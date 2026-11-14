Phải chăm lo chu đáo đời sống của nhân dân, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau

TPO - Sáng 14/11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Liên tổ dân phố số 1, 2, 3, 6 phường Ba Đình.

Đoàn kết là một giá trị văn hóa quý báu của dân tộc

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Liên tổ dân phố số 1, 2, 3, 6 phường Ba Đình (TP Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng đến dự và chung vui với bà con nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại ngày hội. Ảnh: TTXVN.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, ngày hội năm nay diễn ra trong dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, cần làm cho văn hóa thấm sâu vào đời sống, góp phần xây dựng con người và củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đoàn kết là một giá trị văn hóa quý báu của dân tộc. Lòng yêu nước, tinh thần nhân ái, trọng nghĩa tình và đạo lý đã gắn bó các thế hệ, tạo nên sức mạnh cộng đồng. Gắn Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để bồi đắp những giá trị ấy, để văn hóa củng cố đoàn kết, đoàn kết tạo sức mạnh xây dựng đời sống văn hóa ngày càng tốt đẹp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu, năm 2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, năm 2045 đòi hỏi phát huy sức mạnh toàn dân, khơi dậy ý chí vươn lên và khả năng sáng tạo của mỗi người. Thành quả phát triển phải được thể hiện ở cuộc sống ấm no, bình yên của mỗi gia đình, ở cơ hội học tập, lao động và tiến bộ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trao đổi với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và bà con nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, xây dựng cộng đồng gắn bó và có trách nhiệm với nhau; cần bố trí địa điểm xây dựng nhà văn hóa, trước hết là nhà văn hóa cụm dân cư, bao gồm các tổ dân phố, tiến tới mỗi khu dân cư đều có nơi sinh hoạt cộng đồng.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đây là thiết chế rất quan trọng, vừa phục vụ sinh hoạt của chi bộ, tổ Đảng, vừa là nơi tổ chức họp bàn, triển khai các chủ trương, chính sách của địa phương, thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng và cấp ủy Đảng ở cơ sở.

Nhà văn hóa cũng là nơi gắn kết cộng đồng, tạo điều kiện để nhân dân được thụ hưởng các hoạt động văn hóa. Người cao tuổi có nơi gặp gỡ, đọc sách, trò chuyện, uống trà, chơi cờ; phụ nữ tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao; thanh niên có địa điểm học hát, học múa, sinh hoạt văn hóa; thiếu nhi có không gian đọc sách, tìm hiểu tri thức, tiếp cận thông tin và tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục. Đồng thời, nhà văn hóa còn có thể là nơi tổ chức các sự kiện chung của gia đình và khu dân cư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà nhân dân phường Ba Đình (Hà Nội). Ảnh: TTXVN.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, cần quan tâm bố trí những địa điểm sinh hoạt chung cho nhân dân, thành phố và phường nghiên cứu, rà soát các cơ sở hiện có để xem xét bố trí phù hợp, mong muốn phường Ba Đình gương mẫu làm trước, cụm dân cư số 1 đi đầu thực hiện.

Phải chăm lo chu đáo đời sống của nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, phải chăm lo chu đáo đời sống của nhân dân, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Từ người cao tuổi, trẻ em đến người đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp hay những người đã nghỉ hưu, tất cả đều phải được quan tâm, chăm sóc sức khỏe và có điều kiện tham gia các hoạt động cộng đồng.

Cần chú trọng chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng trạm y tế, tạo điều kiện để người dân được khám, chữa bệnh thường xuyên. Tiến tới xây dựng mô hình bác sĩ gia đình, bác sĩ khu phố để mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe kịp thời.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, phải đặc biệt quan tâm đến giáo dục và học tập của trẻ em. Tất cả các cháu, không phân biệt hoàn cảnh hay điều kiện gia đình, đều phải được đến trường; tạo điều kiện để các cháu ở độ tuổi 17-18 tiếp tục được học tập, đào tạo nghề, không rơi vào tình trạng không được đi học, chưa đến tuổi lao động và thiếu định hướng tương lai. Việc chăm lo giáo dục phải được thực hiện xuyên suốt, từ nhà trẻ, mẫu giáo đến các trường phổ thông, bảo đảm mọi trẻ em đều có cơ hội đến trường và được học tập trong môi trường tốt.

Trong điều kiện hiện nay, lao động phổ thông cũng cần có tri thức, kỹ năng và trình độ chuyên môn, chứ không chỉ dựa vào sức lao động. Vì vậy, giáo dục và đào tạo có vai trò hết sức quan trọng; tiếp tục cải cách giáo dục, tạo thêm điều kiện để thanh niên học nghề, học chuyên sâu, có cơ hội đóng góp cho đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phường, Mặt trận Tổ quốc và toàn thể nhân dân cùng chung sức, đồng lòng triển khai thực hiện. Đây là những nhiệm vụ thiết thực, gắn trực tiếp với đời sống và quyền lợi của người dân, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và sự đồng thuận, tham gia tích cực của toàn thể cộng đồng dân cư…