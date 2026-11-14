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Thế giới

Nga lên tiếng về thông tin 'yêu cầu Phần Lan rời NATO'

Duy Khánh

TPO - Helsinki vừa lên tiếng về thông tin Nga nêu điều kiện Phần Lan rút khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong cuộc đàm phán về Ukraine vừa qua, tuyên bố đây là điều không thể đưa ra thương lượng. Điện Kremlin phủ nhận có chuyện như vậy.

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Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto (trái) bắt tay Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (phải) sau khi trao văn kiện gia nhập NATO tháng 4/2023 (Ảnh: AP)

Trước đó, báo Bild của Đức đưa tin rằng Nga đã đề xuất một cấu trúc an ninh mới tại châu Âu, trong đó có yêu cầu Phần Lan rời NATO và liên minh quân sự này rút khỏi căn cứ quân sự ở các quốc gia Baltic.

Theo bài báo, Nga muốn ngăn NATO thiết lập căn cứ quân sự tại Estonia, Latvia và Litva, đồng thời yêu cầu Ukraine không tham gia các liên minh quân sự.

Đề xuất cũng bao gồm điều khoản cho phép Nga kiểm soát những vùng đất ở miền Đông Ukraine mà Kiev vẫn giữ được.

Một số điều khoản khác bao gồm phi quân sự hóa các cảng Odesa và Mykolaiv của Ukraine. Đổi lại, Nga sẽ rút vũ khí hạt nhân khỏi Belarus và không triển khai tên lửa tầm trung tại quốc gia này.

Theo Bild, các đại diện châu Âu đã nhận được đề xuất trong cuộc thảo luận không chính thức bên lề đàm phán 3 bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ vừa qua.

Ngày 13/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phủ nhận thông tin Nga nêu vấn đề Phần Lan rút khỏi NATO trong các cuộc thảo luận diễn ra tuần này tại Abu Dhabi.

"Tôi không biết về việc này. Không có yêu cầu nào như vậy được đưa ra. Chắc chắn vấn đề đó không nằm trong nội dung thảo luận", truyền thông Nga dẫn lời ông Peskov.

Phát biểu với báo giới tại Helsinki cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Häkkänen cho rằng những yêu cầu về thu hẹp hiện diện của NATO tại các quốc gia phía đông là một phép thử đối với quyết tâm đàm phán của Mỹ và châu Âu.

"Nga muốn các nước NATO ở châu Âu tự đặt ra giới hạn cho hoạt động của mình vì lợi ích của Nga. Những vấn đề như vậy không thể đem ra đàm phán", ông Häkkänen nói.

Theo ông Häkkänen, Nga đang muốn mở rộng phạm vi đàm phán vượt ra ngoài vấn đề Ukraine, nhằm đạt được những hạn chế đối với hệ thống phòng thủ của châu Âu.

Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen cũng bác bỏ khả năng Nga có tiếng nói trong việc quyết định tư cách thành viên NATO của nước này.

"Rõ ràng đây là quyết định chỉ thuộc về Phần Lan và liên minh", bà Valtonen phát biểu.

Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cho biết, ông không nắm được thông tin về đề xuất được cho là do Nga đưa ra.

Đề cập đến 2 ngày đàm phán giữa Nga và Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Häkkänen cho rằng Nga đang thử phản ứng của Mỹ và châu Âu bằng những điều kiện mới.

"Trong những ngày gần đây, Nga rõ ràng đã mạnh dạn thử xem Mỹ và châu Âu có thể linh hoạt đến mức nào", ông nói.

Phần Lan chính thức gia nhập NATO từ năm 2023, trở thành quốc gia có đường biên giới với Nga dài nhất trong liên minh, chiếm hơn một nửa tổng chiều dài biên giới trên bộ giữa NATO và Nga.

Theo Bloomberg, Helsinki Times

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#Phần Lan #NATO #Nga #Đàm phán Nga - Ukraine

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