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Pháp luật

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Cảnh sát giao thông Khánh Hòa truy bắt đối tượng trộm cắp xe máy trên Quốc lộ 1

Phùng Quang

TPO - Từ tin báo kịp thời của người dân, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa truy đuổi, khống chế đối tượng trộm cắp xe máy khi đang di chuyển trên Quốc lộ 1.

Ngày 14/11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, khoảng 11h10 cùng ngày, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 nhận được tin báo của người dân về một đối tượng nghi thực hiện hành vi trộm cắp xe máy đang di chuyển trên tuyến.

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Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác khẩn trương triển khai lực lượng truy đuổi, tổ chức khống chế đối tượng tại Km 1495+900, Quốc lộ 1, thuộc địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một xe mô tô mang biển kiểm soát 79CA-009.xx.

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng khai nhận tên Nguyễn Đình Châu (sinh năm 1983, trú tại phường Đập Đá, tỉnh Gia Lai). Theo lời khai, chiếc xe máy trên do đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tại Km 1500+700, Quốc lộ 1, thuộc địa phận phường Bắc Cam Ranh.

Sau đó, tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an xã Cam Lâm để tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản cá nhân; khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời tiếp nhận, xác minh và xử lý.

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#Công an tỉnh Khánh Hòa #Quốc lộ 1 #trộm cắp xe máy #Gia Lai

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