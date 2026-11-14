Dòng người đổ về Đông Anh

TPO - Chiều 14/11, đông đảo khán giả nữ xuất hiện tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) để tham dự concert Tinh hà say hi. Bên cạnh sự háo hức chờ đón 24 nghệ sĩ, nhiều cô gái đầu tư trang phục, trang điểm và phụ kiện nổi bật, biến khu vực bên ngoài sân khấu thành nơi khoe phong cách thời trang cá tính.
TPO - Xuất hiện tại concert Tinh hà say hi ở Hà Nội tối 14/11, Hoa hậu Hà Trúc Linh gây chú ý với diện mạo cá tính, khác biệt. Người đẹp diện bộ trang phục họa tiết da báo phối lông tím, khoe eo thon và đôi chân dài. Phong cách thời trang táo bạo của nàng hậu trở thành điểm nhấn giữa dàn khán giả đến thưởng thức đêm nhạc.
TPO - Đồng hành Tiền Phong Golf Championship 2026 tại Ninh Bình, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang lần đầu cầm gậy golf, bỡ ngỡ nhưng thích thú khi được hướng dẫn làm quen với thể thao golf.
TPO - Xuất hiện tại concert Tinh Hà Say Hi ở Hà Nội tối 14/11, Hoa hậu, Á hậu và dàn người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 gây chú ý với nhan sắc rạng rỡ.
TPO - "Đại hội thời trang" của các anh trai trong buổi tổng duyệt Tinh Hà Say Hi với nhiều phong cách khác nhau khiến khán giả mong chờ concert càng cuồng nhiệt hơn.
TPO - Sáng 14/11, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và trao bằng Tiến sĩ năm 2026. Trong khuôn khổ buổi lễ, NSND Tự Long nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và lịch sử sân khấu.
TPO - "Ramayana" là một trong những dự án điện ảnh Ấn Độ tham vọng nhất từ trước đến nay với tổng kinh phí sản xuất và hậu kỳ lên tới 500 triệu USD cho cả hai phần. Đạo diễn Nitesh Tiwari dùng quy mô bom tấn để kể một câu chuyện sử thi đậm chất ngôn tình khiến khán giả cả thế giới "sôi sùng sục".
TPO - Trước khi được khán giả biết đến với danh xưng "diễn viên nghìn tỷ", Steven Nguyễn từng bán nước, soát vé sân khấu và đóng web drama. "Tôi thấy may mắn và chưa bao giờ nghĩ đến bỏ nghề", Steven Nguyễn nói.
TPO - Bò Sữa Bay có lẽ là bộ phim Việt phân cực khán giả nhất trong năm nay. Phim trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của giới mộ điệu điện ảnh trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Threads. Những cuộc tranh luận sôi nổi trải dài từ các tầng sâu ý nghĩa của hình ảnh con bò biết bay, về việc phim có cần phải “dễ hiểu”, và cả về độ tuổi chính xác của chàng đạo diễn.
TPO - Xuất thân từ sân khấu Nụ cười mới, Hoàng Mèo từng đóng phim, làm bầu sô, sản xuất web drama và kinh doanh thua lỗ tiền tỷ, trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan phim ca nhạc “Huy Bến xe”.
TPO - Giữa bê bối ngoại tình, bức ảnh Jensen Huang diện áo khoác da Saint Laurent gây sốt mạng xã hội. Dù được xác nhận do AI tạo ra, nó vẫn trở thành chủ đề được giới truyền thông quốc tế quan tâm.
TPO - Tấn Bo và Hoàng Mèo bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc tham gia diễn xuất trong phim ca nhạc cổ xúy bạo lực, có “Hiệp đen” đóng vai ông trùm. Trước vụ án, hai diễn viên từng vướng ồn ào về tiền bạc và đời tư.
TPO - Nhật Kim Anh vào vai người mẹ trong cuộc hôn nhân nhiều tổn thương, còn Minh Hằng thử sức với nhân vật siêu nhiên khi trở lại màn ảnh rộng sau ba năm trong phim "Mẹ mìn: Giao kèo với quỷ". Phim trải qua 4 lần kiểm duyệt, được dán nhãn T18.
TPO - Vụ công ty của Trần Bảo Sơn bị đạo diễn Bá Vũ kiện đang gây xôn xao dư luận. Ngày 13/11, công ty do Trần Bảo Sơn làm giám đốc phát thông cáo, đưa ra quan điểm về tranh chấp hợp đồng và dự án phim liên quan.
Buổi sáng ngày 7/11, tại IDECAF (TP.HCM), Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam (INCHAM) tổ chức lễ hội Karnataka Habba 2026, nhân dịp kỷ niệm Kannada Rajyotsava, với sự tham dự của Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM và đông đảo cộng đồng người Kannada cùng bạn bè Việt Nam.
Sáng ngày 13/11/2026 tại Hà Nội, Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư IMG đã chính thức ký kết Hợp đồng tài trợ về việc thành lập và triển khai Trung tâm Âm nhạc số Việt Nam. Với gói kinh phí tài trợ tối đa 10 tỷ đồng từ IMG, dự án mở ra bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ để số hóa di sản, hướng tới tự chủ tài chính thông qua khai thác bản quyền minh bạch.
TPO - Nghiên cứu sinh, bác sĩ Trương Hoàng Lệ Thủy nhận xét Hoa hậu Nguyễn Yến Trang sở hữu đôi chân thẳng, tỷ lệ hình thể cân đối, gương mặt thanh tú. Chuyên gia lý giải sự khác biệt giữa đánh giá nhân trắc học và cảm nhận nhan sắc của khán giả.