Hà Nội Ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo phát triển kinh tế đô thị ở phường Cửa Nam

TP - Trong bối cảnh cả nước thúc đẩy kinh tế số, chính phủ số và đô thị thông minh, phường Cửa Nam - một trong những trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Thủ đô - đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây được coi là hướng đi chiến lược, tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội bền vững, hiện đại và hội nhập.

Phường Cửa Nam có diện tích khoảng 1,68 km², dân số hơn 52.000 người; là nơi đặt trụ sở làm việc của 8 bộ, ngành, các cơ quan ngang bộ quan trọng; 17 đại sứ quán; 2 bệnh viện trung ương, 3 bệnh viện thành phố và nhiều bệnh viện nhỏ, tư nhân khác; 4 trường đại học, cao đẳng; 2 trường THPT và 10 trường THCS, Tiểu học và mầm non. Đây cũng là địa bàn có tổng số 23 di tích lịch sử văn hóa, cách mạng kháng chiến; nhiều công trình biệt thự nhất thành phố với 423 biệt thự, trong đó nhóm 1 là 76 biệt thự, nhóm 2 là 143 biệt thự, nhóm 3 là 204 biệt thự; là nơi có quy hoạch đô thị hiện đại được xây dựng vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, có trung tâm thương mại Tràng Tiền và các phố mua sắm nổi tiếng, 88 định chế tài chính (ngân hàng, công ty chứng khoán lớn...) nhiều khách sạn nổi tiếng (Mercure, Hilton, Melia...).

Đặc biệt, tại các địa bàn trung tâm, phường Cửa Nam, nơi hội tụ các yếu tố đặc thù về chính trị - hành chính, kinh tế - văn hóa, lịch sử - di sản, việc lựa chọn hướng đi phù hợp trong giai đoạn tới có ý nghĩa chiến lược cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ phường Cửa Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt tại Đại hội Đảng bộ lần thứ I

Không gian các tuyến phố theo hướng Đông – Tây: Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Du, Quang Trung, Phan Bội Châu… định hướng trở thành “khu di sản đô thị”, có giá trị lịch sử - văn hóa - du lịch đặc sắc. Phường Cửa Nam cũng là đầu mối giao thông quan trọng với hệ thống đường sắt quốc gia, các trục kết nối nội đô - ngoại thành, hệ thống giao thông công cộng ngầm, nổi trong tương lai. Bên cạnh những lợi thế trên vẫn còn một số những khó khăn, thách thức như: Hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư đồng bộ, thiếu nền tảng tích hợp phục vụ quản lý, điều hành đô thị cấp phường; khả năng khai thác không gian sáng tạo, liên kết không gian giữa các tổ chức nghiên cứu – doanh nghiệp – chính quyền; chưa có sản phẩm du lịch mang dấu ấn địa phương gắn với bản sắc di sản kiến trúc; nhận thức về chuyển đổi số trong cộng đồng, cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ còn chưa đồng đều.

Để có một hướng đi đột phá, bảo đảm phát triển bền vững, hài hòa giữa bảo tồn và đổi mới nhằm phát triển kinh tế gắn với mô hình đô thị hiện đại. Trong thời gian tới, phường Cửa Nam tập trung thực hiện một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai như sau:

Tập trung nâng cao trình độ của cán bộ phục vụ chuyển đổi số, đầu tư cho hạ tầng số hóa dữ liệu tích hợp dữ liệu dân cư, cơ sở kinh doanh, tổ dân phố, di tích, công trình hạ tầng, quản lý đất đai, giám sát trật tự đô thị đảm bảo an ninh, bảo mật, liên thông, đồng bộ; trang bị hệ thống camera giám sát, đặc biệt là tại các khu vực đông người, gần trường học, bệnh viện, điểm du lịch – tôn giáo nhằm đảm bảo tốt an ninh trật tự, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Phường Cửa Nam đặt mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa giữa bảo tồn và đổi mới nhằm phát triển kinh tế gắn với mô hình đô thị hiện đại

Thiết lập mạng lưới gắn kết gồm: các chuyên gia công nghệ, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, giảng viên đại học, doanh nhân… sẵn sàng cố vấn hoặc hợp tác tổ chức khảo sát, lựa chọn các không gian, khu vực ngõ - phố nhỏ: nơi hội tụ nhiều tòa nhà kiến trúc Pháp, không gian cà phê – văn hóa, phù hợp tổ chức các sự kiện sáng tạo, triển lãm, kết hợp startup và du lịch; Thành lập không gian làm việc chung, trung tâm đổi mới sáng tạo nhằm thu hút các nhóm khởi nghiệp công nghệ, ứng dụng; Tổ chức lễ hội sáng tạo phường Cửa Nam thường niên lan tỏa tinh thần đổi mới, kết nối giữa các tổ dân phố, trường học, hộ kinh doanh và cộng đồng dân cư. Với lợi thế địa bàn có nhiều cơ quan Trung ương như Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa Thể thao, phường Cửa Nam có điều kiện thuận lợi để phối hợp triển khai các chương trình thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ, nghiên cứu mô hình phát triển kinh tế đô thị, quản lý hạ tầng, thương mại – dịch vụ, bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch. Đây là giải pháp quan trọng để thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thử nghiệm chính sách và tạo ra các sản phẩm, không gian đổi mới gắn thực tiễn.

Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong dịch vụ, thương mại và du lịch, khẩn trương xây dựng bản đồ số du lịch – ẩm thực – di tích của phường, tích hợp mã QR code đa ngôn ngữ để cung cấp thông tin nhanh cho nhân dân và khách du lịch; Khuyến khích phát triển các sản phẩm du lịch thông minh: Bộ quà tặng địa phương tích hợp công nghệ, mô hình thực tế ảo (AR/VR) giới thiệu lịch sử tuyến phố, không gian quy hoạch và kiến trúc Pháp cổ, các “địa chỉ đỏ”, di tích cách mạng trên địa bàn…

Phường Cửa Nam luôn đi đầu trong việc ứng dụng khoa học công nghệ

Ứng dụng công nghệ trong bảo vệ môi trường của người dân và xây dựng đô thị xanh qua việc triển khai mô hình giảm thải rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn, gắn mã QR, theo dõi điểm thu gom, khuyến khích tái chế; phối hợp doanh nghiệp cung cấp sản phẩm xanh, túi sinh học, bao bì thân thiện môi trường cho các cơ sở lưu trú, ăn uống; quyết tâm triển khai mô hình “khu phát thải thấp” tại các tuyến phố trên địa bàn: hạn chế sử dụng túi nilon, đẩy mạnh giao thông công cộng, tăng diện tích cây xanh thảm hoa, vườn đứng; Tiếp tục xây dựng và phát triển phường Cửa Nam theo hướng xanh, thông minh, hiện đại, thanh lịch, thực hiện hiệu quả Luật Thủ đô 2024.

Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sáng tạo về phát huy, khai thác tại địa bàn.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế gắn với mô hình đô thị hiện đại là nhiệm vụ chiến lược, xuyên suốt, cần được đặt ra một cách chủ động, thực chất. Với vị thế trung tâm, truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết tâm vượt mọi khó khăn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, phường Cửa Nam có đầy đủ điều kiện để tiên phong, thử nghiệm, dẫn dắt mô hình đô thị mới của Thủ đô – hiện đại, xanh, văn minh và sáng tạo.