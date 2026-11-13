Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đờn ca tài tử, hát bội và áo dài hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam

Trạch Dương

TPO - Những phát hiện khảo cổ giai đoạn 2020-2025, đờn ca tài tử, hát bội và các bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Việt Hùng được giới thiệu trong chuỗi hoạt động văn hóa ngày 15/11 tại Vũng Tàu, TPHCM.

Chuỗi hoạt động diễn ra tại Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM và Khu di tích Bạch Dinh, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11.

Ngày 15/11, bảo tàng khai mạc trưng bày chuyên đề Khảo cổ học ven biển, hải đảo Thành phố Hồ Chí Minh - Những phát hiện mới giai đoạn 2020-2025. Chuyên đề giới thiệu kết quả hợp tác nghiên cứu giữa bảo tàng và Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ, với các phát hiện từ vùng đồi đất đỏ, cửa sông, ven biển đến Côn Đảo.

Các hiện vật được giới thiệu cùng tư liệu về nơi phát hiện, góp phần cung cấp thông tin về kỹ thuật chế tác và đời sống tinh thần của những cộng đồng từng cư trú trên vùng đất này.

Hành trình Dấu ấn con tàu trắng đưa hát bội, đờn ca tài tử và hoạt cảnh vào không gian trưng bày của bảo tàng. Chương trình do bảo tàng phối hợp Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM tổ chức.

ra-mat-trung-tam-unesco-bao-ton-va-phat-trien-don-ca-tai-tu-nam-bo.jpg
4-nghe-si-hat-boi-tphcm-du-thi-tai-nang-dien-vien-tai-thanh-hoa.jpg
ntk-viet-hung-trinh-lang-bo-suu-tap-ao-dai-tren-vai-thai-tuan-1851383888-1.jpg
Áo dài, hát bội và đờn ca tài tử cùng tụ họp trong ngày hội có chuyên đề Khảo cổ học ven biển, hải đảo thành phố Hồ Chí Minh.

Các tiết mục được bố trí trên tuyến tham quan. Trong đó, Xây chầu đại bội gợi không khí đình làng Nam Bộ, Tiếng vọng trăm năm giới thiệu đờn ca tài tử, còn Khoảnh khắc hòa bình kết hợp âm nhạc, ca hát và hoạt cảnh tại khu vực trưng bày về Côn Đảo.

Cùng khung giờ, khán giả được xem hai tiết mục của các nghệ nhân Chơ Ro. Mừng khách về với làng Chơ Ro kết hợp biểu diễn chiêng, hát dân ca và múa theo chiêng. Tiết mục Hội làng Cồng chiêng - Dân ca Chơ Ro giới thiệu hình thức hát, múa gắn với sinh hoạt cộng đồng. Mỗi tiết mục có sự tham gia của 15 nghệ nhân.

Sân khấu ngoài trời của bảo tàng diễn ra đêm hội Sắc màu biển gọi, với sự tham gia của nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM, nhóm 135, nhóm Nhật Nguyệt, rapper Minh Hy và vũ đoàn Viva.

Bên cạnh hát bả trạo và các tiết mục gợi không khí hội làng, chương trình giới thiệu Ông già cõng vợ đi xem hội. Đêm diễn khép lại bằng đại cảnh Việt Nam tinh hoa.

Tại Bạch Dinh, chương trình Dấu xưa - Sắc mới giới thiệu ba bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Việt Hùng. Các thiết kế lấy cảm hứng từ mặt nạ và phục trang hát bội.

Chương trình gồm ba phần Dấu xưa, Lan tỏa và Nét mới, đan xen trình diễn áo dài với các cổ bản hát bội. Qua đó, khán giả có dịp tìm hiểu nguồn cảm hứng từ nghệ thuật sân khấu truyền thống trong những thiết kế thời trang.

Khu vực sảnh sau Bạch Dinh tổ chức hoạt động tìm hiểu hóa trang, phục trang và cách tạo hình nhân vật hát bội. Bên trong di tích, không gian Nét xưa - Cổ phục giới thiệu trang phục Việt Nam qua các thời kỳ, kèm thuyết minh về kiểu dáng, chất liệu và kỹ thuật may.

Các hoạt động buổi tối tại bảo tàng và Bạch Dinh diễn ra song song. Người dân, du khách có thể lựa chọn tham quan trưng bày, xem các tiết mục nghệ thuật truyền thống hoặc theo dõi chương trình thời trang theo sở thích và thời gian phù hợp.

#Ngày Văn hóa Việt Nam #Đờn ca tài tử #Hát bội #Áo dài #Khảo cổ học

Cùng chuyên mục

Phó Trưởng Ban tổ chức: 'Mong Hoa hậu Yến Trang và hai á hậu trân trọng giá trị cốt lõi cuộc thi'

Phó Trưởng Ban tổ chức: 'Mong Hoa hậu Yến Trang và hai á hậu trân trọng giá trị cốt lõi cuộc thi'

TPO - Phát biểu chào mừng Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 trong sự kiện chào đón Hoa hậu, Á hậu và dàn người đẹp sáng 13/11, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - bày tỏ mong muốn các người đẹp luôn giữ sự giản dị, chân thành, đồng thời trân trọng giá trị cốt lõi của cuộc thi.

