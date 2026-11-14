Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chật vật đưa sản phẩm nghiên cứu ra thị trường

Nghiêm Huê

TP - Quá trình đưa các sản phẩm khoa học từ phòng thí nghiệm ra thị trường vẫn đang vấp phải nhiều rào cản từ cơ chế pháp lí, năng lực định giá, nguồn lực tài chính đến tư duy hợp tác.

Rào cản

Thông tin tại hội nghị hợp tác Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2026, với chủ đề từ bài toán đến thị trường - hợp tác 3 nhà kiến tạo đột phá khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo do Bộ GD&ĐT và Bộ KH&CN tổ chức, TS Nguyễn Văn Trúc (Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ, Bộ KH&CN) cho biết, Việt Nam có nhiều sáng kiến, sáng chế và kết quả nghiên cứu khoa học nhưng không phải sản phẩm nào cũng có thể thương mại hóa.

Rào cản lớn nhất hiện nay xuất phát từ tư duy tiếp cận thị trường và năng lực triển khai thực tế. Nhiều nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở mức độ sẵn sàng công nghệ thấp, thiên về bài báo khoa học, thiếu nguyên mẫu hay thử nghiệm thực tế, dẫn đến việc sản phẩm không chạm tới được nhu cầu của thị trường.

“Nhiều nhà khoa học nghiên cứu dựa trên những gì mình có, thay vì bắt đầu từ vấn đề doanh nghiệp đang cần giải quyết hoặc nhu cầu của xã hội”, TS Nguyễn Văn Trúc nói.

1.png
Làm nghiên cứu tại phòng lab Trường ĐH Việt Nhật (ĐH Quốc gia Hà Nội) Ảnh: VNU

Việc thiếu thông tin về mức độ sẵn sàng khiến doanh nghiệp e ngại khi đầu tư. TS Trúc dẫn thực tế doanh nghiệp phải đối mặt với áp lực tài chính, chi phí lãi vay và nguy cơ mất vốn nếu đầu tư vào một sản phẩm chưa được kiểm chứng. Vì vậy, không thể chỉ đặt vấn đề doanh nghiệp phải đồng hành với nhà trường mà cần nhìn nhận những khó khăn và rủi ro của chính doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tâm lí lo ngại bị mất quyền sở hữu kết quả nghiên cứu cũng là rào cản trong quá trình hợp tác. Một số nhà khoa học e ngại khi chia sẻ sáng tạo, sáng chế với doanh nghiệp vì sợ bị lấy mất.

TS Trịnh Quang Việt (Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TPHCM) chỉ ra rằng, rào cản chuyển hóa từ không được phép làm sang chưa dám làm xuất phát từ sự thiếu hụt các hướng dẫn định lượng chi tiết. Ông ví dụ được cấp kinh phí nghiên cứu 10 tỉ nhưng khi chuyển giao công nghệ chỉ đạt dưới con số này có bị quy là thất thoát tài sản nhà nước hay không?

“Nhưng điểm nghẽn hiện nay chuyển từ không được phép làm thành chưa dám làm và không dám làm. Các địa phương và doanh nghiệp đều nói rằng sẵn sàng có ngân sách để thương mại hóa nghiên cứu nhưng không giải ngân được nguồn tiền đó”. TS Trịnh Quang Việt

Bên cạnh đó, bài toán định giá tài sản trí tuệ ban đầu là một điểm nghẽn kinh điển. TS Nguyễn Mai Dương (Cục Đổi mới sáng tạo, Bộ KH&CN) phân tích, giá trị tài sản mang ra thương mại phải tuân theo quy luật cung cầu của thị trường và pháp luật dân sự, không thể có một quy trình hành chính đóng khung chính xác hóa cho mọi tài sản.

“Thực tế triển khai thử nghiệm thẩm định giá 62 kết quả nghiên cứu từ ngân sách nhà nước vừa qua chỉ còn lại 3-5 kết quả đi đến bước cuối do vướng mắc về thời điểm và phương pháp định giá”, ông Dương nói.

2.jpg
Học sinh tham gia cuộc thi STEM, ROBOTIC, AI năm 2026 Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

TS Nguyễn Thị Thu Trang (Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, ĐH Bách khoa Hà Nội) chia sẻ qua thực tế, khó khăn lớn bao gồm việc định giá tài sản trí tuệ ban đầu rất phức tạp, thiếu cơ sở pháp lí rõ ràng cho nhà khoa học trong giai đoạn đầu, chi phí hạ tầng tính toán rất lớn, cùng với việc thiếu cơ chế tiếp cận và bảo trợ chính thống đối với các sản phẩm công nghệ lõi nội địa.

Nhà nước: Người mua đầu tiên?

Để khơi thông dòng chảy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, các chuyên gia đã đưa ra nhiều kiến nghị cụ thể đối với cơ quan quản lí, cơ sở giáo dục và khối doanh nghiệp:

TS Nguyễn Thị Thu Trang cho rằng, cần xây dựng các quy chuẩn, quy trình rõ ràng về định giá và giao dịch chuẩn thay vì áp đặt phương pháp định giá tuyệt đối ban đầu vốn gây cản trở lớn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.

TS Trịnh Quang Việt đề xuất Nhà nước cần đóng vai trò là người mua đầu tiên hoặc lập quỹ đầu tư mồi để bảo chứng tài chính, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp trong giai đoạn đầu rủi ro cao, sau đó có thể chuyển nhượng lại phần vốn góp khi doanh nghiệp đã trưởng thành.

