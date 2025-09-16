Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Việt Nam vượt Thái Lan trên bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo toàn cầu

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) vừa công bố Báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (Global Innovation Index - GII) 2025. Việt Nam xếp hạng 44/139 quốc gia/nền kinh tế, duy trì thứ hạng năm 2024, đồng thời vượt qua Thái Lan vươn lên vị trí thứ 3 khu vực ASEAN.

Theo Báo cáo, Việt Nam duy trì vị trí thứ 2 trong nhóm các quốc gia thu nhập trung bình thấp, sau Ấn Độ ở thứ hạng 38.

Ngoài ra, có 3 quốc gia có thu nhập trung bình cao xếp trên Việt Nam là Trung Quốc (vị trí 10), Malaysia ( vị trí 34), Thổ Nhĩ Kỳ (vị trí 43), còn lại các quốc gia xếp trên Việt Nam đều là nước có nền công nghiệp phát triển, thuộc nhóm thu nhập cao, tỉ lệ chi cho nghiên cứu và phát triển trên GDP cao.

Điểm đáng chú ý năm nay là Việt Nam vượt lên trên Thái Lan để đứng thứ 3 trong khu vực ASEAN, sau Singapore và Malaysia.

Việt Nam cũng được ghi nhận là một trong 9 quốc gia thu nhập trung bình cải thiện thứ hạng nhanh nhất tính từ năm 2013, đồng thời là một trong 2 quốc gia giữ kỷ lục có thành tích vượt trội so với mức độ phát triển trong 15 năm liên tiếp (gồm Ấn Độ và Việt Nam).

khach-tham-quan-trai-nghiem-nha-thong-minh-tai-khong-gian-trung-bay-cua-vnpt-anh-minh-quyet-1.jpg
Việt Nam duy trì thứ hạng 44/139 quốc gia/nền kinh tế về đổi mới sáng tạo.

Việt Nam cũng đứng đầu thế giới về chỉ số Nhập khẩu công nghệ cao, Xuất khẩu công nghệ cao và Xuất khẩu hàng hóa sáng tạo.

Ba chỉ số khác là Tốc độ tăng năng suất lao động, Số lượng ứng dụng điện thoại thông minh được tạo raPhần chi nghiên cứu và phát triển do doanh nghiệp trang trải/tổng chi nghiên cứu và phát triển của Việt Nam nằm trong Top 10 quốc gia/nền kinh tế.

Tuy nhiên, Bảng xếp hạng cũng chỉ ra nhiều hạn chế mà Việt Nam cần cải thiện trong thời gian tới, trong đó có Chất lượng các quy định pháp luậtHiệu quả thực thi pháp luật, Tỷ lệ chi cho giáo dục, Tỷ lệ sinh viên nước ngoài học tập trong nước.

Các nội dung về cơ sở hạ tầng, đầu tư mạo hiểm, hấp thụ tri thức hay sản phẩm sáng tạo, sản phẩm tri thức và công nghệ cũng còn ở vị trí khiêm tốn, đòi hỏi sự quan tâm đầu tư mạnh mẽ trong thời gian tới.

Báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (Global Innovation Index - GII) là một bộ công cụ đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia có uy tín trên thế giới, phản ánh mô hình phát triển kinh tế-xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (ĐMST) của các quốc gia. Qua đó, giúp các nước thấy được bức tranh tổng thể cũng như các điểm mạnh, điểm yếu của mình.

20250827-trien-lam-a80-31.jpg
Thời gian qua, Việt Nam từng bước làm chủ nhiều ngành công nghệ cao, trong đó có việc chế tạo và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Vì lý do này mà GII hiện được chính phủ nhiều quốc gia sử dụng như một công cụ tham chiếu quan trọng cho quản lý nhà nước về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, cũng như xây dựng các chính sách Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

Thời gian qua, Việt Nam đã sử dụng bộ chỉ số này như một trong các công cụ quản lý điều hành quan trọng và đã phân công các bộ, cơ quan, địa phương cùng có trách nhiệm cải thiện chỉ số.

Trong đó, Bộ Khoa học và công nghệ được giao nhiệm vụ là đầu mối theo dõi, điều phối chung. Từ năm 2017 đến nay, chỉ số GII của Việt Nam liên tục được cải thiện, tăng từ vị trí 59 (năm 2016) lên 44/133 quốc gia, nền kinh tế vào năm 2024.

Nguyễn Hoài
#đổi mới sáng tạo #chuyển đổi số #Nghị quyết 57 #khoa học và công nghệ #xếp hạng đổi mới sáng tạo toàn cầu #thứ hạng Việt Nam trên bảng xếp hạng

