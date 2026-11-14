Quảng Ngãi vượt tiến độ 5 tháng trong lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ

Quảng Ngãi hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 13.514 mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin, đạt 100% chỉ tiêu, sớm hơn kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia 5 tháng.

Những kết quả nổi bật

Ngày 14/11, Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh cho biết, địa phương đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm.

Đội K53 thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia.

Nổi bật là việc hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 13.514 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin, đạt 100% chỉ tiêu. Kết quả này về đích trước 45 ngày so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh và sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia.

Toàn bộ mẫu sinh phẩm đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội, phục vụ công tác giám định, xác định danh tính liệt sĩ, góp phần đáp ứng mong mỏi của các gia đình đang tìm kiếm thông tin về người thân.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi, trong quá trình triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, các cơ quan, đơn vị và địa phương đã phối hợp tổ chức 60 đợt khảo sát, xác minh tại 60 địa bàn có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, huy động 1.035 lượt cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia.

Việc tìm kiếm được thực hiện trên cơ sở kết hợp khảo sát thực địa với đối chiếu hồ sơ lưu trữ, bản đồ tác chiến, sơ đồ chôn cất và thông tin từ nhân chứng lịch sử nhằm xác định chính xác vị trí mộ liệt sĩ.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Gò Tràm (thôn An Sơn, xã Nghĩa Giang).

Đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập được 86 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 64 hài cốt được quy tập trong nước, 22 hài cốt được tìm thấy tại Lào và Campuchia.

Tại Quảng Ngãi, những địa bàn có kết quả quy tập nổi bật gồm xã Đăk Pék với 18 hài cốt liệt sĩ, xã Đặng Thùy Trâm 14 hài cốt, phường Đăk Cấm 10 hài cốt và xã Nghĩa Giang 5 hài cốt. Riêng khu vực đường Trường Chinh (thuộc địa bàn phường Đăk Cấm và phường Kon Tum) lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm trong 52 ngày, huy động 1.642 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ.

Công tác tìm kiếm ở nước ngoài tiếp tục được đẩy mạnh thông qua phối hợp với các địa phương của Lào và Campuchia. Trong mùa khô 2025 - 2026, lực lượng tìm kiếm đã quy tập 16 hài cốt liệt sĩ. Sau khi triển khai nhiệm vụ mùa khô tiếp theo, Đội K53 tiếp tục quy tập thêm 6 hài cốt tại tỉnh Attapư (Lào).

Cùng với hoạt động tìm kiếm, công tác xác định danh tính liệt sĩ được triển khai đồng bộ. Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thu nhận mẫu ADN của 2.970 trong tổng số 3.628 thân nhân liệt sĩ, đạt 81,86%, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Quảng Ngãi đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 13.514 mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin, đạt 100% chỉ tiêu.

Các hoạt động khai quật, lấy mẫu được thực hiện theo quy trình kỹ thuật, có sự chứng kiến của chính quyền địa phương và đơn vị quản lý nghĩa trang. Thông tin được số hóa, cập nhật vào hệ thống dữ liệu để phục vụ đối chiếu, xác định danh tính.

Không bỏ sót thông tin, quyết tâm đưa các liệt sĩ trở về

Theo Đại tá Mai Kim Bình, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn gặp nhiều khó khăn do địa bàn tỉnh rộng, địa hình phức tạp, nhiều khu vực rừng sâu, núi cao, sông suối chia cắt.

Bên cạnh đó, thông tin về mộ liệt sĩ qua các thời kỳ chiến tranh chưa được xác minh đầy đủ, nhiều vị trí chôn cất ban đầu không còn nguyên trạng. Các nhân chứng lịch sử ngày càng cao tuổi, trí nhớ giảm sút, gây khó khăn cho việc thu thập, xác minh thông tin và xác định vị trí tìm kiếm.

Vì vậy, nhiệm vụ này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, chính quyền địa phương và người dân, đặc biệt trong việc cung cấp thông tin, xác minh nhân chứng và khảo sát thực địa.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tiếp nhận 738 thông tin từ các tập thể, cá nhân liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ; trong đó đã trả lời 610 trường hợp, đang tiếp tục xử lý 128 trường hợp.

Bước sang giai đoạn 2 của Chiến dịch 500 ngày đêm, Quảng Ngãi đặt mục tiêu tiếp tục tìm kiếm, quy tập 194 hài cốt liệt sĩ để hoàn thành chỉ tiêu 280 hài cốt của toàn chiến dịch. Trong đó, ưu tiên 5 vị trí mộ tập thể được Ban Chỉ đạo quốc gia cung cấp và những khu vực có thông tin tương đối rõ, có nhân chứng, có khả năng tìm kiếm, quy tập.

Đồng thời, các lực lượng tiếp tục rà soát địa bàn, thu thập và đối chiếu tài liệu lịch sử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo tỉnh xác định phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang, sự phối hợp của các cơ quan, đoàn thể, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân. Mỗi nguồn tin được cung cấp, xác minh có thể góp phần làm rõ thêm vị trí chôn cất, phục vụ công tác tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ.

Với tinh thần trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Quảng Ngãi tiếp tục huy động các nguồn lực, nỗ lực tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.