Các Đại học Việt Nam trên Bảng xếp hạng Đại học Khu vực ASEAN theo APPLIEDEDU 2027

Sự xuất hiện của Trí tuệ Nhân tạo (AI) đang đảo lộn những thước đo giáo dục truyền thống. Một học sinh 15 tuổi hiện nay có thể lập trình, phân tích dữ liệu và thiết kế sản phẩm ở cấp độ của một nhóm chuyên gia. Sự thay đổi này đặt ra câu hỏi mang tính nền tảng cho các nhà quản lý giáo dục: Khi công nghệ xóa bỏ ranh giới về năng lực tạo ra sản phẩm của giới trẻ, nhà trường nên xác lập mục tiêu học tập như thế nào?