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Văn hóa

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NSND Tự Long nhận bằng Tiến sĩ

Ngọc Ánh

TPO - Sáng 14/11, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và trao bằng Tiến sĩ năm 2026. Trong khuôn khổ buổi lễ, NSND Tự Long nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và lịch sử sân khấu.

Sáng 14/11, tại Hà Nội, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và trao bằng Tiến sĩ năm 2026. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Hoàng Đạo Cương dự và phát biểu chỉ đạo.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương khẳng định trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã từng bước khẳng định vị thế là đơn vị nghiên cứu khoa học hàng đầu của Bộ VHTTDL, thực hiện tốt vai trò nghiên cứu chiến lược, tư vấn chính sách và triển khai các nghiệp vụ khoa học trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch.

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Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Viện VHNTTTDL Việt Nam.

Với bề dày thành tựu 55 năm, Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu Viện tiếp tục đổi mới, phát triển, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đất nước.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam tập trung thực hiện tốt 3 định hướng trọng tâm quan trọng. Thứ nhất, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, năng lực nghiên cứu chiến lược, tư vấn chính sách.

Thứ hai, quan tâm đẩy mạnh nghiên cứu về ngành, lựa chọn và phát triển các hướng nghiên cứu mũi nhọn phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành. Thứ ba, xây dựng đội ngũ nhà khoa học, giảng viên có trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài của Viện.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, phát biểu tại buổi lễ, PGS. TS Nguyễn Thị Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam - khẳng định những kết quả nghiên cứu, đào tạo của Viện không chỉ góp phần bổ sung tri thức khoa học mà còn cung cấp luận cứ phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách và phát triển các lĩnh vực của ngành.

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PGS. TS Nguyễn Thị Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam - nói về bề dày truyền thống hơn 50 năm. Ảnh: Viện VHNTTTDL Việt Nam.

Chúc mừng các tân tiến sĩ đã hoàn thành quá trình học tập, nghiên cứu và bảo vệ thành công luận án, lãnh đạo Viện mong muốn các tân tiến sĩ tiếp tục phát huy kiến thức, năng lực nghiên cứu và những kết quả đã đạt được vào thực tiễn công tác, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ngành.

Tại buổi lễ, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã công bố các quyết định công nhận về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ, trao bằng cho 15 tân tiến sĩ, trong đó có NSND Tự Long.

Trước đó, NSND Tự Long thành công bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và lịch sử sân khấu. Lễ bảo vệ diễn ra cuối tháng 11 tại Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam.

Hội đồng đánh giá bảo vệ luận án của nam nghệ sĩ do PGS. TS Nguyễn Thị Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam - làm Chủ tịch.

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NSND Tự Long nhận bằng Tiến sĩ.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã dự lễ khai trương Không gian trưng bày sách và các tác phẩm nghệ thuật.

Với sự tham gia của 27 tác giả cùng 44 tác phẩm, không gian trưng bày có sự góp mặt của các tác giả từng là nghiên cứu sinh của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (nay là Viện VHNTTTDL Việt Nam) cùng các nghiên cứu sinh đang học tập tại Viện.

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#NSND Tự Long #bằng Tiến sĩ #Lý luận sân khấu #lịch sử sân khấu #Viện Văn hóa Nghệ thuật #lễ trao bằng Tiến sĩ

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