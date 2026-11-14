Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cần Thơ công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Nhật Huy

TPO - Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định ông Hà Vũ Sơn - Chánh Văn phòng Thành ủy, ông Trần Nguyễn Hoàng Nam - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy và ông Đoàn Quốc Sử - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Trinh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 14/11, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo quyết định được công bố, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định ông Hà Vũ Sơn - Chánh Văn phòng Thành ủy; ông Trần Nguyễn Hoàng Nam - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy và ông Đoàn Quốc Sử - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Trinh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

1794638858405-1837654008881074238-8662773123544353158-bddb3310921fea57cce314d1c1596c1c-1553.jpg
Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Cần Thơ trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 3 cán bộ được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Thành ủy Cần Thơ chúc mừng 3 cán bộ được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn, đòi hỏi mỗi cán bộ tiếp tục nỗ lực, phát huy năng lực, kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ bày tỏ tin tưởng 3 cán bộ sẽ tiếp tục phát huy ưu điểm, kinh nghiệm, đoàn kết cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Đảng bộ thành phố.

Xem thêm

#Ban Bí thư #Thành ủy Cần Thơ #công tác cán bộ #Ban Chấp hành Đảng bộ Cần Thơ #chỉ định #nhận sự #Cần Thơ

Cùng chuyên mục

Khởi tranh Tiền Phong Golf Championship 2026

Khởi tranh Tiền Phong Golf Championship 2026

TPO - Mùa giải 2026 kỷ niệm mùa thứ 10 của Tiền Phong Golf Championship, sự kiện do báo Tiền Phong khởi xướng từ năm 2017. Giải theo đuổi hai mục tiêu song hành: tạo sân chơi cho cộng đồng, thúc đẩy golf phong trào và phát triển lực lượng trẻ; đồng thời kết nối nguồn lực cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Xác minh môi giới hét giá phòng ở Lô Lô Chải hơn 3 triệu đồng/đêm

Xác minh môi giới hét giá phòng ở Lô Lô Chải hơn 3 triệu đồng/đêm

TPO - Hình ảnh một phòng nghỉ ở Lô Lô Chải, hướng nhìn ra Cột cờ Lũng Cú được quảng cáo giá hơn 3 triệu đồng cho đêm 14/11 đang gây xôn xao mạng xã hội. Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang) đã chỉ đạo làm rõ chủ thể chào bán và giá giao dịch thực tế.

[Clip] Tài xế ô tô đá liên tiếp vào đầu người đi xe máy

TPO - Sau va chạm giao thông, nam tài xế ô tô xuống xe, vừa dùng chân đá liên tiếp vào đầu người đàn ông đi xe máy đang nằm dưới đất, vừa chửi: 'tông xe có tiền đền không'. Công an đã mời những người liên quan đến làm việc.

Thời tiết miền Bắc những ngày tới

Thời tiết miền Bắc những ngày tới

TPO - Hôm nay (14/11), không khí lạnh suy yếu rất nhanh khiến nền miền Bắc nhiệt tăng mạnh, trời chỉ còn rét về đêm và sáng sớm. Từ 15-17/11, miền Bắc duy trì nền nhiệt khá cao trước khi đón đợt không khí lạnh mới.

Đào thăm dò tìm hài cốt liệt sĩ trong rừng cao su tại TPHCM

Đào thăm dò tìm hài cốt liệt sĩ trong rừng cao su tại TPHCM

TPO - Căn cứ thông tin tài liệu trận đánh và tọa độ của đại diện Tổ chức Hàn gắn vết thương chiến tranh cung cấp, cùng sự đối chiếu thực địa của các chuyên gia, lực lượng tìm kiếm đã tiến hành đào thăm dò tại 3 vị trí với tổng diện tích hàng trăm mét vuông.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe