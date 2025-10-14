Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Hình thành Trung tâm đổi mới sáng tạo tầm khu vực

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trung tâm Xuất sắc VNPT – Qualcomm (VQEC) do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Tập đoàn Qualcomm thành lập, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm nghiên cứu – đổi mới sáng tạo tầm khu vực, kết nối doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và start-up công nghệ.

Trung tâm sẽ tập trung vào phát triển thiết bị điện tử thông minh, thiết bị mạng và thiết bị điện toán AI, góp phần thực hiện tầm nhìn Việt Nam làm chủ công nghệ lõi, vươn ra chuỗi giá trị toàn cầu.

Tại Lễ ra mắt VQEC, Tổng Giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm cho biết, Trung tâm VQEC có ý nghĩa đặc biệt mở ra không gian mới phát triển hạ tầng số 5G/6G, cloud, trung tâm dữ liệu, từ đó, có những sản phẩm phục vụ hệ sinh thái make in Việt Nam. Đây cũng là hạt nhân đổi mới sáng tạo quốc gia, kết nối giữa doanh nghiệp – nhà trường – viện nghiên cứu – startup công nghệ trong hệ sinh thái VQEC.

“Trung tâm sẽ là nơi hội tụ trí tuệ Việt Nam và tri thức toàn cầu, nơi các kỹ sư của VNPT và Qualcomm cùng sáng tạo ra các thiết bị điện tử thông minh, thiết bị mạng và điện toán AI, góp phần khẳng định năng lực làm chủ công nghệ lõi và đưa sản phẩm Make in Vietnam vươn tầm quốc tế”, ông Liêm nói.

trung-tam-xuat-sac.jpg
Lễ ra mắt Trung tâm Xuất sắc VNPT – Qualcomm chiều nay (14/10).

Ông Akash Palkhiwala – Giám đốc Tài chính và Giám đốc Vận hành Toàn cầu (CFO & COO), Tập đoàn Qualcomm cho biết: “Tại Trung tâm, chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm và giải pháp tiên tiến, góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ của khu vực”.

Là đơn vị công nghệ chủ lực của Tập đoàn VNPT trong lĩnh vực công nghệ công nghiệp, VNPT Technology đảm nhiệm vai trò xây dựng và vận hành Trung tâm VQEC, hướng tới mục tiêu trở thành Authorized Design Center (Trung tâm Thiết kế Ủy quyền) của Qualcomm tại Việt Nam.

Sự ra đời của VQEC là minh chứng cho khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần khẳng định vị thế các sản phẩm Make in Vietnam trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Trước đó, Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Quốc gia đặt mục tiêu, Việt Nam sẽ có hạ tầng công nghệ số tiên tiến, hiện đại, dung lượng siêu lớn, băng thông siêu rộng ngang tầm các nước tiên tiến, từng bước làm chủ một số công nghệ chiến lược, công nghệ số như trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn, điện toán đám mây, chuỗi khối, bán dẫn, công nghệ lượng tử, nano, thông tin di động 5G, 6G, thông tin vệ tinh và một số công nghệ mới nổi.

Nguyễn Hoài
#công nghệ #nghị quyết 57 #trí tuệ nhân tạo #công nghệ 5G #công nghệ 6G #điện toán đám mây #trung tâm dữ liệu

Xem thêm

Cùng chuyên mục