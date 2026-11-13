Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Toàn bộ học sinh vùng rốn lũ ở Huế trở lại trường

Ngọc Văn

TPO - Sau những ngày phải nghỉ học do mưa lũ, giao thông chia cắt, đến chiều 13/11, toàn bộ học sinh tại TP. Huế đã trở lại trường an toàn, đặc biệt là những em ở vùng ngập sâu.

Đến chiều 13/11, toàn bộ học sinh trên địa bàn TP. Huế đã trở lại trường học tập sau những ngày phải tạm nghỉ để bảo đảm an toàn trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, ngập lụt.

Theo Sở GD&ĐT TP. Huế, vào chiều 10/11, do ảnh hưởng mưa lũ, toàn thành phố đã có 67 trường học và trung tâm thông báo cho học sinh nghỉ học, gồm 26 trường mầm non, 17 trường tiểu học, 19 trường THCS, 4 trường THPT và 1 trung tâm GDNN-GDTX.

truong-ngap-ngay-1011.jpg
Đường sá trước trường học ở phường Hóa Châu (Huế) bị ngập sâu ngày 10/11, gây ảnh hưởng đi lại đối với học sinh, phụ huynh, giáo viên.

Trước tình hình mưa lớn, nước lũ dâng cao, nhiều khu vực thấp trũng bị ngập, các địa phương đã chủ động căn cứ diễn biến thực tế để quyết định cho học sinh nghỉ học, không chờ thông báo chung của ngành giáo dục.

Tại phường Hương Trà, toàn bộ 5.243 học sinh được thông báo nghỉ học trong ngày 10/11. Thời điểm trở lại trường được quyết định tùy theo tình hình thời tiết và mức độ ngập lụt tại địa phương.

hoc-sinh-tro-lai-truong-sau-luc.jpg
Toàn bộ học sinh tại TP. Huế đã trở lại trường sau đợt mưa lũ diễn ra từ ngày 9 đến 12/11.

Đáng chú ý, tại phường Hóa Châu - địa bàn được xem là vùng “rốn lũ” ở hạ lưu sông Hương và sông Bồ, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại. Trong đợt mưa lũ vừa qua, tại Hóa Châu đã có 4.221 học sinh phải nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Ông Dương Tuấn Anh - Trưởng phòng Văn hóa, xã hội phường Hóa Châu, cho biết trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, UBND phường đã kịp thời thông báo cho học sinh 5/7 trường nghỉ học. Qua kiểm tra, các cơ sở trường học không bị ngập, tuy nhiên một số tuyến đường dẫn đến trường bị nước lũ bao phủ.

hoc-sinh-tro-lai-truong-sau-lu.jpg
Toàn bộ học sinh tại địa bàn "rốn lũ" Hóa Châu đều an toàn, không xảy ra trường hợp đáng tiếc do mưa lũ.

Sau khi thời tiết và giao thông cơ bản ổn định, học sinh các trường trên địa bàn đã đi học trở lại. Đến chiều 13/11, dù một số khu vực thuộc Quảng Thành cũ, đoạn Tỉnh lộ 4 trước Đảng ủy phường Hóa Châu, vẫn còn ngập nhẹ cục bộ, toàn bộ học sinh đã trở lại lớp.

Theo chính quyền địa phương, nhờ chủ động phòng tránh thiên tai và thông báo kịp thời đến phụ huynh, học sinh, toàn bộ học sinh trên địa bàn đều an toàn, không xảy ra trường hợp đáng tiếc.

Trước đó, Sở GD&ĐT TP. Huế đã yêu cầu các trường chủ động phương án ứng phó mưa lũ, thường xuyên rà soát tình hình tại từng điểm trường để quyết định việc tổ chức dạy học hoặc cho học sinh nghỉ khi cần thiết.

Xem thêm

#học sinh Huế #mưa lũ Huế #học sinh trở lại trường #vùng rốn lũ Hóa Châu #phường Hương Trà #ngập lụt

Cùng chuyên mục

Mô hình giáo dục VERTA: Khi AI thay đổi những gì một đứa trẻ có thể làm được

Mô hình giáo dục VERTA: Khi AI thay đổi những gì một đứa trẻ có thể làm được

Sự xuất hiện của Trí tuệ Nhân tạo (AI) đang đảo lộn những thước đo giáo dục truyền thống. Một học sinh 15 tuổi hiện nay có thể lập trình, phân tích dữ liệu và thiết kế sản phẩm ở cấp độ của một nhóm chuyên gia. Sự thay đổi này đặt ra câu hỏi mang tính nền tảng cho các nhà quản lý giáo dục: Khi công nghệ xóa bỏ ranh giới về năng lực tạo ra sản phẩm của giới trẻ, nhà trường nên xác lập mục tiêu học tập như thế nào?

