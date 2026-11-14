Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Hoa hậu Hà Trúc Linh cùng dàn người đẹp diện đồ chất, ngồi khu 50 triệu đồng/vé xem concert

Duy Nam - Đức Nguyễn

TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi và người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh, Phạm Thùy Dương diện trang phục nổi bật khi tham dự concert Tinh Hà Say Hi day 3 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam tối 14/11.

img-9641.jpg
Chiều 14/11, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 gây chú ý khi xuất hiện tại concert Tinh hà say hi day 3 được tổ chức ở Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tại Đông Anh, Hà Nội.
img-9643.jpg
img-9648.jpg
Dàn người đẹp diện trang phục đồng điệu, cá tính. Họ bày tỏ sự háo hức khi được thưởng thức màn trình diễn của 24 anh trai trên sân khấu hoành tráng, được dàn dựng công phu.
img-9640.jpg
Hoa hậu Trúc Linh gây chú ý với vẻ ngoài hiện đại, cá tính. Cô mặc set đồ họa tiết da báo, điểm nhấn là lông vũ cùng màu. Trang phục giúp Hoa hậu Việt Nam 2024 khoe vòng eo thon quyến rũ.
img-9646.jpg
img-9644.jpg
Phong cách hiện đại, cá tính của Hà Trúc Linh sau khi kết thúc nhiệm kỳ gây chú ý với khán giả.
img-9639.jpg
Trúc Linh cho biết cô sẽ thử nghiệm thêm nhiều phong cách sau khi kết thúc nhiệm kỳ, hứa hẹn mang lại nhiều bất ngờ cho khán giả.
img-9634.jpg
img-9633.jpg
Á hậu Châu Anh chọn phong cách thanh lịch, yêu kiều với thiết kế tông màu đen đơn giản.
img-9649.jpg
Á hậu Vân Nhi khoe đôi chân thẳng tắp trong set đồ màu trầm, kết hợp lông vũ ở chân váy.
img-9651.jpg
Vân Nhi bày tỏ sự mong chờ được thưởng thức màn trình diễn của các anh trai mà cô yêu thích như Dương Domic, Song Luân...
img-9635.jpg
img-9636.jpg
img-9637.jpg
Người đẹp Phạm Thùy Dương chọn set đồ tông màu hồng ngọt ngào.
img-9647.jpg
Người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh mặc trang phục tông màu trầm thanh lịch, quyến rũ khi đi xem concert.
img-9624.jpg
img-9625.jpg
img-9632.jpg
img-9638.jpg
Các người đẹp hào hứng ghi lại những khoảnh khắc trước khi bước vào concert.
img-9645.jpg
Bộ ba Hoa hậu Việt Nam 2024 háo hức vì đều có vé ngồi ở khu vực President, có giá 50 triệu đồng.
img-9623.jpg
Trang phục cá tính giúp dàn Hoa hậu, Á hậu và các người đẹp nổi bật giữa hàng chục nghìn khán giả đổ về concert.

Xem thêm

#Hoa hậu Trúc Linh #Á hậu Châu Anh #Á hậu Vân Nhi #concert Tinh hà say hi

Cùng chuyên mục

Tấn Bo trước khi bị bắt cùng Hoàng Mèo và 2 ca sĩ

Tấn Bo trước khi bị bắt cùng Hoàng Mèo và 2 ca sĩ

TPO - Từng cùng anh trai Tấn Beo biểu diễn tại nhiều sân khấu phía Nam, Tấn Bo những năm gần đây ít xuất hiện hơn. Nam diễn viên vừa bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan việc tham gia phim ca nhạc "Huy Bến xe", có “Hiệp đen” đóng vai ông trùm.

Hoa hậu Hà Trúc Linh ngồi hàng ghế 50 triệu đồng/vé ở concert

Hoa hậu Hà Trúc Linh ngồi hàng ghế 50 triệu đồng/vé ở concert

TPO - Xuất hiện tại concert Tinh hà say hi ở Hà Nội tối 14/11, Hoa hậu Hà Trúc Linh gây chú ý với diện mạo cá tính, khác biệt. Người đẹp diện bộ trang phục họa tiết da báo phối lông tím, khoe eo thon và đôi chân dài. Phong cách thời trang táo bạo của nàng hậu trở thành điểm nhấn giữa dàn khán giả đến thưởng thức đêm nhạc.

