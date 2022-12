Phát hiện 7 người nước ngoài nhập cảnh trái phép, đang chuẩn bị vượt biên

TPO - Ngày 15/12, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn huyện Mộc Châu.

Theo đó, tổ công tác Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh phối hợp với Đội An ninh Công an huyện Mộc Châu tổ chức kiểm tra, nắm tình hình các cơ sở lưu trú trên địa bàn, phát hiện 7 người Trung Quốc không có giấy tờ tùy thân đang lưu trú trái phép tại nhà nghỉ Sơn Mến (TK6, thị trấn Mộc Châu, Sơn La) .

Qua xác minh, Cơ quan Công an đã triệu tập Phạm Văn Ba (SN 1985) hành nghề lái taxi tại Hà Nội lên làm việc, tài xế này khai nhận: Khoảng 21h00 ngày 12/12, tại khu vực bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), Ba thỏa thuận với 2 người Việt Nam (không biết tên tuổi) về việc đưa 7 người Trung Quốc nêu trên lên Hòa Bình, rồi đổi xe lên Mộc Châu với giá 7 triệu đồng. Sau đó Ba đã thuê phòng cho các đối tượng người Trung Quốc nghỉ.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận qua môi giới của một đối tượng tại Trung Quốc về việc sang Thái Lan để du lịch và kiếm việc làm tại các sòng bạc. Trong quá trình di chuyển từ Hà Nội lên Mộc Châu (Sơn La) thì bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.