Đờn ca tài tử, hát bội và áo dài hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam

TPO - Những phát hiện khảo cổ giai đoạn 2020-2025, đờn ca tài tử, hát bội và các bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Việt Hùng được giới thiệu trong chuỗi hoạt động văn hóa ngày 15/11 tại Vũng Tàu, TPHCM.

Chuỗi hoạt động diễn ra tại Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM và Khu di tích Bạch Dinh, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11.

Ngày 15/11, bảo tàng khai mạc trưng bày chuyên đề Khảo cổ học ven biển, hải đảo Thành phố Hồ Chí Minh - Những phát hiện mới giai đoạn 2020-2025. Chuyên đề giới thiệu kết quả hợp tác nghiên cứu giữa bảo tàng và Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ, với các phát hiện từ vùng đồi đất đỏ, cửa sông, ven biển đến Côn Đảo.

Các hiện vật được giới thiệu cùng tư liệu về nơi phát hiện, góp phần cung cấp thông tin về kỹ thuật chế tác và đời sống tinh thần của những cộng đồng từng cư trú trên vùng đất này.

Hành trình Dấu ấn con tàu trắng đưa hát bội, đờn ca tài tử và hoạt cảnh vào không gian trưng bày của bảo tàng. Chương trình do bảo tàng phối hợp Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM tổ chức.

Áo dài, hát bội và đờn ca tài tử cùng tụ họp trong ngày hội có chuyên đề Khảo cổ học ven biển, hải đảo thành phố Hồ Chí Minh.

Các tiết mục được bố trí trên tuyến tham quan. Trong đó, Xây chầu đại bội gợi không khí đình làng Nam Bộ, Tiếng vọng trăm năm giới thiệu đờn ca tài tử, còn Khoảnh khắc hòa bình kết hợp âm nhạc, ca hát và hoạt cảnh tại khu vực trưng bày về Côn Đảo.

Cùng khung giờ, khán giả được xem hai tiết mục của các nghệ nhân Chơ Ro. Mừng khách về với làng Chơ Ro kết hợp biểu diễn chiêng, hát dân ca và múa theo chiêng. Tiết mục Hội làng Cồng chiêng - Dân ca Chơ Ro giới thiệu hình thức hát, múa gắn với sinh hoạt cộng đồng. Mỗi tiết mục có sự tham gia của 15 nghệ nhân.

Sân khấu ngoài trời của bảo tàng diễn ra đêm hội Sắc màu biển gọi, với sự tham gia của nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM, nhóm 135, nhóm Nhật Nguyệt, rapper Minh Hy và vũ đoàn Viva.

Bên cạnh hát bả trạo và các tiết mục gợi không khí hội làng, chương trình giới thiệu Ông già cõng vợ đi xem hội. Đêm diễn khép lại bằng đại cảnh Việt Nam tinh hoa.

Tại Bạch Dinh, chương trình Dấu xưa - Sắc mới giới thiệu ba bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Việt Hùng. Các thiết kế lấy cảm hứng từ mặt nạ và phục trang hát bội.

Chương trình gồm ba phần Dấu xưa, Lan tỏa và Nét mới, đan xen trình diễn áo dài với các cổ bản hát bội. Qua đó, khán giả có dịp tìm hiểu nguồn cảm hứng từ nghệ thuật sân khấu truyền thống trong những thiết kế thời trang.

Khu vực sảnh sau Bạch Dinh tổ chức hoạt động tìm hiểu hóa trang, phục trang và cách tạo hình nhân vật hát bội. Bên trong di tích, không gian Nét xưa - Cổ phục giới thiệu trang phục Việt Nam qua các thời kỳ, kèm thuyết minh về kiểu dáng, chất liệu và kỹ thuật may.

Các hoạt động buổi tối tại bảo tàng và Bạch Dinh diễn ra song song. Người dân, du khách có thể lựa chọn tham quan trưng bày, xem các tiết mục nghệ thuật truyền thống hoặc theo dõi chương trình thời trang theo sở thích và thời gian phù hợp.