NSND Tự Long nhận bằng Tiến sĩ

NSND Tự Long nhận bằng Tiến sĩ

TPO - Sáng 14/11, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và trao bằng Tiến sĩ năm 2026. Trong khuôn khổ buổi lễ, NSND Tự Long nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và lịch sử sân khấu.

Ngôn tình của các vị thần

Ngôn tình của các vị thần

TPO - "Ramayana" là một trong những dự án điện ảnh Ấn Độ tham vọng nhất từ trước đến nay với tổng kinh phí sản xuất và hậu kỳ lên tới 500 triệu USD cho cả hai phần. Đạo diễn Nitesh Tiwari dùng quy mô bom tấn để kể một câu chuyện sử thi đậm chất ngôn tình khiến khán giả cả thế giới "sôi sùng sục".

Tranh cãi vì… bò biết bay

Tranh cãi vì… bò biết bay

TPO - Bò Sữa Bay có lẽ là bộ phim Việt phân cực khán giả nhất trong năm nay. Phim trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của giới mộ điệu điện ảnh trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Threads. Những cuộc tranh luận sôi nổi trải dài từ các tầng sâu ý nghĩa của hình ảnh con bò biết bay, về việc phim có cần phải “dễ hiểu”, và cả về độ tuổi chính xác của chàng đạo diễn.

Hai ca sĩ bị bắt cùng Tấn Bo, Hoàng Mèo là ai?

Hai ca sĩ bị bắt cùng Tấn Bo, Hoàng Mèo là ai?

TPO - Dương Chấn Huy và Kim Ny Ngọc nằm trong số 10 bị can bị bắt tạm giam liên quan phim ca nhạc “Huy Bến xe”. Cơ quan điều tra xác định Dương Chấn Huy tổ chức sản xuất, giữ vai trò chủ mưu, Kim Ny Ngọc tham gia diễn xuất.

Diễn viên Hoàng Mèo trước khi bị bắt

Diễn viên Hoàng Mèo trước khi bị bắt

TPO - Xuất thân từ sân khấu Nụ cười mới, Hoàng Mèo từng đóng phim, làm bầu sô, sản xuất web drama và kinh doanh thua lỗ tiền tỷ, trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan phim ca nhạc “Huy Bến xe”.

Chân dung Tấn Bo, Hoàng Mèo vừa bị bắt

Chân dung Tấn Bo, Hoàng Mèo vừa bị bắt

TPO - Tấn Bo và Hoàng Mèo bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc tham gia diễn xuất trong phim ca nhạc cổ xúy bạo lực, có “Hiệp đen” đóng vai ông trùm. Trước vụ án, hai diễn viên từng vướng ồn ào về tiền bạc và đời tư.

Phim 18+ có Nhật Kim Anh 4 lần kiểm duyệt

Phim 18+ có Nhật Kim Anh 4 lần kiểm duyệt

TPO - Nhật Kim Anh vào vai người mẹ trong cuộc hôn nhân nhiều tổn thương, còn Minh Hằng thử sức với nhân vật siêu nhiên khi trở lại màn ảnh rộng sau ba năm trong phim "Mẹ mìn: Giao kèo với quỷ". Phim trải qua 4 lần kiểm duyệt, được dán nhãn T18.

Diễn biến vụ công ty của Trần Bảo Sơn bị kiện

Diễn biến vụ công ty của Trần Bảo Sơn bị kiện

TPO - Vụ công ty của Trần Bảo Sơn bị đạo diễn Bá Vũ kiện đang gây xôn xao dư luận. Ngày 13/11, công ty do Trần Bảo Sơn làm giám đốc phát thông cáo, đưa ra quan điểm về tranh chấp hợp đồng và dự án phim liên quan.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe