Trưng bày nét đẹp giao thoa văn hóa Á - Âu tại biệt thự 2 mặt tiền trên đất vàng Hà Nội

TPO - Sáng 26/8, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 -19/8/2025), 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 -02/9/2025), Đảng ủy - HĐND - UBND phường Cửa Nam (TP Hà Nội) tổ chức lễ Gắn biển công trình và khai mạc trưng bày “Giao thoa văn hóa Á - Âu trong lòng Hà Nội” tại biệt thự số 46 phố Hàng Bài - 49 phố Trần Hưng Đạo.

Dự án Bảo tồn, sửa chữa, chống xuống cấp Biệt thự 49 Trần Hưng Đạo - 46 Hàng Bài nằm trong khuôn khổ Chương trình 03-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021- 2025”, thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa vùng Ile-de-France và UBND Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 -2022 và giai đoạn 2022-2026.

Lãnh đạo phường Cửa Nam (TP Hà Nội) và các vị đại biểu dự lễ Gắn biển công trình và khai mạc trưng bày “Giao thoa văn hóa Á - Âu trong lòng Hà Nội” tại biệt thự số 46 phố Hàng Bài - 49 phố Trần Hưng Đạo. Ảnh: Duy Phạm.

Biệt thự 49 Trần Hưng Đạo - 46 Hàng Bài là biệt thự tư nhân, được xây dựng cuối thế kỷ XIX, đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Diện tích khuôn viên biệt thự rộng khoảng 1.000m2, hai tầng và 1 đế chống ẩm. Trước khi tiến hành dự án, các chuyên gia đã triển khai đánh giá hiện trạng, thám sát các lớp vật liệu để làm rõ các yếu tố gốc phục vụ cho việc trùng tu.

Tháng 4/2022, dự án được khởi công. Việc trùng tu, tu bổ ngôi biệt thự gặp nhiều khó khăn do đây là biệt thự tư nhân nên không có tài liệu lưu trữ, ngoài một bức ảnh duy nhất chụp gia đình chủ nhà đứng trước ngôi biệt thự. Tuy nhiên, những người tham gia dự án trùng tu biệt thự đã cố gắng nghiên cứu, phân tích và quyết định thực hiện theo đúng nguyên tắc bảo tồn di sản, gìn giữ tối đa yếu tố gốc của công trình. Dự án cải tạo, tu bổ, chống xuống cấp biệt thự 49 Trần Hưng Đạo – 46 Hàng Bài đã vinh dự nhận giải thưởng Bùi Xuân Phái năm 2022.

Nhiều nét thú vị trưng bày bên trong biệt thự 49 Trần Hưng Đạo - 46 Hàng Bài. Ảnh: Duy Phạm.

Quận Hoàn Kiếm, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội khi đó đã chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công; tuân thủ chặt chẽ quy trình thi công nghiệm thu và hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng kỹ thuật. Dự án hoàn thành vào tháng 5/2024.

Cuộc trưng bày “Giao thoa văn hóa Á - Âu trong lòng Hà Nội” do các chuyên gia Hà Nội và vùng Ile-de-France thực hiện, chia thành các khu vực giới thiệu về một số những đổi thay trong quy hoạch đô thị, kiến trúc, về giao thông, về văn hóa, về lối sống ở Hà Nội thời kỳ đầu thế kỷ XX.

Phường Cửa Nam sẽ tiếp tục hợp tác với vùng Ile-de-France xây dựng chiến lược du lịch văn hóa, gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, quy tụ các nghệ sĩ trẻ Việt Nam - Pháp, cộng đồng người Việt tại vùng Ile-de-France tham gia các chương trình văn hóa tại ngôi biệt thự. Ảnh: Duy Phạm.

Lễ Gắn biển công trình và khai mạc trưng bày “Giao thoa văn hóa Á - Âu trong lòng Hà Nội” là một trong những hoạt động cụ thể hóa nghị quyết của Đại hội Đảng bộ phường Cửa Nam, lấy con người làm trung tâm, hợp tác quốc tế, là hình mẫu trong việc kết hợp hài hòa giữa bảo tồn di sản văn hóa và phát triển đô thị hiện đại, nơi kinh tế số và đổi mới sáng tạo sẽ là động lực tăng trưởng chủ yếu.

Trong thời gian tới, phường Cửa Nam sẽ tiếp tục hợp tác với vùng Ile-de-France xây dựng chiến lược du lịch văn hóa, gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, quy tụ các nghệ sĩ trẻ Việt Nam - Pháp, cộng đồng người Việt tại vùng Ile-de-France tham gia các chương trình văn hóa tại ngôi biệt thự.