Bộ Giáo dục bàn giao khu đất vàng hơn 5.200m2 gần Hồ Con Rùa, định làm quảng trường Tri thức

Bộ Giáo dục bàn giao khu đất vàng hơn 5.200m2 gần Hồ Con Rùa, định làm quảng trường Tri thức

TPO - Sau khi tiếp nhận khu nhà đất hơn 5.200m2 tại số 3 Công trường Quốc tế (khu vực Hồ Con Rùa, TPHCM), Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) định hướng cải tạo, bảo tồn kiến trúc hiện hữu để phát triển thành quảng trường Tri thức, mở không gian trải nghiệm khoa học, nghệ thuật và sinh hoạt cộng đồng cho người dân, học sinh.

iSchool Ninh Thuận: 15 năm bền bỉ kiến tạo giá trị giáo dục, khẳng định dấu ấn hội nhập

iSchool Ninh Thuận: 15 năm bền bỉ kiến tạo giá trị giáo dục, khẳng định dấu ấn hội nhập

Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển (2011–2026), Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Ninh Thuận đã từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực giáo dục tại địa phương. Hành trình ấy được tạo nên từ sự tận tâm của đội ngũ nhà giáo, tinh thần đổi mới trong giảng dạy và những thành tích đáng tự hào của nhiều thế hệ học sinh.

CityUHK đạt vị trí thứ 4 lịch sử trong Bảng xếp hạng Đại học châu Á QS 2027

CityUHK đạt vị trí thứ 4 lịch sử trong Bảng xếp hạng Đại học châu Á QS 2027

Đại học Thành phố Hồng Kông (CityUHK) vừa đạt một cột mốc lịch sử trong Bảng xếp hạng Đại học châu Á Quacquarelli Symonds (QS) 2027, vươn lên vị trí thứ 4 trong số 1.725 cơ sở giáo dục tham gia xếp hạng tại châu Á và đứng thứ 2 tại Hồng Kông (Trung Quốc). Đây là lần đầu tiên CityUHK lọt vào top 5 châu Á, phản ánh những bước tiến vững chắc cùng cam kết của trường đối với nghiên cứu học thuật, chất lượng giảng dạy xuất sắc và quốc tế hóa.

Cải cách trường chuyên, cần thay đổi tư duy chạy theo thành tích

Cải cách trường chuyên, cần thay đổi tư duy chạy theo thành tích

TPO - Trường chuyên đang đứng trước yêu cầu đổi mới để thích ứng với mục tiêu phát triển nhân tài trong bối cảnh giáo dục mới. Nhưng nếu tiếp tục lấy thành tích học sinh giỏi làm thước đo, trường chuyên có nguy cơ xa rời tôn chỉ ban đầu, thậm chí nuôi dưỡng bệnh thành tích thay vì phát triển tài năng thực chất.

Giảng viên, sinh viên Trường ĐH Y dược (ĐH Quốc gia Hà Nội) làm việc trong phòng thí nghiệm

Đừng chống 'lạm phát' giáo sư, phó giáo sư bằng điều kiện cứng

TP - Dự thảo mới về xét công nhận chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) đặt trọng tâm vào chất lượng công trình khoa học, năng lực giảng dạy và trách nhiệm của các trường đại học. Theo GS.TS David Trần, ĐH Massachusetts (Boston, Mỹ), đồng thời phụ trách chương trình Blockchain tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, không nên chống tình trạng “lạm phát” chức danh bằng cách áp đặt quá nhiều điều kiện và hạn mức từ trên xuống.

AI thay đổi ‘luật chơi’ trong đào tạo ngoại ngữ

AI thay đổi ‘luật chơi’ trong đào tạo ngoại ngữ

TPO - Theo đánh giá của các doanh nghiệp, thị trường lao động hiện không còn đặt nặng ngoại ngữ là tiêu chí cốt lõi duy nhất. Thay vào đó, ngoại ngữ chỉ đóng vai trò là công cụ giao tiếp hỗ trợ, đòi hỏi ứng viên phải trang bị năng lực chuyên môn và kiến thức liên môn vững chắc để đáp ứng yêu cầu tuyển dụng thực tế.

Làm chủ công nghệ, chất lượng nhân lực ngành hàng hải Việt Nam

Làm chủ công nghệ, chất lượng nhân lực ngành hàng hải Việt Nam

Tại Diễn đàn các trường đại học hàng hải và đánh cá châu Á lần thứ 24 tại Hải Phòng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang nhấn mạnh, xây dựng quốc gia biển mạnh không chỉ dựa trên tiềm năng tài nguyên, vị trí địa lý hay hệ thống hạ tầng mà quan trọng hơn là năng lực làm chủ khoa học, công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực ngành hàng hải.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe