Di tích ở Hà Nội: Nhanh chóng chỉnh trang, đón khách trở lại sau bão số 3

Xót xa cổ thụ, cây di sản!

Sau thời gian càn quét các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, vào lúc 20h tối 7/9, tâm bão Yagi quét qua Hà Nội, sức gió mạnh nhất 102 km/h, cấp 10, giật cấp 12. Theo thống kê của TP Hà Nội, có hàng nghìn cây gãy đổ, trong đó nhiều cổ thụ gắn với hàng loạt di tích, điểm đến hàng đầu của thủ đô.

Lâu nay, cổ thụ cạnh Nhà thờ Lớn Hà Nội đã trở thành địa điểm chụp ảnh không thể bỏ qua của du khách. Cổ thụ góp phần tạo thêm vẻ cổ kính cho công trình kiến trúc hàng trăm năm tuổi này. Tuy nhiên, sau khi cơn Yagi đổ bộ, cây lâu năm này đã bị quật ngã.

Cây sưa già cạnh trụ sở Bộ Ngoại giao (phố Tôn Thất Đàm, quận Ba Đình) cũng bị bão số 3 quật đổ. Nơi đây, khoảng tháng 3 hằng năm khi hoa sưa nở, điểm xuyết một vùng hoa trắng muốt cho cả góc phố là lúc tấp nập người dân đến chiêm ngắm, chụp ảnh. Thế nhưng, khi bão Yagi qua đi, tất cả chỉ còn là ký ức...

TS. Nguyễn Doãn Văn, Giám đốc Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội cho biết, thông qua kiểm tra, báo cáo của các di tích, danh thắng do TP Hà Nội quản lý, không ghi nhận thiệt hại lớn về người và của. Đền Ngọc Sơn, Nhà tù Hỏa Lò, Văn Miếu - Quốc Tử Giám... do ảnh hưởng của bão, gió to khiến nhiều cành cây bị gãy, một số cây bị bật gốc. “Các di tích không bị ảnh hưởng lớn, thiệt hại về tài sản phần lớn là bảng hiệu, bảng hiện chữ, hướng dẫn trong khu di tích bị rơi, hỏng... Các thiệt hại này có thể nhanh chóng khắc phục được”, TS. Nguyễn Doãn Văn nêu.