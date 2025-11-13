Đà Nẵng ra mắt trung tâm đổi mới sáng tạo về công nghệ giáo dục

TPO - Trung tâm Đổi mới sáng tạo & Hỗ trợ khởi nghiệp UED được định hướng trở thành đầu mối dẫn dắt về công nghệ giáo dục (EdTech) và sáng tạo vì cộng đồng của Đà Nẵng và khu vực miền Trung.

Sáng 13/11, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo & Hỗ trợ khởi nghiệp UED (UED Innovation & Startup Hub), đánh dấu hành trình chuyển mình từ mô hình đại học truyền thống sang đại học đổi mới sáng tạo.

UED Innovation & Startup Hub được định hướng trở thành đầu mối dẫn dắt về công nghệ giáo dục và sáng tạo vì cộng đồng của khu vực miền Trung. Ảnh: Giang Thanh

Trung tâm được định hướng trở thành đầu mối dẫn dắt khu vực về công nghệ giáo dục (EdTech) và sáng tạo vì cộng đồng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo gắn với nhu cầu thực tiễn. Đây sẽ là vườn ươm tri thức, nơi sinh viên, giảng viên, doanh nghiệp và nhà quản lý gặp gỡ, khởi tạo và nuôi dưỡng những ý tưởng mang giá trị khoa học – xã hội.

UED Innovation & Startup Hub không chỉ là không gian kết nối giữa nghiên cứu và ứng dụng, mà còn là hệ sinh thái giáo dục – nghiên cứu – khởi nghiệp, chuyển hóa tri thức thành sản phẩm, giải pháp tạo giá trị cho cộng đồng.

Tại đây, mỗi dự án, mỗi sản phẩm khoa học không dừng lại ở phòng thí nghiệm, mà được thương mại hóa, lan tỏa và tái đầu tư. Đây cũng là đầu mối thúc đẩy hợp tác, kết nối quỹ đầu tư, doanh nghiệp khởi nghiệp và các tổ chức nghiên cứu nhằm hình thành chuỗi giá trị tri thức bền vững.

Đây là nơi kết nối, ươm mầm cho các nghiên cứu khoa học của sinh viên, giảng viên.

Theo PGS.TS Võ Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng), sự ra đời của Trung tâm Đổi mới sáng tạo & Hỗ trợ khởi nghiệp UED khẳng định định hướng chiến lược mà trường theo đuổi: khoa học – công nghệ là mũi nhọn, chuyển đổi số là nền tảng và đổi mới sáng tạo là phương thức phát triển bền vững.

"Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu trong phòng thí nghiệm hay trên bàn nghiên cứu, mà khởi nguồn từ mỗi giờ học, mỗi bài giảng, mỗi ý tưởng nhỏ của người học được thầy cô khơi dậy và nuôi dưỡng. Chính từ những mạch cảm hứng ấy, tri thức dần trở thành năng lượng, lan tỏa trong từng hoạt động dạy, học và nghiên cứu", PGS.TS Minh nói.

UED Innovation & Startup Hub đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ hình thành được hệ sinh thái đổi mới sáng tạo sôi động, tạo ra tác động tích cực và bền vững cho cộng đồng.

Các nghiên cứu về dược liệu được giới thiệu tại không gian trưng bày của Trung tâm.

Ba trụ cột chiến lược đó là: công nghệ giáo dục với mục tiêu phát triển sản phẩm EdTech chất lượng cao; sáng tạo vì cộng đồng nhằm ươm tạo các dự án giải quyết bài toán thực tiễn về phát triển bền vững và khoa học ứng dụng; tối ưu hóa và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, làm cầu nối giải pháp công nghệ cho giáo dục và cộng đồng.

Về xây dựng hệ sinh thái và tạo nguồn, Trung tâm sẽ tổ chức ít nhất 50 sự kiện lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo; tiếp nhận và sàng lọc 300 ý tưởng hoặc dự án khởi nghiệp. Về thúc đẩy thương mại hóa, có ít nhất 5 start-up gọi vốn thành công; xây dựng mạng lưới đối tác chiến lược với hơn 30 doanh nghiệp, quỹ đầu tư, trường học và tổ chức xã hội; góp phần tạo ra ít nhất 100 việc làm mới từ các dự án được hỗ trợ.

Về năng lực vận hành và sự bền vững, Trung tâm sẽ xây dựng mạng lưới hơn 40 cố vấn chuyên môn cao và đảm bảo tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình đạt 10% mỗi năm, tạo nguồn lực để mở rộng quy mô hoạt động.