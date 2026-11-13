Sắp có thêm kỷ lục Việt Nam trình diễn nhạc cụ ngũ âm tại Vĩnh Long

TPO - Tuần lễ chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Vĩnh Long dự kiến sẽ có sự kiện trình diễn nhạc cụ ngũ âm của đồng bào dân tộc Khmer với số lượng nhạc công, nghệ nhân, diễn viên nhiều nhất Việt Nam. Trong tuần lễ cũng diễn ra giải đua ghe Ngo truyền thống của đồng bào miền sông nước.

Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 18-24/11. Ông Dương Hoàng Sum - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long cho biết, qua sự kiện, tỉnh mong muốn tiếp tục lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần của cộng đồng; thu hút và phát triển du lịch địa phương.

Ông Dương Hoàng Sum - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long thông tin tại họp báo.

Lễ khai mạc tuần lễ diễn ra tối 18/11, tại quảng trường Trung tâm Văn hóa Trà Vinh (phường Nguyệt Hóa). Sau đó là chuỗi hoạt động như: Hội thi trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Khmer; liên hoan Đờn ca tài tử; trình diễn di sản văn hóa phi vật thể, diễn xướng dân gian; hội chợ, triển lãm, ẩm thực...

Đặc biệt, tại tuần lễ sẽ diễn ra chương trình biểu diễn nhạc Ngũ âm của đồng bào Khmer. Chương trình sẽ xác lập kỷ lục “Trình diễn nhạc cụ Ngũ âm của đồng bào dân tộc Khmer có số lượng nhạc công, nghệ nhân, diễn viên nhiều nhất Việt Nam”. Dự kiến, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam sẽ trao bằng xác lập kỷ lục ngay sau phần trình diễn.

Điểm nhấn khác là Giải đua ghe Ngo trên sông Láng Thé, xã Bình Phú, diễn ra ngày 21 - 22/11, với sự tham gia của các đội ghe Ngo trong tỉnh và khu vực.

Đua ghe Ngo và biểu diễn nhạc Ngũ âm là hoạt động điểm nhấn mỗi mùa lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer.

Trọng tâm tuần lễ là Lễ hội Ok Om Bok diễn ra tối 24/11, tại khu di tích Ao Bà Om, phường Nguyệt Hóa. Hoạt động này nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của đồng bào Khmer, gắn với nghi lễ cúng trăng; thể hiện lòng tri ân thiên nhiên và ước vọng về mùa màng tốt tươi, cuộc sống bình an, no ấm.

Trong khuôn khổ tuần lễ, Ban tổ chức khánh thành công trình văn hóa, du lịch Khu lưu niệm cố Soạn giả, Nghệ sĩ Nhân dân Viễn Châu tại xã Đôn Châu. Dự án có vốn đầu tư 70 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.