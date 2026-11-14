Năm quốc gia sẽ đại diện châu Âu tham gia đàm phán về Ukraine

TPO - Liên minh châu Âu (EU) nhất trí chọn Anh, Pháp, Đức, Ý và Ba Lan sẽ cùng các cơ quan EU đại diện cho châu Âu tham gia tiến trình đàm phán hòa bình Ukraine, trong bối cảnh Nga đề xuất thương lượng về cấu trúc an ninh châu lục.

Các lãnh đạo cấp cao của EU tại cuộc họp về trí tuệ nhân tạo tại Dublin, Ireland, ngày 13/11. (Ảnh: Reuters)

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa thông báo quyết định trên tại cuộc họp báo ngày 13/11, sau hội nghị của các nhà lãnh đạo EU ở Dublin, Ireland, khép lại nhiều tháng tranh luận về việc ai sẽ đại diện cho châu Âu trong tiến trình đàm phán hòa bình Ukraine.

Năm quốc gia được lựa chọn đều là cường quốc của châu Âu, trong đó Anh không phải là thành viên của EU.

"Châu Âu phải có tiếng nói rõ ràng và thống nhất trong mọi cuộc thảo luận định hình tương lai của Ukraine và an ninh của châu lục. Việc này đòi hỏi nỗ lực chung của cả tập thể", ông Costa nhấn mạnh.

Cùng ngày, Điện Kremlin tuyên bố Nga sẵn sàng để các nước châu Âu tham gia đàm phán hòa bình Ukraine nếu nhận thấy họ thực sự có thiện chí đóng góp cho hòa bình.

Nga cũng kêu gọi thương lượng một thỏa thuận rộng hơn về cấu trúc an ninh châu Âu, trước khi giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng Nga đang nhắc lại những yêu cầu trước đây, đồng thời khẳng định châu Âu và Mỹ đã thống nhất về một thông điệp rõ ràng.

"Sẽ không có cuộc thảo luận nào về Ukraine mà không có Ukraine, cũng như không có cuộc thảo luận nào về châu Âu mà không có châu Âu. Hơn nữa, không cần phải bàn lại cấu trúc an ninh châu Âu, bởi chúng ta đã có cấu trúc đó", Thủ tướng Đức tuyên bố.

Trước khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022, Nga yêu cầu NATO rút lực lượng khỏi các quốc gia gia nhập liên minh này sau năm 1997, nhưng NATO bác bỏ.

Bà Kaja Kallas - Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách đối ngoại, cho rằng việc Nga kêu gọi thảo luận về cấu trúc an ninh châu Âu có nguy cơ làm phân tán chú ý khỏi mục tiêu cấp thiết là đạt được lệnh ngừng bắn tại Ukraine.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cũng cho rằng châu lục cần tránh đưa ra những nhượng bộ không cần thiết với Nga.

Ngày 12/11, khoảng 40 quốc gia châu Âu tham dự cuộc họp mở rộng tại Dublin đã ký tuyên bố chung, khẳng định mọi vấn đề ảnh hưởng đến an ninh châu Âu phải được quyết định với sự tham gia của các nước trong khu vực.