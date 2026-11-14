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Pháp luật

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Truy tố 3 bị can đưa 56 người Afghanistan vượt biên trái phép sang Campuchia

Tân Châu

TPO - Lợi dụng visa du lịch, một người Afghanistan sống "chui" tại TPHCM đã câu kết hai người Việt Nam tổ chức đưa 56 người đồng hương vượt biên trái phép sang Campuchia thu lợi bất chính.

Viện KSND TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Mohammadi Mukhtar (SN 1995, quốc tịch Afghanistan) cùng hai đồng phạm là Dư Duy Trung (SN 1985, ngụ tỉnh Tây Ninh) và Lê Đình Chinh (SN 1985, ngụ TPHCM) về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

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Ảnh minh họa.

Theo cáo trạng, ngày 21/4/2024, Mohammadi Mukhtar nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) bằng thị thực du lịch. Dù thị thực hết hạn từ ngày 10/7/2024, Mukhtar không xuất cảnh mà tiếp tục cư trú bất hợp pháp tại nhiều địa điểm ở trung tâm TPHCM.

Đến tháng 12/2024, Mukhtar nhận lời một đối tượng tên Ramozi Ahmad Hussain (chưa rõ lai lịch) đứng ra tổ chức đưa người Afghanistan từ Việt Nam sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch với mức giá 7,5 triệu đồng/người. Đối với những trường hợp chưa có visa vào Việt Nam, Mukhtar thu thêm 150 USD/người (tương đương khoảng 3,75 triệu đồng) để nhờ người làm thủ tục xin thị thực diện du lịch.

Mukhtar thỏa thuận thuê Dư Duy Trung tổ chức đưa người vượt biên với giá 4,5 triệu đồng/người. Sau khi nhận mối, Trung tiếp tục liên hệ với một người tên Hưng (chưa rõ lai lịch) để dẫn đường qua biên giới với giá 2,5 triệu đồng/người, đồng thời thuê tài xế Lê Đình Chinh dùng ô tô 7 chỗ vận chuyển người với tiền công 900.000 đồng/người.

Thủ đoạn của đường dây này là sau khi nhóm người Afghanistan nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch, Mukhtar bố trí họ lưu trú tại một khách sạn trên đường Lê Lai (quận 1 cũ, nay thuộc phường Bến Thành, TPHCM). Tiếp đó, Trung điều động Chinh lái ô tô 7 chỗ đến đón khách, chở thẳng lên tỉnh Tây Ninh rồi bàn giao cho một đối tượng sử dụng tài khoản Telegram tên “Gia Cát Lượng” để đưa qua biên giới bằng đường mòn, lối mở.

Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 12/2024 đến tháng 4/2025, nhóm bị can đã tổ chức trót lọt cho tổng cộng 56 người Afghanistan xuất cảnh trái phép sang Campuchia, trong đó xác định được nhân thân cụ thể của 20 người qua 4 chuyến đi.

Hành vi của nhóm đối tượng bị lật tẩy vào sáng 5/4/2025, khi Công an phường Nguyễn Cư Trinh (TPHCM) tiến hành kiểm tra hành chính một căn nhà trên đường Nguyễn Trãi, phát hiện Mukhtar cư trú trái phép và không xuất trình được hộ chiếu.

Quá trình điều tra, sao kê tài khoản ngân hàng cho thấy Mukhtar đã nhận tổng cộng 487,5 triệu đồng từ các khách hàng Afghanistan. Sau khi trừ các khoản chi phí ăn uống và thanh toán cho đồng phạm, Mukhtar thu lợi bất chính 168 triệu đồng; Dư Duy Trung hưởng lợi 61,6 triệu đồng và tài xế Lê Đình Chinh bỏ túi 24,5 triệu đồng.

Đối với những người cho thuê xe, cho thuê phòng trọ, làm dịch vụ xin visa du lịch và các chủ tài khoản ngân hàng được nhờ chuyển tiền, cơ quan điều tra xác định họ không biết và không liên quan đến hành vi phạm tội nên không xem xét xử lý. Riêng các đối tượng Ramozi Ahmad Hussain, Hưng và “Gia Cát Lượng”, do chưa xác định được lai lịch nên cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý sau.

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#Xuất cảnh trái phép #Afghanistan #Cửa khẩu Mộc Bài #Tây Ninh #Vượt biên sang Campuchia #Visa du lịch #Viện KSND TPHCM #Cáo trạng #Truy tố

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