Sắp có thêm kỷ lục Việt Nam trình diễn nhạc cụ ngũ âm tại Vĩnh Long

Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 18-24/11. Ông Dương Hoàng Sum - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long cho biết, qua sự kiện, tỉnh mong muốn tiếp tục lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần của cộng đồng; thu hút và phát triển du lịch địa phương.
Lễ khai mạc tuần lễ diễn ra tối 18/11, tại quảng trường Trung tâm Văn hóa Trà Vinh (phường Nguyệt Hóa). Sau đó là chuỗi hoạt động như: Hội thi trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Khmer; liên hoan Đờn ca tài tử; trình diễn di sản văn hóa phi vật thể, diễn xướng dân gian; hội chợ, triển lãm, ẩm thực...
Đặc biệt, tại tuần lễ sẽ diễn ra chương trình biểu diễn nhạc Ngũ âm của đồng bào Khmer. Chương trình sẽ xác lập kỷ lục “Trình diễn nhạc cụ Ngũ âm của đồng bào dân tộc Khmer có số lượng nhạc công, nghệ nhân, diễn viên nhiều nhất Việt Nam”. Dự kiến, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam sẽ trao bằng xác lập kỷ lục ngay sau phần trình diễn.
Điểm nhấn khác là Giải đua ghe Ngo trên sông Láng Thé, xã Bình Phú, diễn ra ngày 21 - 22/11, với sự tham gia của các đội ghe Ngo trong tỉnh và khu vực.
Trọng tâm tuần lễ là Lễ hội Ok Om Bok diễn ra tối 24/11, tại khu di tích Ao Bà Om, phường Nguyệt Hóa. Hoạt động này nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của đồng bào Khmer, gắn với nghi lễ cúng trăng; thể hiện lòng tri ân thiên nhiên và ước vọng về mùa màng tốt tươi, cuộc sống bình an, no ấm.
Trong khuôn khổ tuần lễ, Ban tổ chức khánh thành công trình văn hóa, du lịch Khu lưu niệm cố Soạn giả, Nghệ sĩ Nhân dân Viễn Châu tại xã Đôn Châu. Dự án có vốn đầu tư 70 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.
Trước đó, tháng 11/2024, tỉnh Sóc Trăng cũ từng xác lập Kỷ lục Việt Nam về trình diễn nhạc Ngũ âm dân tộc Khmer có quy mô lớn nhất Việt Nam, tại Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng. Tại buổi biểu diễn, có 20 dàn nhạc ngũ âm, với 200 nghệ nhân, nhạc công tham gia trình diễn.
Nhạc Ngũ âm truyền thống của người Khmer là một dàn nhạc được hợp thành bởi 5 bộ nhạc cụ, tạo nên 5 âm sắc riêng biệt: bộ đồng, bộ sắt, bộ mộc, bộ hơi và bộ da. Trong đó, mỗi bộ sẽ có một, hai hoặc ba loại nhạc cụ tham gia, tạo nên biên chế hoàn chỉnh với 9 loại nhạc cụ.
Nhạc Ngũ âm là loại hình âm nhạc hòa tấu mang tính chất nghi lễ và tôn giáo, gắn bó chặt chẽ với sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh của Phật giáo Tiểu thừa Theravada trong các ngôi chùa và phum, sóc của người Khmer.