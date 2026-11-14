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Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhận thêm nhiệm vụ mới

Luân Dũng

TPO - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 2206/QĐ-TTg ngày 13/11 tổ chức lại Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm lĩnh vực Công Thương và Xây dựng.

Theo đó, Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm lĩnh vực Công Thương và Xây dựng (Ban Chỉ đạo) được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất các ban chỉ đạo về các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải; năng lượng; đường sắt và Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Trưởng ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Các Phó Trưởng ban Chỉ đạo gồm: Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Bộ trưởng Bộ Công Thương; Bộ trưởng Bộ Tài chính.

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Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm lĩnh vực Công Thương và Xây dựng. Ảnh: VGP

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Tài chính, Tư pháp, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Quốc phòng, Nội vụ…

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng phương hướng, giải pháp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo cũng có nhiệm vụ chỉ đạo, phối hợp để đôn đốc các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ về đầu tư xây dựng theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và quyết định, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cơ quan này cũng chỉ đạo, phối hợp và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm lĩnh vực Công Thương và Xây dựng.

Các Bộ Xây dựng, Công Thương là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo; giúp Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình công tác; chuẩn bị tài liệu, báo cáo các kỳ họp định kỳ hoặc đột xuất của Ban Chỉ đạo; tổng hợp, báo cáo các hoạt động chung của Ban Chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.

Ban Chỉ đạo tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

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#Phó Thủ tướng Thường trực #Phạm Gia Túc #Thủ tướng #Ban Chỉ đạo #Công Thương #Xây dựng #năng lượng #đường sắt #điện hạt nhân

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