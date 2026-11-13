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Xuất hiện 'hố tử thần' sâu 3 mét và nhiều vết nứt kéo dài sau trường học ở Đà Nẵng

Hoài Văn

TPO - Sau những trận mưa lớn kéo dài, một hố sụt sâu khoảng 3 m bất ngờ xuất hiện phía sau Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Leng (TP. Đà Nẵng). Đáng chú ý, nhiều vết nứt kéo dài từ khu vực hố sụt sang hai bên, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến an toàn trường học.

Ngày 13/11, lãnh đạo UBND xã Trà Leng, TP. Đà Nẵng khảo sát hiện trường sau khi phát hiện hố sụt lún phía sau khuôn viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Leng.

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Hố sụt lún sâu 3 mét phía sau Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Leng. Ảnh: Xã trà Leng

Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác ghi nhận hố sụt có độ sâu khoảng 3m. Đáng lo ngại, từ vị trí hố sụt xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài sang hai bên, cho thấy nền đất khu vực xung quanh có dấu hiệu mất ổn định, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sụt lún, sạt lở.

Lãnh đạo UBND xã Trà Leng cho biết, hố sụt cùng các vết nứt xuất hiện sau những trận mưa lớn kéo dài trong những ngày qua.

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Các vết nứt kéo dài hai bên hố sụt lún tiềm ẩn nguy cơ sạt lở

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan đang đánh giá mức độ ảnh hưởng, đề xuất phương án xử lý trước mắt nhằm bảo đảm an toàn cho khu vực trường học, giáo viên và học sinh.

UBND xã Trà Leng cũng đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của TP. Đà Nẵng về phương án xử lý, khắc phục tình trạng sụt lún.

Việc xuất hiện hố sụt sâu 3m cùng những vết nứt kéo dài phía sau trường học đặt ra yêu cầu cấp thiết phải kiểm tra, theo dõi và có biện pháp xử lý kịp thời. Đặc biệt, trong bối cảnh mưa lớn kéo dài tại khu vực miền núi Đà Nẵng khiến tình trạng sạt lở đất diễn biến phức tạp, nguy cơ mất an toàn tại các khu vực có địa hình, nền đất bất ổn cần được đặc biệt lưu ý.

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