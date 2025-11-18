Tái hiện 50 năm đổi mới giáo dục TPHCM

TPO - Hình ảnh tư liệu quý, tái hiện hành trình nửa thế kỷ chuyển mình mạnh mẽ của giáo dục TPHCM, từ xóa mù chữ sau giải phóng đến xây dựng trường học thông minh, hội nhập quốc tế đang được trưng bày tại Hội trường Thống Nhất.

Sáng 18/11, tại Hội trường Thống Nhất, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM khai mạc triển lãm “50 năm đổi mới giáo dục: Dấu ấn thời đại - Khát vọng tương lai”, nhân kỷ niệm 50 năm Giáo dục và Đào tạo TPHCM và 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Triển lãm giới thiệu 125 hình ảnh, trưng bày từ ngày 16 /11 với 9 gian hàng cùng 5 khu vực triển lãm theo dòng thời gian, tái hiện toàn diện quá trình phát triển của ngành giáo dục TPHCM trong nửa thế kỷ qua.

Học sinh tham quan triển lãm “50 năm đổi mới giáo dục: Dấu ấn thời đại - Khát vọng tương lai”.

Các khu vực trưng bày lần lượt phản ánh giai đoạn định hướng và tái thiết sau năm 1975, thời kỳ đổi mới giáo dục, bước chuyển sang công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giai đoạn đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và chặng đường chuyển đổi số, hội nhập toàn cầu trong thập niên gần đây.

Không gian triển lãm được thiết kế hiện đại, ứng dụng công nghệ, giới thiệu hành trình xây dựng hệ thống giáo dục từ sau giải phóng, phát triển mạng lưới trường lớp, nâng cao chất lượng đội ngũ, mở rộng hợp tác quốc tế và từng bước hình thành bản sắc riêng của giáo dục TPHCM.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 20/11.

Không gian triển lãm trưng bày nhiều mô hình hiện đại.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh: Trong suốt 50 năm qua, ngành giáo dục TPHCM đã liên tục đổi mới, vượt qua nhiều khó khăn để xây dựng nền tảng vững chắc, đi đầu cả nước trong nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài.

Ngay từ sau ngày giải phóng, TPHCM đã triển khai hàng loạt chương trình xóa mù chữ, phổ cập giáo dục, phát triển giáo dục từ mầm non đến phổ thông, nâng chất lượng đội ngũ giáo viên và đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục.

Những năm gần đây, TPHCM tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong ứng dụng công nghệ vào giáo dục, phát triển chương trình giáo dục STEM, xây dựng trường học thông minh, trường học số, mô hình trường học hạnh phúc, đồng thời nâng cao năng lực tiếng Anh để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh Thạnh phát biểu tại buổi lễ.

Đặc biệt, năm 2024, TPHCM được UNESCO công nhận là thành viên Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu, thể hiện sự ghi nhận của quốc tế đối với những nỗ lực thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, triển lãm là dịp nhìn lại những quyết sách và nỗ lực của các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, đồng thời tạo động lực để ngành tiếp tục đổi mới sáng tạo, triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới.