Hoa hậu Hà Trúc Linh cùng dàn người đẹp diện đồ chất, ngồi khu 50 triệu đồng/vé xem concert

TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi và người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh, Phạm Thùy Dương diện trang phục nổi bật khi tham dự concert Tinh Hà Say Hi day 3 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam tối 14/11.
TPO - Từng cùng anh trai Tấn Beo biểu diễn tại nhiều sân khấu phía Nam, Tấn Bo những năm gần đây ít xuất hiện hơn. Nam diễn viên vừa bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan việc tham gia phim ca nhạc "Huy Bến xe", có “Hiệp đen” đóng vai ông trùm.
TPO - Sự xuất hiện của Hoa hậu Hà Trúc Linh, hai Á hậu Châu Anh, Vân Nhi và dàn người đẹp thu hút trọn ánh nhìn từ khán giả ở đêm 3 concert Tinh hà say hi tại Hà Nội.
TPO - Xuất hiện tại concert Tinh hà say hi ở Hà Nội tối 14/11, Hoa hậu Hà Trúc Linh gây chú ý với diện mạo cá tính, khác biệt. Người đẹp diện bộ trang phục họa tiết da báo phối lông tím, khoe eo thon và đôi chân dài. Phong cách thời trang táo bạo của nàng hậu trở thành điểm nhấn giữa dàn khán giả đến thưởng thức đêm nhạc.
TPO - Đồng hành Tiền Phong Golf Championship 2026 tại Ninh Bình, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang lần đầu cầm gậy golf, bỡ ngỡ nhưng thích thú khi được hướng dẫn làm quen với thể thao golf.
TPO - Xuất hiện tại concert Tinh Hà Say Hi ở Hà Nội tối 14/11, Hoa hậu, Á hậu và dàn người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 gây chú ý với nhan sắc rạng rỡ.
TPO - "Đại hội thời trang" của các anh trai trong buổi tổng duyệt Tinh Hà Say Hi với nhiều phong cách khác nhau khiến khán giả mong chờ concert càng cuồng nhiệt hơn.
TPO - Sáng 14/11, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và trao bằng Tiến sĩ năm 2026. Trong khuôn khổ buổi lễ, NSND Tự Long nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và lịch sử sân khấu.
TPO - "Ramayana" là một trong những dự án điện ảnh Ấn Độ tham vọng nhất từ trước đến nay với tổng kinh phí sản xuất và hậu kỳ lên tới 500 triệu USD cho cả hai phần. Đạo diễn Nitesh Tiwari dùng quy mô bom tấn để kể một câu chuyện sử thi đậm chất ngôn tình khiến khán giả cả thế giới "sôi sùng sục".
TPO - Bò Sữa Bay có lẽ là bộ phim Việt phân cực khán giả nhất trong năm nay. Phim trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của giới mộ điệu điện ảnh trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Threads. Những cuộc tranh luận sôi nổi trải dài từ các tầng sâu ý nghĩa của hình ảnh con bò biết bay, về việc phim có cần phải “dễ hiểu”, và cả về độ tuổi chính xác của chàng đạo diễn.
TPO - Dương Chấn Huy và Kim Ny Ngọc nằm trong số 10 bị can bị bắt tạm giam liên quan phim ca nhạc “Huy Bến xe”. Cơ quan điều tra xác định Dương Chấn Huy tổ chức sản xuất, giữ vai trò chủ mưu, Kim Ny Ngọc tham gia diễn xuất.
TPO - Xuất thân từ sân khấu Nụ cười mới, Hoàng Mèo từng đóng phim, làm bầu sô, sản xuất web drama và kinh doanh thua lỗ tiền tỷ, trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan phim ca nhạc “Huy Bến xe”.
TPO - Giữa bê bối ngoại tình, bức ảnh Jensen Huang diện áo khoác da Saint Laurent gây sốt mạng xã hội. Dù được xác nhận do AI tạo ra, nó vẫn trở thành chủ đề được giới truyền thông quốc tế quan tâm.
TPO - Tấn Bo và Hoàng Mèo bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc tham gia diễn xuất trong phim ca nhạc cổ xúy bạo lực, có “Hiệp đen” đóng vai ông trùm. Trước vụ án, hai diễn viên từng vướng ồn ào về tiền bạc và đời tư.
TPO - Chiến sĩ Trần Minh Hiếu gặp lại bạn gái Khánh Hà sau một năm trong tập 14 Sao nhập ngũ. Ê-kíp chương trình và các nghệ sĩ tổ chức lễ cưới cho cặp đôi ngay tại đảo Trường Sa.
TPO - Nhật Kim Anh vào vai người mẹ trong cuộc hôn nhân nhiều tổn thương, còn Minh Hằng thử sức với nhân vật siêu nhiên khi trở lại màn ảnh rộng sau ba năm trong phim "Mẹ mìn: Giao kèo với quỷ". Phim trải qua 4 lần kiểm duyệt, được dán nhãn T18.
TPO - Vụ công ty của Trần Bảo Sơn bị đạo diễn Bá Vũ kiện đang gây xôn xao dư luận. Ngày 13/11, công ty do Trần Bảo Sơn làm giám đốc phát thông cáo, đưa ra quan điểm về tranh chấp hợp đồng và dự án phim liên quan.