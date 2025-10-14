Hình thành Trung tâm đổi mới sáng tạo tầm khu vực

TPO - Trung tâm Xuất sắc VNPT – Qualcomm (VQEC) do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Tập đoàn Qualcomm thành lập, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm nghiên cứu – đổi mới sáng tạo tầm khu vực, kết nối doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và start-up công nghệ.

Trung tâm sẽ tập trung vào phát triển thiết bị điện tử thông minh, thiết bị mạng và thiết bị điện toán AI, góp phần thực hiện tầm nhìn Việt Nam làm chủ công nghệ lõi, vươn ra chuỗi giá trị toàn cầu.

Tại Lễ ra mắt VQEC, Tổng Giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm cho biết, Trung tâm VQEC có ý nghĩa đặc biệt mở ra không gian mới phát triển hạ tầng số 5G/6G, cloud, trung tâm dữ liệu, từ đó, có những sản phẩm phục vụ hệ sinh thái make in Việt Nam. Đây cũng là hạt nhân đổi mới sáng tạo quốc gia, kết nối giữa doanh nghiệp – nhà trường – viện nghiên cứu – startup công nghệ trong hệ sinh thái VQEC.

“Trung tâm sẽ là nơi hội tụ trí tuệ Việt Nam và tri thức toàn cầu, nơi các kỹ sư của VNPT và Qualcomm cùng sáng tạo ra các thiết bị điện tử thông minh, thiết bị mạng và điện toán AI, góp phần khẳng định năng lực làm chủ công nghệ lõi và đưa sản phẩm Make in Vietnam vươn tầm quốc tế”, ông Liêm nói.

Lễ ra mắt Trung tâm Xuất sắc VNPT – Qualcomm chiều nay (14/10).

Ông Akash Palkhiwala – Giám đốc Tài chính và Giám đốc Vận hành Toàn cầu (CFO & COO), Tập đoàn Qualcomm cho biết: “Tại Trung tâm, chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm và giải pháp tiên tiến, góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ của khu vực”.

Là đơn vị công nghệ chủ lực của Tập đoàn VNPT trong lĩnh vực công nghệ công nghiệp, VNPT Technology đảm nhiệm vai trò xây dựng và vận hành Trung tâm VQEC, hướng tới mục tiêu trở thành Authorized Design Center (Trung tâm Thiết kế Ủy quyền) của Qualcomm tại Việt Nam.

Sự ra đời của VQEC là minh chứng cho khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần khẳng định vị thế các sản phẩm Make in Vietnam trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Trước đó, Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Quốc gia đặt mục tiêu, Việt Nam sẽ có hạ tầng công nghệ số tiên tiến, hiện đại, dung lượng siêu lớn, băng thông siêu rộng ngang tầm các nước tiên tiến, từng bước làm chủ một số công nghệ chiến lược, công nghệ số như trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn, điện toán đám mây, chuỗi khối, bán dẫn, công nghệ lượng tử, nano, thông tin di động 5G, 6G, thông tin vệ tinh và một số công nghệ mới nổi.