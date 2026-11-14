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Sức khỏe

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Bệnh viện Đa khoa Ba Vì: Hướng tới bệnh viện hạng I trước năm 2030

Hà Minh

TPO - Từ một bệnh xá nhỏ với cơ sở vật chất và nhân lực còn nhiều thiếu thốn, sau 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Đa khoa Ba Vì (Hà Nội) đã vươn lên trở thành cơ sở khám, chữa bệnh quy mô 500 giường kế hoạch, với đội ngũ nhân lực chất lượng cao, trang thiết bị hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Ngày 14/11, Bệnh viện Đa khoa Ba Vì tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (19/11/1966 - 19/11/2026) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Từ bệnh xá nhỏ đến bệnh viện quy mô 500 giường

Ngày 19/11/1966, theo Quyết định số 1894 của Ủy ban Hành chính tỉnh Hà Tây, Bệnh xá huyện Quảng Oai được nâng cấp thành Bệnh viện huyện Quảng Oai, đánh dấu sự ra đời chính thức của bệnh viện.

Năm 1968, khi ba huyện Bất Bạt, Tùng Thiện và Quảng Oai hợp nhất thành huyện Ba Vì, ba bệnh viện huyện cũng được sáp nhập thành Bệnh viện huyện Ba Vì. Qua nhiều giai đoạn, đơn vị lần lượt mang các tên gọi Trung tâm Y tế huyện Ba Vì, Bệnh viện huyện Ba Vì, Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì và từ năm 2025 chính thức đổi tên thành Bệnh viện Đa khoa Ba Vì.

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TS. Trần Thị Nhị Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho BV Đa khoa Ba Vì.

Những ngày đầu thành lập, bệnh viện chỉ có một vài ngôi nhà cấp 4, nhân lực, thuốc men và trang thiết bị y tế vô cùng thiếu thốn. Trong những năm tháng chiến tranh, đội ngũ cán bộ y tế vẫn kiên trì bám trụ, thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh và cấp cứu người dân. Truyền thống đoàn kết, tận tâm, trách nhiệm và nhân ái được hun đúc từ những ngày gian khó, trở thành nền tảng cho sự phát triển của bệnh viện.

Đến nay, quy mô bệnh viện đã phát triển lên 500 giường kế hoạch, 31 khoa, phòng và đơn nguyên, với 514 viên chức, người lao động. Đội ngũ có 142 bác sĩ, trong đó 23 người có trình độ tiến sĩ, chuyên khoa cấp II; 50 thạc sĩ, chuyên khoa cấp I. Bệnh viện còn có 28 dược sĩ và 251 điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Cùng với phát triển nhân lực, bệnh viện được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại như máy cộng hưởng từ 1.5 Tesla, máy chụp cắt lớp vi tính 16 dãy, hệ thống phẫu thuật nội soi, máy xét nghiệm tự động và hệ thống khí y tế trung tâm tại các phòng mổ.

Hiện mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 1.000-1.500 lượt người đến khám, điều trị nội trú từ 600-700 người bệnh. Năm 2026, số ca phẫu thuật ước tính đạt hơn 7.500 ca.

Lấy chất lượng và sự hài lòng của người bệnh làm trọng tâm

TS.BS. Phạm Bá Hiền, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ba Vì cho biết: "Cùng với mở rộng quy mô và đầu tư trang thiết bị, Bệnh viện Đa khoa Ba Vì xác định đổi mới công tác quản trị, phát triển chuyên môn và nâng cao chất lượng phục vụ là những nhiệm vụ trọng tâm. Trên cơ sở kế thừa thành quả của các thế hệ đi trước, cùng sự đoàn kết, đồng thuận của tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động, bệnh viện từng bước xây dựng môi trường y tế chuyên nghiệp, hiện đại, hướng tới lấy người bệnh làm trung tâm".

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TS.BS. Phạm Bá Hiền, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ba Vì phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Mục tiêu của đơn vị là trở thành điểm tựa khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe tin cậy cho người dân các dân tộc khu vực phía Tây Bắc Thủ đô.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập, bệnh viện bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới các thế hệ lãnh đạo đã dày công xây dựng, chèo lái đơn vị qua nhiều giai đoạn khó khăn; các thế hệ thầy thuốc, viên chức và người lao động đã tận tụy với nghề, gắn bó và cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bệnh viện cũng trân trọng ghi nhận sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, Sở Y tế, các sở, ngành, các thế hệ lãnh đạo huyện Ba Vì trước đây và chính quyền địa phương.

Đặc biệt, sự hỗ trợ về chuyên môn của các giáo sư, chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học, các bệnh viện tuyến Trung ương, các bộ, ngành, trường đại học, bệnh viện thuộc thành phố, các cơ sở y tế lân cận và đối tác đã góp phần quan trọng vào quá trình phát triển của đơn vị.

Hướng tới bệnh viện hạng I trước năm 2030

Giám đốc Phạm Bá Hiền cho hay, sau 60 năm phát triển, Bệnh viện Đa khoa Ba Vì xác định đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng chuyên môn và cải thiện phong cách phục vụ là những nhiệm vụ trọng tâm. Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng môi trường y tế chuyên nghiệp, hiện đại, lấy người bệnh làm trung tâm, trở thành địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy của người dân khu vực phía Tây Bắc Thủ đô.

Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác chăm sóc sức khỏe, đặc biệt trong bối cảnh già hóa dân số và gia tăng các bệnh không lây nhiễm, bệnh viện xác định sứ mệnh cung cấp dịch vụ y tế chất lượng, an toàn; lấy các giá trị cốt lõi “Chuyên nghiệp - Đoàn kết - Thân thiện - Sẻ chia” làm nền tảng phát triển.

Một trong những mục tiêu quan trọng là phấn đấu trở thành Bệnh viện Đa khoa hạng I, cấp khám, chữa bệnh cơ bản trước năm 2030.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập, bệnh viện trân trọng tri ân các thế hệ lãnh đạo, thầy thuốc, viên chức và người lao động đã dành tâm huyết, trí tuệ, công sức xây dựng đơn vị; đồng thời cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, ngành y tế, chính quyền địa phương cùng sự hỗ trợ chuyên môn của các bệnh viện, chuyên gia và đối tác.

Sáu thập kỷ là chặng đường đáng tự hào, nhưng cũng mở ra những mục tiêu mới. Với nền tảng truyền thống và quyết tâm đổi mới, Bệnh viện Đa khoa Ba Vì tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, xứng đáng là điểm tựa chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

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#Bệnh viện Đa khoa Ba Vì #Bệnh viện hạng I #Chăm sóc sức khỏe #Chất lượng khám chữa bệnh #Thiết bị y tế

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