Tuần lễ Văn hóa và Lễ hội Ok Om Bok Vĩnh Long diễn ra từ 18-24/11 với màn biểu diễn nhạc ngũ âm số lượng người tham gia nhiều nhất Việt Nam.

Sắp có thêm kỷ lục Việt Nam trình diễn nhạc cụ ngũ âm tại Vĩnh Long

TPO - Tuần lễ chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Vĩnh Long dự kiến sẽ có sự kiện trình diễn nhạc cụ ngũ âm của đồng bào dân tộc Khmer với số lượng nhạc công, nghệ nhân, diễn viên nhiều nhất Việt Nam. Trong tuần lễ cũng diễn ra giải đua ghe Ngo truyền thống của đồng bào miền sông nước.

Đừng để văn hóa dân tộc trở thành ‘người khách’ trong chính ngôi trường Việt Nam

Đừng để văn hóa dân tộc trở thành ‘người khách’ trong chính ngôi trường Việt Nam

TPO - Giáng sinh, Halloween và nhiều lễ hội có nguồn gốc nước ngoài ngày càng hiện diện trong đời sống học đường. Đó là một biểu hiện của giao lưu văn hóa. Nhưng khi một đứa trẻ lo lắng, không muốn đến lớp vì thiếu trang phục theo chủ đề, trong khi những giá trị văn hóa truyền thống chưa được chuyển tải đủ hấp dẫn, câu hỏi đặt ra là: Chúng ta đang giáo dục bản sắc văn hóa cho thế hệ trẻ như thế nào?

Hạnh phúc từ những người cùng tôi giữ dòng điện

Hạnh phúc từ những người cùng tôi giữ dòng điện

Tháng 8/2024, tôi khoác màu áo Nhiệt điện Cần Thơ tham dự Giải hội thao công nhân, viên chức, lao động Tổng công ty tại Phú Yên. Sau ba tháng miệt mài tập luyện, tiếng hô “Cần Thơ cố lên!” bên sân cỏ trở thành một kỷ niệm tôi vẫn mang theo.

Màn kết concert Thanh xuân khiến hàng chục nghìn người xúc động

406 chương trình rộn ràng đón Ngày Văn hóa Việt Nam

TPO - Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được tổ chức lần đầu tiên trên phạm vi toàn quốc với hơn 400 chương trình, hoạt động tại 34 tỉnh, thành phố. Từ biểu diễn nghệ thuật, triển lãm di sản đến lễ hội truyền thống và trải nghiệm văn hóa cộng đồng, chuỗi sự kiện tạo cơ hội để người dân trực tiếp tham gia, thưởng thức các giá trị văn hóa dân tộc.

'Thiên thần' được tạo ra thế nào?

'Thiên thần' được tạo ra thế nào?

TPO - Nhà điêu khắc Hùng Kiến tạc vẻ đẹp phụ nữ bằng đồng, nhôm trong loạt dự án "Mộng thiên thần". Triển lãm "Thất Tinh" quy tụ 7 họa sĩ cũng nhận được sự quan tâm của khán giả.

'Check-in Hạnh phúc’: Từ lá thư tuổi lên 8 đến những câu chuyện tuổi xế chiều

'Check-in Hạnh phúc’: Từ lá thư tuổi lên 8 đến những câu chuyện tuổi xế chiều

Từ lá thư viết tay của một học sinh lớp 3 đến những suy ngẫm của người ngoài 70 tuổi; từ miền núi, các vùng miền trong nước đến những tác phẩm gửi về từ nước ngoài bằng tiếng Anh, Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” đang mở ra một không gian chia sẻ đa dạng, nơi mỗi người có thể nhìn lại hành trình sống và nhận ra một phiên bản khác của chính mình.

Đừng nghĩ chỉ danh ca mới hát được nhạc Trịnh Công Sơn

Đừng nghĩ chỉ danh ca mới hát được nhạc Trịnh Công Sơn

TPO - Chương trình Hát cùng Trịnh ra đời nhằm tìm kiếm giọng ca tiếp nối di sản của Trịnh Công Sơn. Ca sĩ Khánh Ly khuyến khích người trẻ hát nhạc Trịnh Công Sơn bằng cảm nhận riêng và mong khán giả đón nhận cách thể hiện mới.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: Bản quyền là 'mấu chốt' trong phát triển công nghiệp văn hóa

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: Bản quyền là 'mấu chốt' trong phát triển công nghiệp văn hóa

TPO - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền là vấn đề quan trọng, mấu chốt trong phát triển công nghiệp văn hóa. Đây là chính sách cốt lõi của luật nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận công cụ sáng tạo cho người dân, nhất là đối tượng hạn chế về nguồn lực, công nghệ, thị trường.

Không gian đặc biệt trưng bày bảo vật quốc gia nghìn năm tuổi

TPO - Trong không gian được thiết kế với ánh sáng nghệ thuật, âm thanh và những làn khói mờ ảo, bảo vật quốc gia Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn lần đầu được giới thiệu đến công chúng. Đây là cơ hội để người dân, du khách tận mắt chiêm ngưỡng hiện vật quý có niên đại hơn 1.000 năm.

Check - in từ trái tim

Check - in từ trái tim

Bạn đã từng đi những đâu để check - in hạnh phúc?Còn tôi, tôi đã bước được vào trái tim của một đứa trẻ, đứa con trai 11 tuổi của tôi.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe