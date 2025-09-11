Hệ sinh thái khởi nghiệp: Đổi mới để bay cao, sáng tạo để bay xa, hội nhập để phát triển

TPO - Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Hoàng Minh, hệ sinh thái khởi nghiệp Quốc gia cần được quán triệt sâu rộng và biến thành hành động cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam sẽ có quy mô nền kinh tế số đạt tối thiểu 50% GDP và thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Ngày 10/9, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng Hiệp hội khởi nghiệp Quốc gia tổ chức Diễn đàn khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia lần thứ 7 - Quảng Ninh năm 2025 tại Khu du lịch Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh.

Diễn đàn khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia lần thứ 7 tổ chức tại Quảng Ninh thu hút được đông đảo cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tham dự. Ảnh: Quốc Nam.

Sự kiện kỳ vọng trở thành một trong những điểm nhấn trong năm 2025 nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ-TW, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết của Chính phủ, Kế hoạch của tỉnh Quảng Ninh về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Quốc gia.

Tham dự Diễn đàn có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Hoàng Minh, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh và đông đảo cộng đồng doanh nghiệp, nhà sáng tạo trong lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Đổi mới để bay cao, sáng tạo để bay xa, hội nhập để phát triển

Phát biểu tại diễn đàn Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Hoàng Minh cho rằng Diễn đàn Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia lần thứ 7 tại Quảng Ninh năm 2025 với chủ đề “Hội tụ nguồn lực toàn cầu phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo địa phương trong kỷ nguyên kinh tế số” là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với hoạt động khởi nghiệp sáng tạo

“Khởi nghiệp sáng tạo không chỉ là một xu thế tất yếu của thời đại mà còn là động lực quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và giải quyết các vấn đề xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng”, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chia sẻ tại diễn đàn.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Hoàng Minh mong muốn hệ sinh thái khởi nghiệp trở thành trụ cột quan trọng trong nuôi dưỡng và đào tạo thế hệ doanh nhân công nghệ tương lai. Ảnh: Quốc Nam.

Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo phải thực sự trở thành một trụ cột quan trọng, thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời là môi trường lý tưởng để nuôi dưỡng và đào tạo thế hệ doanh nhân công nghệ tương lai. Tinh thần “Đổi mới để bay cao; sáng tạo để vươn xa; hội nhập để phát triển” cần được quán triệt sâu rộng và biến thành hành động cụ thể trong toàn bộ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Hoàng Minh khẳng định thêm bên cạnh đó, cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết này đã đặt ra tầm nhìn đầy tham vọng đến năm 2045, Việt Nam sẽ có quy mô nền kinh tế số đạt tối thiểu 50% GDP và thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Tại Diễn đàn, nhiều diễn giả, doanh nghiệp và các startup đã có những bài chia sẻ, thảo luận và trả lời những khúc mắc liên quan đến đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo, đặc biệt việc chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, internet vạn vật (IoT) và công nghệ blockchain. Những công nghệ này không chỉ định hình lại các ngành công nghiệp truyền thống mà còn mở ra những không gian mới cho sự sáng tạo và phát triển.

Các diễn giả, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế tham gia tham luận và giải đáp các thắc mắc về hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Ảnh: Quốc Nam.

Quảng Ninh đề xuất gì cho cộng đồng khởi nghiệp phát triển?

Tại phiên bế mạc, ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, cho rằng các thảo luận tại diễn đàn đã cập nhập tư duy, khung pháp lý về Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết 57/NQ-TW, thống nhất nhận thức về vai trò “đột phá” của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với năng suất và tăng trưởng; Chia sẻ kinh nghiệm từ các cơ quan trung ương, NIC, doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế; bàn sâu về kết nối nguồn lực toàn cầu cho hệ sinh thái địa phương….

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá khởi nghiệp sáng tạo giúp môi trường đầu tư - kinh doanh.

Trong bức tranh phát triển của tỉnh Quảng Ninh, khởi nghiệp sáng tạo là công cụ then chốt để chuyển dịch cơ cấu từ “tăng trưởng theo chiều rộng” sang “tăng trưởng dựa trên năng suất và tri thức” góp phần thực hiện tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”. Kết quả tăng trưởng GRDP nửa đầu 2025 ở mức hai chữ số, du lịch phục hồi mạnh mẽ, môi trường đầu tư - kinh doanh thuộc nhóm dẫn đầu cả nước là nền tảng để chúng ta đặt hàng bài toán đổi mới, đưa công nghệ vào giải quyết các điểm nghẽn của hạ tầng, dịch vụ công, sản xuất - kinh doanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đề xuất và cam kết 5 hướng hành động giúp cộng đồng khởi nghiệp phát triển, trong đó có mở dữ liệu - phát triển hạ tầng số; tăng cường dữ liệu mở dùng chung cho doanh nghiệp và startup; hoàn thiện hạ tầng số, an toàn dữ liệu; thúc đẩy chính quyền số gắn với dịch vụ công trực tuyến để giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp (Gắn với tiến bộ DTI, PAR Index của tỉnh).

Ngoài ra, Quảng Ninh cam kết tạo liên kết vùng - quốc tế hoá; thúc đẩy mạng lưới hợp tác với các trung tâm đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế; mời gọi các tập đoàn công nghệ, quỹ đầu tư đặt văn phòng, Lab R&D tại Quảng Ninh; tạo hành lang thử nghiệm dịch vụ - công nghệ mới phục vụ thị trường ASEAN và Đông Bắc Á.

“Những hướng hành động trên nhằm đóng góp trực tiếp vào mục tiêu quốc gia, đưa kinh tế số đạt tối thiểu 50% GDP vào năm 2045, nâng tầm năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia; đồng thời cụ thể hoá khát vọng Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, nâng cao GRDP bình quân đầu người, vị thế cạnh tranh và chất lượng sống của người dân”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh.