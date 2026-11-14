Các Đại học Việt Nam trên Bảng xếp hạng Đại học Khu vực ASEAN theo APPLIEDEDU 2027

Bảng xếp hạng được đánh giá theo các tiêu chí: Giảng dạy và Học tập (Teaching & Learning), Khả năng có việc làm của sinh viên tốt nghiệp (Employability), Nghiên cứu Khoa học (Research), Danh tiếng của Cơ sở Giáo dục (Institutional Reputation), Gắn kết Cộng đồng (Community Engagement), Quốc tế hóa (Internationalisation).
Vì sao hiệu trưởng phải giao tiếp bằng tiếng Anh?
TPO - Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học là chủ trương được kỳ vọng tạo đột phá cho giáo dục. Tuy nhiên, quy định hiệu trưởng, hiệu phó phải nói được tiếng Anh với người nước ngoài, giáo viên dạy các môn bằng tiếng Anh và hàng loạt tiêu chí đi kèm đang đặt ra bài toán về tính khả thi.