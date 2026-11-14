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Giáo dục

Các Đại học Việt Nam trên Bảng xếp hạng Đại học Khu vực ASEAN theo APPLIEDEDU 2027

P.V

Ngày 20/10/2026, AppliedEdu đã công bố Bảng Xếp hạng Đại học Công lập và Tư thục ASEAN 2027 (AppliedEdu Public & Private University Rankings ASEAN 2027). Trong lần công bố thứ tư này, Bảng xếp hạng ghi nhận 316 cơ sở giáo dục đại học thuộc 9 quốc gia ASEAN, gồm 161 cơ sở công lập và 155 cơ sở tư thục, được đánh giá trong hai bảng riêng biệt. Việt Nam có 29 cơ sở giáo dục được xếp hạng năm 2027 này.

Bảng xếp hạng được đánh giá theo các tiêu chí: Giảng dạy và Học tập (Teaching & Learning), Khả năng có việc làm của sinh viên tốt nghiệp (Employability), Nghiên cứu Khoa học (Research), Danh tiếng của Cơ sở Giáo dục (Institutional Reputation), Gắn kết Cộng đồng (Community Engagement), Quốc tế hóa (Internationalisation).

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#AppliedEdu 2027 #đại học Việt Nam

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