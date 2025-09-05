NAB mở văn phòng đổi mới sáng tạo, thu hút phát triển công nghệ và nhân lực số

TPO - Việc khai trương văn phòng mới tại Hà Nội đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược dài hạn của NAB nhằm phát triển công nghệ và nhân lực số tại Việt Nam.

National Australia Bank (NAB), một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Australia tại Việt Nam, chính thức khai trương văn phòng đổi mới sáng tạo mới tại Hà Nội. Đây là trung tâm công nghệ thứ hai của NAB tại Việt Nam, khẳng định cam kết lâu dài của ngân hàng trong lĩnh vực sáng tạo, công nghệ và phát triển nhân tài, nhằm mang đến trải nghiệm số hóa tốt nhất cho khách hàng.

Văn phòng mới của NAB Innovation Centre Vietnam tại Hà Nội có tổng diện tích 2.500 m2 đặt tại tòa nhà văn phòng hạng A - The Capital Place, là nơi làm việc của các kỹ sư công nghệ phát triển phần mềm, thiết kế số, khoa học dữ liệu, phân tích dữ liệu...

“Nhu cầu tuyển dụng chuyên gia công nghệ xuất sắc không ngừng tăng cao trên thế giới và những người tài năng luôn tìm kiếm môi trường làm việc xứng tầm. Đó là lý do, các văn phòng của NAB Innovation Centre Vietnam không chỉ là nơi làm việc, mà thúc đẩy sáng tạo và nuôi dưỡng tinh thần hợp tác hướng đến khách hàng làm trung tâm trong công việc hàng ngày”, bà Trần Minh Hạnh, Tổng giám đốc NAB Innovation Centre Vietnam chia sẻ.

Bà Gillian Bird, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam chia sẻ: “Australia đang tích cực thúc đẩy đầu tư giữa hai nước, đồng thời đóng góp vào tầm nhìn của Việt Nam trong việc phát triển một nền kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ”.

Văn phòng mới tọa lạc tại tầng 33 - 34 của tòa nhà Capital Place (quận Ba Đình), có diện tích 2.500 m2

Cùng với sự chuyển đổi không ngừng của công nghệ, các nhân viên tại NAB Innovation Centre Vietnam liên tục được tham gia các chương trình đào tạo toàn cầu cùng Tech Academy của NAB, với kiến thức về điện toán đám mây, phát triển phần mềm, GenAI...

Sau hơn 5 năm phát triển, NAB Việt Nam hiện có hơn 2.160 nhân sự, đa phần là kỹ sư công nghệ. Trung tâm đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng nhân sự mạnh mẽ trong những năm tới, xây dựng môi trường làm việc để đưa NAB Việt Nam trở thành "ngôi nhà" của các kỹ sư công nghệ trên toàn thế giới.

Năm 2019, thành lập NAB Innovation Centre Vietnam (NAB Vietnam) trên hành trình chuyển đổi số chiến lược toàn cầu, và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao. Hiện NAB Vietnam có hai văn phòng tại Hà Nội và TPHCM, đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi công nghệ và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng của NAB tại Australia và các thị trường khác.

Trong hai năm liên tiếp 2023 - 2024, NAB Việt Nam được chứng nhận là “Nơi làm việc tốt nhất” và được ghi nhận là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” cũng như “Doanh nghiệp xuất sắc”.