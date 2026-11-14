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Pháp luật

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Ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung bị xóa tên khỏi Đoàn luật sư Hà Nội

Hoàng An

TPO - Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội ra quyết định xóa tên thành viên đối với ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung.

Ngày 14/11, Luật sư Bùi Việt Anh (Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội) vừa ký quyết định “Xóa tên thành viên” đối với luật sư Trịnh Văn Quyết, sinh ngày 27/11/1975, tức Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC.

Theo quyết định Luật sư Bùi Việt Anh ký ban hành, ông Trịnh Văn Quyết có Chứng chỉ hành nghề luật sư số 2095 do Bộ Tư pháp cấp năm 2004 và có Thẻ luật sư số 993, do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp năm 2010.

Lý do ông Trịnh Văn Quyết bị xóa tên thành viên khỏi Đoàn Luật sư Hà Nội vì đã bị kết án và bản án có hiệu lực pháp luật. Ông Trịnh Văn Quyết có quyền khiếu nại Quyết định xóa tên mình đến Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong thời hạn 15 ngày.

Cùng với ông Quyết, Đoàn Luật sư Hà Nội cũng ra quyết định xóa tên thành viên với bà Hương Trần Kiều Dung, sinh ngày 19/8/1978, từng được cấp Thẻ luật sư số 8121 năm 2013.

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Ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung.

Ông Trịnh Văn Quyết từng giữ chức Chủ tịch HĐQT FLC, nay ông là Chủ tịch Hội đồng sáng lập FLC; còn bà Hương Trần Kiều Dung là Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn này.

Tháng 8/2024, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Thao túng thị trường chứng khoán", xảy ra tại Tập đoàn FLC, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) và các đơn vị liên quan. Đồng thời, tuyên phạt ông Quyết án 21 năm tù; bà Hương Trần Kiều Dung lĩnh 8 năm 6 tháng tù.

Sau án sơ thẩm, ông Quyết, bà Dung cùng nhiều cấp dưới kháng cáo. TAND Cấp cao tại Hà Nội cũ xác định, ông Trịnh Văn Quyết đã khắc phục hậu quả vụ án, sức khỏe yếu… nên giảm từ 21 năm xuống 7 năm tù. Bà Kiều Dung được giảm xuống còn 3 năm 6 tháng tù.

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#Trịnh Văn Quyết #Chủ tịch FLC #Hương Trần Kiều Dung #Phó chủ tịch FLC

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