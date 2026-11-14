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Thế giới

Bốn tiếng nước Mỹ náo loạn vì lệnh cấm cất cánh, 16.700 chuyến bay bị ảnh hưởng

Minh Hạnh

TPO - Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã dỡ bỏ lệnh tạm dừng cất cánh, sau khi sự cố gián đoạn liên lạc tại các trung tâm kiểm soát không lưu gây ra tình trạng hỗn loạn tại các sân bay, dẫn đến đợt “đóng băng” trên quy mô toàn quốc kéo dài nhất kể từ sau cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Sean Duffy cho biết không phận Mỹ đã mở cửa trở lại vào lúc 20h15 ngày 14/11, nhưng việc khởi hành của các chuyến bay sẽ được khôi phục dần dần và các hãng hàng không sẽ cần thời gian để đưa hoạt động trở lại bình thường.

"Quá trình này sẽ diễn ra từ từ”, ông Duffy phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Theo dữ liệu từ FlightRadar24, hơn 6.600 chuyến bay đã bị hủy và 8.600 chuyến bị hoãn. Ngoài ra, 1.500 chuyến bay khác trong ngày 15/11 cũng đã bị hủy. Các chuyên gia hàng không nhận định, lệnh ngừng bay kéo dài bốn giờ trên toàn quốc có thể gây gián đoạn lịch trình bay trong nhiều ngày tới.

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Các máy bay trên sân đỗ tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington sau khi lệnh cấm cất cánh có hiệu lực. (Ảnh: Reuters)

Theo Bộ trưởng Duffy, hàng chục nghìn hành khách đã bị mắc kẹt tại các sân bay trên khắp cả nước. Ông Duffy cùng Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin đã có cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại Phòng Bầu dục để thảo luận về sự cố này.

Vụ việc là dấu hiệu mới nhất và nghiêm trọng nhất cho thấy những áp lực đè nặng lên hệ thống kiểm soát không lưu của Mỹ - một hệ thống đang phải đối mặt với tình trạng công nghệ và thiết bị lỗi thời, các vấn đề về thông tin liên lạc, cùng sự thiếu hụt hàng nghìn kiểm soát viên không lưu.

Trước đó, sự cố bắt đầu vào lúc 15h36 ngày 14/11, khi các trung tâm kiểm soát không lưu gặp tình trạng bất ổn trong hệ thống radar và thông tin liên lạc.

"Các thiết bị của chúng tôi bị quá tải dữ liệu, dẫn đến các thông tin không nhất quán. Vì lý do đó, chúng tôi đã quyết định tạm dừng hoạt động của hệ thống”, ông Duffy giải thích. Ông nói thêm rằng trong suốt quá trình này, hệ thống radar và thông tin liên lạc không hề bị mất hoàn toàn, nhờ đó hàng nghìn chuyến bay vẫn có thể hạ cánh an toàn.

Hiện các vấn đề trước mắt đã được khắc phục, và các chuyến bay hiện đã an toàn, nhưng ông Duffy cảnh báo rằng cần phải thực hiện một cuộc cải tổ toàn diện đối với hệ thống kiểm soát không lưu vốn đã lỗi thời để ngăn chặn những sự cố tương tự.

50 tỷ USD để hiện đại hóa hệ thống kiểm soát không lưu

Bộ trưởng Duffy chỉ trích Quốc hội vì đã không cấp kinh phí cho một hệ thống mới - hệ thống mà theo ông có thể ngăn chặn những sự cố như ngày 13/11, đồng thời kêu gọi phân bổ 50 tỷ USD để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng kiểm soát không lưu.

Ngay trước khi sự cố xảy ra, Nhà Trắng và Bộ Giao thông Vận tải đã thúc giục Quốc hội Mỹ phê duyệt khoản ngân sách 30,1 tỷ USD nhằm nâng cấp các sân bay và cơ sở hạ tầng kiểm soát không lưu đã lỗi thời.

"Chúng ta đang sử dụng một hệ thống kiểm soát không lưu cực kỳ lạc hậu”, ông Duffy phát biểu. "Hãy cấp kinh phí để chúng tôi khắc phục vấn đề này”.

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Cảnh tắc nghẽn bên ngoài sân bay Dulles (bang Virginia). (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mullin cho biết, cho đến nay "hoàn toàn không có bằng chứng" nào cho thấy sự cố bắt nguồn từ một cuộc tấn công mạng hay một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) mất kiểm soát, mặc dù các nhà điều tra vẫn chưa loại trừ bất kỳ khả năng nào.

"Có vẻ như nguyên nhân xuất phát từ vấn đề kỹ thuật, tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra”, ông Mullin nói.

Theo hai quan chức hàng không, sự cố này dường như ảnh hưởng đến một mạng lưới viễn thông do L3Harris Technologies quản lý. Mạng lưới này đảm nhận các tần số vô tuyến quan trọng mà các kiểm soát viên không lưu sử dụng để liên lạc với phi công. L3Harris hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Hành khách mắc kẹt tại sân bay

Mặc dù lệnh tạm dừng cất cánh trên toàn quốc đã được dỡ bỏ, nhưng những khó khăn đối với hành khách vẫn chưa kết thúc. Từ Boston đến Seattle, từ New York đến Los Angeles, hành khách chen chúc tại các sảnh khởi hành và quầy dịch vụ của các hãng hàng không trong bối cảnh số chuyến bay bị hoãn hoặc hủy ngày càng tăng, còn máy bay thì vẫn nằm im trong sân đỗ.

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Hành khách chờ đợi các chuyến bay tại sân bay quốc tế Dulles (bang Virginia, Mỹ). (Ảnh: Reuters)

Hàng ngàn hành khách rơi vào cảnh phải ở lại sân bay qua đêm. Ông Edward Kargbo (50 tuổi) đến từ West Chester (Pennsylvania) dự kiến ​​khởi hành trên chuyến bay của hãng Ethiopian Airlines lúc 21h ngày 13/11 để đến Lomé (Togo). Thay vào đó, ông buộc phải qua đêm tại sân bay để chờ chuyến bay mới được sắp xếp lại vào lúc 6h ngày 14/11.

Bà Louise Maher (47 tuổi) cũng rơi vào tình cảnh tương tự tại sân bay Newark sau khi chuyến bay của hãng British Airways đến London (Anh) bị ảnh hưởng bởi sự cố hàng không nghiêm trọng này.

Các hãng hàng không Mỹ sẽ không bắt buộc phải bồi thường cho hành khách bị mắc kẹt, vì họ không phải là bên chịu trách nhiệm cho các sự cố hệ thống của FAA.

Kể từ sau các cuộc tấn công ngày 11/9/2001, lần gần nhất mà hoạt động bay trên toàn quốc bị tạm dừng là vào tháng 1/2023, khi FAA yêu cầu ngừng các chuyến bay nội địa trong khoảng 90 phút.

Sau sự cố ngày 13/11, cổ phiếu của American Airlines, United Airlines và Delta Air Lines đều giảm từ 1% đến 2% trong phiên giao dịch ngoài giờ, còn cổ phiếu của JetBlue Airways giảm khoảng 3%.

American Airlines cho biết hãng đang ưu tiên các chuyến bay đến những thành phố nhỏ hơn nằm ngoài các trung tâm kết nối chính, cũng như các điểm đến quốc tế, nhằm bố trí lại máy bay và phi hành đoàn để quá trình phục hồi diễn ra nhanh chóng hơn.

Reuters

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