đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh đang độc chiếm ngôi đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối, tạo khoảng cách 2 điểm so với đối thủ bám đuổi trực tiếp là U23 Qatar.

Để phục vụ nhu cầu thưởng thức của người hâm mộ cả nước, FPT Play đã công bố bản quyền phát sóng trọn vẹn các trận đấu ở giải giao hữu. Bên cạnh hệ thống FPT Play trên website, thiết bị di động và Smart TV, khán giả có thể dễ dàng theo dõi trực tiếp màn đọ sức giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar trên các nền tảng có kênh sóng VTV6 cũng như ứng dụng VTVgo.

Về mặt lý thuyết, U23 Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa trong 90 phút tối nay là chính thức bước lên bục cao nhất. Trong khi đó, đại diện Tây Á hiện có 4 điểm sau trận hòa U23 Singapore 0-0 và trận thắng U23 Thái Lan 2-1, buộc phải giành trọn 3 điểm ở lượt trận cuối mới có thể lật ngược thế cờ.

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Dù nắm lợi thế lớn cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả phố Núi, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chắc chắn không nhập cuộc với tư tưởng cầu hòa mà hướng tới mạch 3 trận toàn thắng thuyết phục.

Trước áp lực phải thắng của U23 Qatar, đội khách nhiều khả năng sẽ đẩy cao đội hình tấn công phủ đầu dựa trên nền tảng thể hình, thể lực sung mãn và những pha bóng trực diện tốc độ. Khi đối phương dâng cao đội hình, những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Tây Á sẽ lộ diện, mở ra cơ hội lý tưởng để U23 Việt Nam phát huy sở trường chuyển đổi trạng thái nhanh và tung ra các đòn phản công sắc bén nơi hành lang biên.

Bước vào trận đấu thứ ba liên tiếp với mật độ 2 ngày/trận, ban huấn luyện U23 Việt Nam sẽ tính toán phương án xoay tua hợp lý nhằm duy trì những đôi chân sung mãn nhất. CĐV Việt Nam đang chờ đợi từng trận để theo dõi màn trình diễn của Ngô Đăng Khoa, Williams Minh Hoàng và Lê Văn Thuận. Bên cạnh đó, các nhân tố mới như Quang Duyệt, Minh Tâm cũng liên tục tỏa sáng, giúp khán giả có thêm cơ sở để háo hức chờ đợi từng trận đấu của U23 Việt Nam.

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