Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Phát huy truyền thống, đổi mới giáo dục trên quê Bác

Thu Hiền

TPO - Dự lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Trường THPT Nam Đàn 1 (Nghệ An), Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị nhà trường phát huy truyền thống hiếu học, đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Ngày 14/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Trường THPT Nam Đàn 1 (Nghệ An) và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho nhà trường.

Thành lập trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, Trường cấp 3 Nam Đàn, tiền thân của Trường THPT Nam Đàn 1, ban đầu chỉ có 3 lớp với 145 học sinh. Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh đã bền bỉ vun đắp truyền thống hiếu học, góp phần đào tạo hàng vạn học sinh trưởng thành, đóng góp cho quê hương, đất nước.

tp-14-2587.jpg
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường THPT Nam Đàn 1 (Nghệ An).

Hiện trường có 40 lớp với hơn 1.900 học sinh. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT duy trì 100% trong nhiều năm liên tiếp. Năm học 2026-2027, trường xếp thứ 3 toàn tỉnh về thành tích học sinh giỏi. Trong 5 năm qua, nhà trường đã bồi dưỡng, kết nạp Đảng cho 156 học sinh ưu tú.

Với những thành tích nổi bật, Trường THPT Nam Đàn 1 vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà biểu dương những thành tích của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Nam Đàn 1; đồng thời tri ân những đóng góp của các nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục trên quê hương Bác Hồ.

Theo Phó Thủ tướng, trong giai đoạn phát triển mới, giáo dục và đào tạo giữ vai trò quan trọng trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người toàn diện. Những yêu cầu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đòi hỏi các cơ sở giáo dục không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp giảng dạy và quản trị nhà trường.

tp-12-3298.jpg
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi lễ.

Phó Thủ tướng đề nghị Trường THPT Nam Đàn 1 tiếp tục phát huy truyền thống 65 năm, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; chú trọng giáo dục toàn diện, khơi dậy tư duy độc lập, năng lực sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ của học sinh.

Phó Thủ tướng mong muốn đội ngũ giáo viên không ngừng nâng cao chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, giữ vững tâm huyết với nghề; học sinh chăm chỉ học tập, rèn luyện đạo đức, nuôi dưỡng lý tưởng và khát vọng cống hiến.

Đối với cấp ủy, chính quyền và ngành giáo dục Nghệ An, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục quan tâm đầu tư, cải thiện điều kiện dạy và học; tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở mới của Trường THPT Nam Đàn 1, bảo đảm chất lượng, tiến độ, phấn đấu đưa công trình vào sử dụng trong năm học mới.

tp-13-6398.jpg
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà tri ân các thế hệ lãnh đạo Trường THPT Nam Đàn 1.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn đại biểu đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng ta và nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Xem thêm

#Phạm Thị Thanh Trà #THPT Nam Đàn 1 #65 năm thành lập #Huân chương Lao động #đổi mới giáo dục #Nghệ An #giáo dục toàn diện

Cùng chuyên mục

Các Đại học Việt Nam trên Bảng xếp hạng Đại học Khu vực ASEAN theo APPLIEDEDU 2027

Các Đại học Việt Nam trên Bảng xếp hạng Đại học Khu vực ASEAN theo APPLIEDEDU 2027

Ngày 20/10/2026, AppliedEdu đã công bố Bảng Xếp hạng Đại học Công lập và Tư thục ASEAN 2027 (AppliedEdu Public & Private University Rankings ASEAN 2027). Trong lần công bố thứ tư này, Bảng xếp hạng ghi nhận 316 cơ sở giáo dục đại học thuộc 9 quốc gia ASEAN, gồm 161 cơ sở công lập và 155 cơ sở tư thục, được đánh giá trong hai bảng riêng biệt. Việt Nam có 29 cơ sở giáo dục được xếp hạng năm 2027 này.

Vì sao hiệu trưởng phải giao tiếp bằng tiếng Anh?

Vì sao hiệu trưởng phải giao tiếp bằng tiếng Anh?

TPO - Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học là chủ trương được kỳ vọng tạo đột phá cho giáo dục. Tuy nhiên, quy định hiệu trưởng, hiệu phó phải nói được tiếng Anh với người nước ngoài, giáo viên dạy các môn bằng tiếng Anh và hàng loạt tiêu chí đi kèm đang đặt ra bài toán về tính khả thi.

Ajinomoto Việt Nam cùng ngành giáo dục nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú tại Lâm Đồng

Ajinomoto Việt Nam cùng ngành giáo dục nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú tại Lâm Đồng

Từ ngày 10 đến 12/11/2026, Công ty Ajinomoto Việt Nam phối hợp cùng Vụ Học sinh, sinh viên – Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và Sở GDĐT tỉnh Lâm Đồng tổ chức hai lớp tập huấn công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học. Chương trình có sự tham gia của 249 đại biểu đến từ 89 trường tiểu học, nhằm nâng cao năng lực tổ chức bữa ăn bảo đảm an toàn thực phẩm và dinh dưỡng hợp lý.

Mô hình giáo dục VERTA: Khi AI thay đổi những gì một đứa trẻ có thể làm được

Mô hình giáo dục VERTA: Khi AI thay đổi những gì một đứa trẻ có thể làm được

Sự xuất hiện của Trí tuệ Nhân tạo (AI) đang đảo lộn những thước đo giáo dục truyền thống. Một học sinh 15 tuổi hiện nay có thể lập trình, phân tích dữ liệu và thiết kế sản phẩm ở cấp độ của một nhóm chuyên gia. Sự thay đổi này đặt ra câu hỏi mang tính nền tảng cho các nhà quản lý giáo dục: Khi công nghệ xóa bỏ ranh giới về năng lực tạo ra sản phẩm của giới trẻ, nhà trường nên xác lập mục tiêu học tập như thế nào?

Bộ Giáo dục bàn giao khu đất vàng hơn 5.200m2 gần Hồ Con Rùa, định làm quảng trường Tri thức

Bộ Giáo dục bàn giao khu đất vàng hơn 5.200m2 gần Hồ Con Rùa, định làm quảng trường Tri thức

TPO - Sau khi tiếp nhận khu nhà đất hơn 5.200m2 tại số 3 Công trường Quốc tế (khu vực Hồ Con Rùa, TPHCM), Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) định hướng cải tạo, bảo tồn kiến trúc hiện hữu để phát triển thành quảng trường Tri thức, mở không gian trải nghiệm khoa học, nghệ thuật và sinh hoạt cộng đồng cho người dân, học sinh.

iSchool Ninh Thuận: 15 năm bền bỉ kiến tạo giá trị giáo dục, khẳng định dấu ấn hội nhập

iSchool Ninh Thuận: 15 năm bền bỉ kiến tạo giá trị giáo dục, khẳng định dấu ấn hội nhập

Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển (2011–2026), Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Ninh Thuận đã từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực giáo dục tại địa phương. Hành trình ấy được tạo nên từ sự tận tâm của đội ngũ nhà giáo, tinh thần đổi mới trong giảng dạy và những thành tích đáng tự hào của nhiều thế hệ học sinh.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe