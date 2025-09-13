Đà Nẵng khuyến khích đặt hàng dịch vụ, giải pháp của start-up

TPO - Đà Nẵng khuyến khích các địa phương, sở, ngành đặt hàng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp khởi nghiệp để thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Ngày 12/9, Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng cho biết vừa có văn bản thông báo đến các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức... trên địa bàn về việc đề xuất, đặt hàng các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp từ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn.

Đà Nẵng khuyến khích đặt hàng giải pháp, dịch vụ của start-up. Ảnh: Giang Thanh

Đây là hoạt động cụ thể hóa Thông báo số 176 ngày 21/8 của UBND TP về kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Quang Bửu tại phiên họp định kỳ hằng tháng với cộng đồng khởi nghiệp.

Theo đó, Đà Nẵng khuyến khích các sở, ngành, địa phương, đơn vị tăng cường đề xuất, đặt hàng các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp của start-up.

Các địa phương, tổ chức, đơn vị có nhu cầu thực hiện đề xuất theo mẫu có sẵn với nội dung mô tả chi tiết sản phẩm/giải pháp mong muốn, lĩnh vực ứng dụng, công nghệ cốt lõi (như AI, IoT, Big Data, Blockchain, nông nghiệp công nghệ cao, vật liệu mới...), mục tiêu, chỉ tiêu cần đạt, kinh phí, thời gian dự kiến triển khai và phương án bảo mật thông tin...

Địa điểm tiếp nhận đề xuất là Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng (số 58 Nguyễn Chí Thanh, phường Hải Châu). Hoạt động này được triển khai thường xuyên, liên tục trong năm.

Với chủ trương này, Đà Nẵng muốn tạo điều kiện kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm, dịch vụ, giải pháp mới; đồng thời khuyến khích địa phương, đơn vị trên địa bàn chủ động hợp tác thử nghiệm, ứng dụng sản phẩm do các start-up phát triển.

Trước đó, tại cuộc gặp gỡ với các cộng đồng khởi nghiệp Đà Nẵng, các doanh nghiệp, chuyên gia khởi nghiệp đã đề xuất thành phố đặt hàng và ứng dụng sản phẩm, giải pháp của các start-up trên địa bàn.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đánh giá cao đề xuất này và xem đây là giải pháp nhằm giải quyết đầu ra cho các start-up, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tạo giá trị lan tỏa, phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Được biết, thời gian qua, Đà Nẵng đã tiên phong đặt hàng, triển khai các sản phẩm, giải pháp của các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn như: chatbot AI phục vụ khách du lịch, công nghệ vR360 để triển khai chiến dịch Một chạm đến Đà Nẵng...