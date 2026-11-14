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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Phnom Penh, bắt đầu các hoạt động tại Campuchia

Minh Hạnh

TPO - Chiều 14/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu các hoạt động tại Campuchia và tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ lần thứ 20 từ ngày 14 - 16/11/2026, theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.

Với chủ đề "Tái đầu tư cho hòa bình vì một nền thịnh vượng chung và sự ổn định bền vững", Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 là dịp quan trọng để Cộng đồng Pháp ngữ củng cố tình đoàn kết, trao đổi, xác định những ưu tiên hợp tác trong thời gian tới, nhất là hòa bình, phát triển bền vững, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tăng cường hợp tác kinh tế, giáo dục, ngôn ngữ và văn hóa, chuyển đổi số và ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Qua gần 50 năm tham gia, Việt Nam luôn thể hiện vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm, có nhiều đóng góp thực chất đối với sự phát triển của Cộng đồng Pháp ngữ. Hà Nội hiện cũng là nơi đặt Văn phòng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), và Trung tâm Pháp ngữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng được đặt tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là hai cơ quan góp phần thúc đẩy đào tạo tiếng Pháp và hợp tác Pháp ngữ trong khu vực.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự hội nghị lần này thể hiện sự coi trọng và ủng hộ của Việt Nam đối với Campuchia trên cương vị nước chủ nhà. Đây cũng là dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ lãnh đạo nhiều nước trong Cộng đồng Pháp ngữ, đặc biệt là các nước châu Phi, nhằm trao đổi các định hướng lớn để tăng cường hợp tác một cách thực chất và hiệu quả giữa Việt Nam với các nước.

Trong chương trình tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, chiều 14/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen.

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#Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm #Campuchia #Hội nghị cấp cao Pháp ngữ

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