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Pháp luật

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Cần Thơ:

Chuyển công an điều tra vụ khai khống hơn 14 tỷ đồng tại dự án đô thị, công nghệ

Nhật Huy

TPO - Thanh tra TP. Cần Thơ phát hiện tại dự án Khu đô thị mới và Khu công nghệ thông tin tập trung do Quỹ Đầu tư phát triển thành phố đầu tư có việc nghiệm thu, thanh toán khối lượng xây dựng. Khối lượng thanh toán nhiều hơn khối lượng thực tế hoàn thành với số tiền hơn 14 tỷ đồng, nên thanh tra đã được chuyển hồ sơ sang cơ quan công an điều tra.

Ngày 14/11, theo nguồn tin của PV Tiền Phong, Thanh tra TP. Cần Thơ đã có văn bản chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật tại Dự án Khu đô thị mới và Khu công nghệ thông tin tập trung (phường Cái Răng), đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố để điều tra, làm rõ. Dự án do Quỹ Đầu tư phát triển TP. Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Theo kết luận kiểm tra của Thanh tra TP. Cần Thơ, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố (quỹ nhà nước ngoài ngân sách), cùng các nhà thầu tư vấn giám sát, thi công đã nghiệm thu, thanh toán khối lượng hợp đồng xây dựng tại dự án trên nhiều hơn khối lượng thực tế hoàn thành. Hành vi này gây thiệt hại cho Quỹ Đầu tư phát triển thành phố hơn 14 tỷ đồng (hiện nhà thầu thi công đã nộp tiền khắc phục).

Nhà thầu thi công được xác định có vi phạm là Công ty TNHH MTV Quốc Đại (thuộc liên danh Công ty TNHH MTV Quốc Đại - Công ty CP Hưng Thịnh Phát).

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Một góc dự án Khu đô thị mới và Khu công nghệ thông tin tập trung do Quỹ Đầu tư phát triển TP. Cần Thơ làm chủ đầu tư tại phường Cái Răng, TP. Cần Thơ.

Cụ thể, thanh tra chỉ ra, tại giai đoạn 1 - phân kỳ I của dự án, chủ đầu tư, nhà thầu giám sát và nhà thầu thi công nghiệm thu, thanh toán vượt khối lượng thực tế hơn 5 tỷ đồng. Trong đó, hạng mục hệ thống giao thông, kè cống gần 4 tỷ đồng; hạng mục cây xanh hơn 1 tỷ đồng.

Đối với giai đoạn 1 - phân kỳ II, số tiền nghiệm thu, thanh toán vượt khối lượng thực tế hơn 9 tỷ đồng. Trong đó, hạng mục san lấp mặt bằng gần 4,4 tỷ đồng và hạng mục cây xanh gần 4,7 tỷ đồng.

Thanh tra xác định, việc nghiệm thu, thanh toán vượt khối lượng thực tế có dấu hiệu vi phạm các quy định về đầu tư công trình xây dựng, gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 224 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Do đó, Thanh tra TP. Cần Thơ đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan cùng số tiền sai phạm hơn 14 tỷ đồng (nhà thầu nộp lại) đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố để điều tra, làm rõ.

Dự án Khu đô thị mới và Khu công nghệ thông tin tập trung tại phường Cái Răng (trước đây là phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng cũ). Dự án do Quỹ Đầu tư phát triển TP. Cần Thơ làm chủ đầu tư, có tổng diện tích hơn 72ha, gồm 52ha khu đô thị mới và 20ha khu công nghệ thông tin tập trung. Tổng mức đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng.

Dự án được phê duyệt năm 2016, sau đó thêm 2 lần điều chỉnh vào năm 2023 và 2025. Dự án chia thành 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 có diện tích gần 31ha, giai đoạn 2 có diện tích trên 27ha, giai đoạn 3 hơn 14ha.

Tuy nhiên, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án còn nhiều vướng mắc. Trước những vấn đề liên quan đến quá trình triển khai, tháng 3/2026, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thanh kiểm tra toàn diện dự án.

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#Cần Thơ #sai phạm dự án #khu đô thị #nghiệm thu vượt khối lượng #chuyển hồ sơ sang công an

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