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Ngôn tình của các vị thần

Đạt Nhi

TPO - "Ramayana" là một trong những dự án điện ảnh Ấn Độ tham vọng nhất từ trước đến nay với tổng kinh phí sản xuất và hậu kỳ lên tới 500 triệu USD cho cả hai phần. Đạo diễn Nitesh Tiwari dùng quy mô bom tấn để kể một câu chuyện sử thi đậm chất ngôn tình khiến khán giả cả thế giới "sôi sùng sục".

Phim thu về 6 triệu USD riêng từ các suất chiếu định dạng IMAX, lập kỷ lục là phim Ấn Độ có doanh thu rạp IMAX mở màn cao nhất lịch sử chỉ sau 3 ngày đầu.

Đây là một trong những dự án tham vọng nhất lịch sử điện ảnh Ấn Độ, được kỳ vọng đưa một trong những thiên sử thi quan trọng nhất của văn hóa Hindu đến với khán giả toàn cầu.

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Ramayana đang là phim Bollywood có doanh thu cao nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Cần gì đom đóm khi ta đã có mặt trời

Sử thi Ramayana do hiền triết Valmiki sáng tác khoảng 500-100 TCN, gồm 24.000 câu thơ đôi trong 7 tập. Tác phẩm kể về cuộc đời hoàng tử Rama (hóa thân của thần Vishnu) phải chịu cảnh lưu đày 14 năm.

Khi vợ là công chúa Sita bị quỷ vương Ravana bắt cóc, Rama cùng tướng khỉ Hanuman và quân đội đã giải cứu nàng, vượt qua thử thách và trở về trị vì vương quốc.

Ngay khi phim vừa ra rạp, một đoạn thoại của Rama và Sita đã nhanh chóng viral và được mạng xã hội tung hô. Khi Sita hỏi: “Xinh đẹp, quyến rũ lại còn có ý với chàng, sao chàng không cưới cô ấy làm vợ hai”, Rama trả lời: “Mắc gì phải đuổi theo đom đóm trong khi mặt trời đã rực sáng đời ta”.

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Những lời thoại đậm chất ngôn tình được lan truyền rộng rãi trên mạng khiến một bộ phận khán giả phải mua vé vào rạp vì tò mò.

Thế nhưng, bỏ qua những yếu tố ngôn tình đại chúng, cốt lõi của Ramayana là phẩm chất của một con người sống đúng với chân lý, lẽ phải, một người bảo vệ Chánh pháp, sẵn sàng hy sinh khao khát cá nhân mà sống vì nhân dân.

Điều này trong phần đầu của phim đã làm rất tốt. Hoàng tử Rama, bên cạnh bổn phận và nghĩa vụ đã được thổi vào một luồng sinh khí mới, đặc biệt trong những đoạn gặp gỡ với Sita. Biểu cảm "ngây vì tình" và những tương tác giữa bộ đôi khiến câu chuyện thần thoại được mềm hóa, trở nên gần gũi và dễ tiếp cận hơn.

Hai nhân vật chính, không thể phủ nhận là điểm sáng của toàn bộ câu chuyện, đặc biệt vai Sita của Sai Pallavi. Thoát khỏi mô típ người phụ nữ yếu đuối chỉ chờ được cứu hộ, Sita phiên bản điện ảnh 2026 là người bạn đồng hành kiên cường.

Nàng Sita có thể cầm gươm để chiến đấu với kẻ thù, có thể kề vai sát cánh với anh em Rama trên chiến trường, có thể từ chối cuộc sống cẩm y ngọc thực ở Ayodhya để đi theo chồng vào rừng sâu, giữ được bản tính và lòng chính trực kể cả lúc bị giam cầm tại Lanka.

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Nhan sắc rực rỡ của nữ chính.

Nếu so với Rama luôn luôn "phải đạo", lúc nào cũng sống đúng trọng trách thì vai Sita rõ ràng sinh động và thời sự hơn. Chỉ hơi tiếc mối quan hệ tình cảm giữa Rama và Sita lại được xây dựng tương đối mờ nhạt, thiếu những khoảnh khắc kết nối cảm xúc để giải thích tại sao cả hai sẵn sàng hy sinh tất cả vì nhau.

Phim còn có một điểm cộng tuyệt vời là kỹ xảo tuyệt đối điện ảnh và những màn biên đạo hành động mỹ mãn. Phần nghe cũng được đánh giá là xịn nhất trong năm nay. Âm nhạc của Zimmer và Rahman (hai nhà soạn nhạc từng giành giải Oscar) tạo không khí trang trọng, hùng vĩ, phù hợp với tinh thần sử thi.

Cộng đồng mê điện ảnh thậm chí cho rằng, phải hơn 10 năm rồi mới có một bộ phim kế thừa được tinh thần của Chúa NhẫnThe Hobbit.

Khán giả Việt khen hết lời

Box Office Vietnam ghi nhận cuối tuần công chiếu đầu tiên, bom tấn Ramayana phim thu khoảng 5,17 tỷ đồng từ 47.379 vé/ 1.101 suất, bình quân khoảng 43 vé/suất. Tính tới hết 13/11, phim thu gần 11 tỷ đồng.

Những lời khen dành cho phim đa phần tập trung vào nhân vật phản diện Ravana. Ravana của phim đa chiều hơn hẳn nếu so với nguyên tác chỉ đơn giản là hiện thân của cái ác tột cùng.

Phiên bản điện ảnh đã dành khá nhiều thời lượng để khai thác quá trình trỗi dậy của Ravana từ một kẻ thất thế cho đến lúc thống trị tam giới, miêu tả nội tâm giằng xé giữa khát vọng báo thù và sự kiềm chế bản thân, dù phần tâm lý này chưa được phát triển thành mâu thuẫn sâu sắc.

Đoạn âm nhạc khi Ravana nhảy múa trong vòng tròn lửa trước khi chính thức lên ngôi vương trở thành giai điệu được lan tỏa mạnh nhất trong tuần đầu phim công chiếu. Không ít khán giả bình luận rằng phải xem phim 2 lần để nghe lại đoạn này.

Ravana là vai diễn được khen nhiều nhất phim.

Ravana là vai diễn được khen nhiều nhất phim.

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Visual gây sốt của nữ phụ.

Mặc dù được đánh giá cao, nhưng khán giả Việt vẫn còn khá dè dặt khi đặt vé ra rạp. Chia sẻ với PV Tiền Phong, nhà sản xuất Hoàng Anh cho rằng khoảng cách văn hóa có thể là một rào cản tiếp cận khiến số người đến rạp vì Ramayana chưa đông.

Những người chưa quen câu chuyện cần thời gian làm quen cốt truyện, quan hệ nhân vật và hệ thống tư tưởng của tác phẩm. Thời lượng dài, 168 phút, cũng có thể khiến quyết định mua vé đòi hỏi nhiều cân nhắc hơn.

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Vượt ra ngoài những trận chiến giữa thiện và ác, câu chuyện còn đề cao tình yêu, lòng trung thành và sự hy sinh.

Ramayana ra rạp Việt từ 6/11, đang nằm trong Top 3 những bộ phim được xem nhiều nhất. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng Ấn Độ, những tên tuổi đứng sau các bom tấn Hollywood.

Do hiệu ứng truyền thông tốt, sự ủng hộ của khán giả và việc có thêm các định dạng cao cấp như IMAX 3D, các rạp đang dần tăng suất chiếu cho tác phẩm.

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#phim Ramayana #bom tấn #sử thi #ngôn tình #Bollywood #doanh thu cao nhất

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