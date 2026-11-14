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Giải trí

Lại thêm một nghệ sĩ tự hủy hoại sự nghiệp

Minh Vũ

TPO - Go Kyung Pyo bị cáo buộc lái ô tô cá nhân và tông vào một xe vệ sinh môi trường, nồng độ cồn cao tới mức anh có thể bị tước giấy phép lái xe. Nhiều show giải trí đã gạch bỏ tên của nam diễn viên.

Go Kyung Pyo bị cáo buộc lái ô tô cá nhân và tông vào một xe vệ sinh môi trường. Nồng độ cồn cao tới mức anh có thể bị tước giấy phép lái xe. Nhiều show giải trí đã gạch bỏ tên của nam diễn viên.

Tờ Yonhap News đưa tin rạng sáng ngày 14/11, nam diễn viên Go Kyung Pyo đã đâm vào một xe vệ sinh môi trường tại khu vực Donggyo Dong, quận Mapo, Seoul.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn tại hiện trường cho thấy chỉ số cồn trong máu của Go Kyung Pyo ở mức bị tước giấy phép lái xe (từ 0,08% trở lên). Hiện tại, nam diễn viên đã được về nhà nhưng vẫn phải đối mặt với các cáo buộc vi phạm Luật Giao thông đường bộ liên quan đến hành vi lái xe khi say rượu.

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Go Kyung Pyo gây tai nạn vì lái xe khi say rượu.

Ngay sau khi thông tin được đăng tải, công ty quản lý CLN Company đã chính thức gửi lời xin lỗi đến những người bị ảnh hưởng cũng như khán giả.

"Go Kyung Pyo đã va chạm với chiếc xe dọn vệ sinh khi đang lái xe trong tình trạng có hơi men vào rạng sáng nay, kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn của anh ấy ở mức bị tước bằng lái", đại diện công ty nêu. Công ty cho biết Go Kyung Pyo đã trở về nhà sau khi hoàn tất quá trình điều tra của cảnh sát. Anh ấy thừa nhận lỗi lầm của mình và đang tự kiểm điểm sâu sắc.

Công ty quản lý cho biết: "Chúng tôi nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm lái xe khi say, sẽ chấp nhận mọi hình phạt được đưa ra trong tương lai và sẽ làm tròn trách nhiệm của mình, bao gồm cả việc khắc phục thiệt hại".

Ngay sau khi có thông tin nam nghệ sĩ lái xe gây tai nạn, sự kiện fanmeeting vốn được lên lịch vào ngày 21/11 tại Seoul đã bị hủy. Nhiều chương trình có sự góp mặt của Go Kyung Pyo cũng đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ.

Show giải trí Hangout with Yoo của đài MBC đã đưa ra lập trường: "Phân cảnh có sự xuất hiện của Go Kyung Pyo dự kiến sẽ được biên tập, cắt ghép tối đa khi phát sóng để không gây khó chịu cho khán giả".

Ngoài ra, Go Kyung Pyo còn tham gia các show như Sixth Sense: B-side, Bogum’s Magic Curl 2 và The Great Escape: Urban Legends.

Trước đó, nam diễn viên còn là đại sứ an toàn giao thông của Hàn Quốc và từng quay video kêu gọi mọi người không lái xe khi uống rượu bia.

Nhiều khán giả đã bày tỏ sự tức giận trước hành vi vô ý thức của Go Kyung Pyo, yêu cầu cấm sóng anh: "Mong anh ta đừng xuất hiện trước công chúng nữa", "Khi những nghệ sĩ xuất hiện trên mặt báo vì những scandal liên quan đến pháp luật thì đừng nói đến chuyện tự kiểm điểm hay tạm ngừng hoạt động nữa, tốt nhất là đừng cho họ xuất hiện trước công chúng luôn", "Các đối tác, chương trình giải trí phải kiện đòi bồi thường thiệt hại cho thật nặng, có thế thì những kẻ lái xe khi say rượu mới chừa", "Lại thêm một nghệ sĩ nữa tự tay hủy hoại sự nghiệp của mình".

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Nam diễn viên khiến khán giả thất vọng.

Go Kyung Pyo sinh năm 1990, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn Quốc. Anh được đông đảo khán giả biết đến qua sêri Reply 1988, sau đó tiếp tục ghi dấu ấn trong nhiều phim như Cười xuyên biên giới, Bỗng dưng trúng số, Hợp đồng hôn nhân, Phát thanh viên thành thật...

Gần đây nhất, Go Kyung Pyo góp mặt trong phim Mang mẹ đi bỏ. Phim kể về Hạnh (Hồng Đào), một người mẹ bị Alzheimer, được con trai tên Hoan (Tuấn Trần) chăm sóc. Khi bệnh tình bà Hạnh ngày càng nặng, Hoan đưa bà sang Hàn Quốc - nơi bà sống thời trẻ - để đoàn tụ với người con đầu Ji Hwan (Go Kyung Pyo).

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#Go Kyung Pyo #Reply 1988 #Bỗng dưng trúng số #Hợp đồng hôn nhân #Phát thanh viên thành thật #Mang mẹ bỏ đi #Go Kyung Pyo lái xe khi say rượu

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