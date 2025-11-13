Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Đà Nẵng ra mắt trung tâm đổi mới sáng tạo về công nghệ giáo dục

Giang Thanh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trung tâm Đổi mới sáng tạo & Hỗ trợ khởi nghiệp UED được định hướng trở thành đầu mối dẫn dắt về công nghệ giáo dục (EdTech) và sáng tạo vì cộng đồng của Đà Nẵng và khu vực miền Trung.

Sáng 13/11, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo & Hỗ trợ khởi nghiệp UED (UED Innovation & Startup Hub), đánh dấu hành trình chuyển mình từ mô hình đại học truyền thống sang đại học đổi mới sáng tạo.

tp-khoi-nghiep-duoc-lieu-6.jpg
UED Innovation & Startup Hub được định hướng trở thành đầu mối dẫn dắt về công nghệ giáo dục và sáng tạo vì cộng đồng của khu vực miền Trung. Ảnh: Giang Thanh

Trung tâm được định hướng trở thành đầu mối dẫn dắt khu vực về công nghệ giáo dục (EdTech) và sáng tạo vì cộng đồng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo gắn với nhu cầu thực tiễn. Đây sẽ là vườn ươm tri thức, nơi sinh viên, giảng viên, doanh nghiệp và nhà quản lý gặp gỡ, khởi tạo và nuôi dưỡng những ý tưởng mang giá trị khoa học – xã hội.

UED Innovation & Startup Hub không chỉ là không gian kết nối giữa nghiên cứu và ứng dụng, mà còn là hệ sinh thái giáo dục – nghiên cứu – khởi nghiệp, chuyển hóa tri thức thành sản phẩm, giải pháp tạo giá trị cho cộng đồng.

Tại đây, mỗi dự án, mỗi sản phẩm khoa học không dừng lại ở phòng thí nghiệm, mà được thương mại hóa, lan tỏa và tái đầu tư. Đây cũng là đầu mối thúc đẩy hợp tác, kết nối quỹ đầu tư, doanh nghiệp khởi nghiệp và các tổ chức nghiên cứu nhằm hình thành chuỗi giá trị tri thức bền vững.

tp-khoi-nghiep-duoc-lieu-7.jpg
Đây là nơi kết nối, ươm mầm cho các nghiên cứu khoa học của sinh viên, giảng viên.

Theo PGS.TS Võ Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng), sự ra đời của Trung tâm Đổi mới sáng tạo & Hỗ trợ khởi nghiệp UED khẳng định định hướng chiến lược mà trường theo đuổi: khoa học – công nghệ là mũi nhọn, chuyển đổi số là nền tảng và đổi mới sáng tạo là phương thức phát triển bền vững.

"Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu trong phòng thí nghiệm hay trên bàn nghiên cứu, mà khởi nguồn từ mỗi giờ học, mỗi bài giảng, mỗi ý tưởng nhỏ của người học được thầy cô khơi dậy và nuôi dưỡng. Chính từ những mạch cảm hứng ấy, tri thức dần trở thành năng lượng, lan tỏa trong từng hoạt động dạy, học và nghiên cứu", PGS.TS Minh nói.

UED Innovation & Startup Hub đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ hình thành được hệ sinh thái đổi mới sáng tạo sôi động, tạo ra tác động tích cực và bền vững cho cộng đồng.

tp-khoi-nghiep-duoc-lieu-9.jpg
Các nghiên cứu về dược liệu được giới thiệu tại không gian trưng bày của Trung tâm.

Ba trụ cột chiến lược đó là: công nghệ giáo dục với mục tiêu phát triển sản phẩm EdTech chất lượng cao; sáng tạo vì cộng đồng nhằm ươm tạo các dự án giải quyết bài toán thực tiễn về phát triển bền vững và khoa học ứng dụng; tối ưu hóa và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, làm cầu nối giải pháp công nghệ cho giáo dục và cộng đồng.

Về xây dựng hệ sinh thái và tạo nguồn, Trung tâm sẽ tổ chức ít nhất 50 sự kiện lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo; tiếp nhận và sàng lọc 300 ý tưởng hoặc dự án khởi nghiệp. Về thúc đẩy thương mại hóa, có ít nhất 5 start-up gọi vốn thành công; xây dựng mạng lưới đối tác chiến lược với hơn 30 doanh nghiệp, quỹ đầu tư, trường học và tổ chức xã hội; góp phần tạo ra ít nhất 100 việc làm mới từ các dự án được hỗ trợ.

Về năng lực vận hành và sự bền vững, Trung tâm sẽ xây dựng mạng lưới hơn 40 cố vấn chuyên môn cao và đảm bảo tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình đạt 10% mỗi năm, tạo nguồn lực để mở rộng quy mô hoạt động.

Giang Thanh
#Đà Nẵng #đổi mới sáng tạo #Đại học Đà Nẵng #Đại học Sư phạm #khởi nghiệp #UED #công nghệ giáo dục #sáng tạo xã hội #bền vững

Xem thêm

Cùng chuyên mục