Cần Thơ công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

TPO - Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định ông Hà Vũ Sơn - Chánh Văn phòng Thành ủy, ông Trần Nguyễn Hoàng Nam - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy và ông Đoàn Quốc Sử - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Trinh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 14/11, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo quyết định được công bố, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định ông Hà Vũ Sơn - Chánh Văn phòng Thành ủy; ông Trần Nguyễn Hoàng Nam - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy và ông Đoàn Quốc Sử - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Trinh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Cần Thơ trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 3 cán bộ được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Thành ủy Cần Thơ chúc mừng 3 cán bộ được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn, đòi hỏi mỗi cán bộ tiếp tục nỗ lực, phát huy năng lực, kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ bày tỏ tin tưởng 3 cán bộ sẽ tiếp tục phát huy ưu điểm, kinh nghiệm, đoàn kết cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Đảng bộ thành phố.