TS Nguyễn Thị Thu Trang cũng nhấn mạnh sự cần thiết của các chính sách đặt hàng, ưu tiên sử dụng sản phẩm công nghệ Make in Vietnam (sáng tạo tại Việt Nam) trong các cơ quan nhà nước và hỗ trợ mở rộng thị trường quốc tế.

Theo TS Trúc, thời gian có những bài toán do địa phương đặt ra nhưng khi triển khai lại không thực hiện được, dẫn đến nguy cơ không giải ngân được nguồn vốn.

Xem thêm

#Thương mại hóa kết quả nghiên cứu #Đổi mới sáng tạo #Tài sản trí tuệ #Hợp tác Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp #Chính sách khoa học công nghệ

Cùng chuyên mục

Mô hình giáo dục VERTA: Khi AI thay đổi những gì một đứa trẻ có thể làm được

Mô hình giáo dục VERTA: Khi AI thay đổi những gì một đứa trẻ có thể làm được

Sự xuất hiện của Trí tuệ Nhân tạo (AI) đang đảo lộn những thước đo giáo dục truyền thống. Một học sinh 15 tuổi hiện nay có thể lập trình, phân tích dữ liệu và thiết kế sản phẩm ở cấp độ của một nhóm chuyên gia. Sự thay đổi này đặt ra câu hỏi mang tính nền tảng cho các nhà quản lý giáo dục: Khi công nghệ xóa bỏ ranh giới về năng lực tạo ra sản phẩm của giới trẻ, nhà trường nên xác lập mục tiêu học tập như thế nào?

Bộ Giáo dục bàn giao khu đất vàng hơn 5.200m2 gần Hồ Con Rùa, định làm quảng trường Tri thức

Bộ Giáo dục bàn giao khu đất vàng hơn 5.200m2 gần Hồ Con Rùa, định làm quảng trường Tri thức

TPO - Sau khi tiếp nhận khu nhà đất hơn 5.200m2 tại số 3 Công trường Quốc tế (khu vực Hồ Con Rùa, TPHCM), Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) định hướng cải tạo, bảo tồn kiến trúc hiện hữu để phát triển thành quảng trường Tri thức, mở không gian trải nghiệm khoa học, nghệ thuật và sinh hoạt cộng đồng cho người dân, học sinh.

iSchool Ninh Thuận: 15 năm bền bỉ kiến tạo giá trị giáo dục, khẳng định dấu ấn hội nhập

iSchool Ninh Thuận: 15 năm bền bỉ kiến tạo giá trị giáo dục, khẳng định dấu ấn hội nhập

Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển (2011–2026), Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Ninh Thuận đã từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực giáo dục tại địa phương. Hành trình ấy được tạo nên từ sự tận tâm của đội ngũ nhà giáo, tinh thần đổi mới trong giảng dạy và những thành tích đáng tự hào của nhiều thế hệ học sinh.

CityUHK đạt vị trí thứ 4 lịch sử trong Bảng xếp hạng Đại học châu Á QS 2027

CityUHK đạt vị trí thứ 4 lịch sử trong Bảng xếp hạng Đại học châu Á QS 2027

Đại học Thành phố Hồng Kông (CityUHK) vừa đạt một cột mốc lịch sử trong Bảng xếp hạng Đại học châu Á Quacquarelli Symonds (QS) 2027, vươn lên vị trí thứ 4 trong số 1.725 cơ sở giáo dục tham gia xếp hạng tại châu Á và đứng thứ 2 tại Hồng Kông (Trung Quốc). Đây là lần đầu tiên CityUHK lọt vào top 5 châu Á, phản ánh những bước tiến vững chắc cùng cam kết của trường đối với nghiên cứu học thuật, chất lượng giảng dạy xuất sắc và quốc tế hóa.

Cải cách trường chuyên, cần thay đổi tư duy chạy theo thành tích

Cải cách trường chuyên, cần thay đổi tư duy chạy theo thành tích

TPO - Trường chuyên đang đứng trước yêu cầu đổi mới để thích ứng với mục tiêu phát triển nhân tài trong bối cảnh giáo dục mới. Nhưng nếu tiếp tục lấy thành tích học sinh giỏi làm thước đo, trường chuyên có nguy cơ xa rời tôn chỉ ban đầu, thậm chí nuôi dưỡng bệnh thành tích thay vì phát triển tài năng thực chất.

Giảng viên, sinh viên Trường ĐH Y dược (ĐH Quốc gia Hà Nội) làm việc trong phòng thí nghiệm

Đừng chống 'lạm phát' giáo sư, phó giáo sư bằng điều kiện cứng

TP - Dự thảo mới về xét công nhận chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) đặt trọng tâm vào chất lượng công trình khoa học, năng lực giảng dạy và trách nhiệm của các trường đại học. Theo GS.TS David Trần, ĐH Massachusetts (Boston, Mỹ), đồng thời phụ trách chương trình Blockchain tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, không nên chống tình trạng “lạm phát” chức danh bằng cách áp đặt quá nhiều điều kiện và hạn mức từ trên xuống.

AI thay đổi ‘luật chơi’ trong đào tạo ngoại ngữ

AI thay đổi ‘luật chơi’ trong đào tạo ngoại ngữ

TPO - Theo đánh giá của các doanh nghiệp, thị trường lao động hiện không còn đặt nặng ngoại ngữ là tiêu chí cốt lõi duy nhất. Thay vào đó, ngoại ngữ chỉ đóng vai trò là công cụ giao tiếp hỗ trợ, đòi hỏi ứng viên phải trang bị năng lực chuyên môn và kiến thức liên môn vững chắc để đáp ứng yêu cầu tuyển dụng thực tế.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe