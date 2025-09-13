Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Đà Nẵng khuyến khích đặt hàng dịch vụ, giải pháp của start-up

Giang Thanh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đà Nẵng khuyến khích các địa phương, sở, ngành đặt hàng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp khởi nghiệp để thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Ngày 12/9, Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng cho biết vừa có văn bản thông báo đến các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức... trên địa bàn về việc đề xuất, đặt hàng các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp từ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn.

tp-surf-2025-4.jpg
Đà Nẵng khuyến khích đặt hàng giải pháp, dịch vụ của start-up. Ảnh: Giang Thanh

Đây là hoạt động cụ thể hóa Thông báo số 176 ngày 21/8 của UBND TP về kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Quang Bửu tại phiên họp định kỳ hằng tháng với cộng đồng khởi nghiệp.

Theo đó, Đà Nẵng khuyến khích các sở, ngành, địa phương, đơn vị tăng cường đề xuất, đặt hàng các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp của start-up.

Các địa phương, tổ chức, đơn vị có nhu cầu thực hiện đề xuất theo mẫu có sẵn với nội dung mô tả chi tiết sản phẩm/giải pháp mong muốn, lĩnh vực ứng dụng, công nghệ cốt lõi (như AI, IoT, Big Data, Blockchain, nông nghiệp công nghệ cao, vật liệu mới...), mục tiêu, chỉ tiêu cần đạt, kinh phí, thời gian dự kiến triển khai và phương án bảo mật thông tin...

Địa điểm tiếp nhận đề xuất là Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng (số 58 Nguyễn Chí Thanh, phường Hải Châu). Hoạt động này được triển khai thường xuyên, liên tục trong năm.

Với chủ trương này, Đà Nẵng muốn tạo điều kiện kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm, dịch vụ, giải pháp mới; đồng thời khuyến khích địa phương, đơn vị trên địa bàn chủ động hợp tác thử nghiệm, ứng dụng sản phẩm do các start-up phát triển.

Trước đó, tại cuộc gặp gỡ với các cộng đồng khởi nghiệp Đà Nẵng, các doanh nghiệp, chuyên gia khởi nghiệp đã đề xuất thành phố đặt hàng và ứng dụng sản phẩm, giải pháp của các start-up trên địa bàn.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đánh giá cao đề xuất này và xem đây là giải pháp nhằm giải quyết đầu ra cho các start-up, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tạo giá trị lan tỏa, phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Được biết, thời gian qua, Đà Nẵng đã tiên phong đặt hàng, triển khai các sản phẩm, giải pháp của các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn như: chatbot AI phục vụ khách du lịch, công nghệ vR360 để triển khai chiến dịch Một chạm đến Đà Nẵng...

Giang Thanh
#Đà Nẵng #khởi nghiệp #startup #đổi mới sáng tạo #dịch vụ công nghệ #AI #IoT

Xem thêm

Cùng chuyên mục