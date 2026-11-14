Tiền Phong Golf Championship khép lại mùa thứ 10, mở hành trình mới

TPO - Mười mùa giải đã đưa Tiền Phong Golf Championship trở thành điểm hẹn thường niên của cộng đồng golf, đồng thời vun đắp nguồn lực cho các hoạt động cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam. Tại Gala trao giải và kỷ niệm 10 năm, Ban tổ chức tri ân các đơn vị đồng hành và khẳng định mục tiêu tiếp tục nâng chất lượng chuyên môn, mở rộng sức hấp dẫn của giải trong thập kỷ tiếp theo.

Tham dự Gala trao giải Tiền Phong Golf Championship 2026 có anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn; nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức, cùng đại diện các đơn vị đồng hành, golfer, Hoa hậu, Á hậu và người đẹp.

Khởi xướng năm 2017, Tiền Phong Golf Championship hướng tới một giải đấu có chất lượng chuyên môn, đồng thời tạo thêm nguồn lực cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam. Qua 10 mùa tổ chức, giải dần trở thành điểm hẹn thường niên của cộng đồng golf và là nơi kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cùng chung tay với hoạt động dành cho người trẻ.

Hành trình của giải gắn với những sân golf và dấu mốc khác nhau. Tám mùa đầu được tổ chức tại Kings Island Golf Resort. Từ năm 2025, giải chuyển tới Legend Valley Country Club, mùa thứ 10 là năm thứ hai liên tiếp tranh tài tại đây. Năm 2026, 240 golfer lần đầu thi đấu trên cả hai sân 18 hố Rose Course và Canyon Course, đánh dấu bước mở rộng quy mô của giải.

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ: "Năm 2017, khi Tiền Phong Golf Championship lần đầu được tổ chức, chúng tôi mong muốn xây dựng một giải đấu có chất lượng chuyên môn cao, đồng thời tạo thêm nguồn lực cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam. Hôm nay, nhìn lại một thập kỷ qua, chúng tôi tự hào khi Tiền Phong Golf Championship không chỉ khẳng định vị trí trong đời sống làng golf Việt Nam, mà còn vượt lên khuôn khổ một giải đấu thể thao, trở thành nơi kết nối những tấm lòng, lan tỏa trách nhiệm và mang lại những giá trị tích cực cho cộng đồng".

Mười mùa giải Tiền Phong Golf Championship đã ghi dấu những cuộc tranh tài hấp dẫn, những nhà vô địch xuất sắc và hành trình trưởng thành của nhiều golfer trẻ. Trong số đó có Nguyễn Anh Minh, từng đăng quang Tiền Phong Golf Championship khi mới 14 tuổi. Từ dấu mốc ấy, Anh Minh tiếp tục khẳng định tài năng trên các đấu trường trong nước và quốc tế, với những thành tích nổi bật tại SEA Games, ngôi á quân US Junior cùng nhiều dấu ấn ở các giải đấu danh giá.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải.

Hành trình của giải còn được viết nên bởi những golfer tài năng như Nguyễn Nhất Long, Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Bảo Châu, Nguyễn Trọng Hoàng… Mỗi người mang đến một câu chuyện và dấu ấn riêng, cùng thể hiện sức trẻ, ý chí và khát vọng vươn lên của golf Việt Nam.

"Điều chúng tôi trân quý không kém thành tích trên sân đấu là những nguồn lực được đóng góp cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, là sự sẻ chia với các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, những người trẻ tận tâm cống hiến cho cộng đồng, những học sinh, sinh viên vượt khó. Đó chính là ý nghĩa của thông điệp: “Mười mùa giải đồng hành - Vạn ước mơ được tiếp sức”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Trong nhiều năm qua, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam đã trao hàng chục tỷ đồng học bổng, tiền thưởng và hỗ trợ cho các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Những hoạt động được triển khai cùng Trung ương Đoàn và Báo Tiền Phong có việc trao học bổng cho sinh viên khó khăn, tôn vinh cá nhân và nhóm tình nguyện, động viên Đội tuyển Golf quốc gia sau thành tích tại SEA Games 32. Năm 2024, chương trình “Cùng Tiền Phong nâng bước em tới trường” được lan tỏa nhằm hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi bão Yagi.

Sự đồng hành của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân góp phần duy trì giải đấu cũng như tạo nguồn lực cho các hoạt động của Quỹ. Tập đoàn BRG gắn bó với Tiền Phong Golf Championship suốt mười năm, qua tám mùa tại Kings Island và hai mùa tại Legend Valley. Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, đã từng khẳng định BRG sẽ tiếp tục đồng hành chừng nào giải còn được tổ chức.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú đã trao tặng Quỹ 500 triệu đồng tại giải năm 2024; Công ty TNHH Vinamika Việt Nam (CERA) là nhà tài trợ Vàng trong các mùa 2023 và 2025. Ông Nguyễn Văn Tưởng, Chủ tịch Công ty Trầm Hương Khánh Hòa, đồng hành với Quỹ và các hoạt động xã hội của Báo Tiền Phong từ năm 2015, trong đó có khoản ủng hộ 500 triệu đồng tại giải năm 2020.

Ghi nhận những đóng góp cho sự phát triển của Tài năng trẻ Việt Nam, tại chương trình, Trung ương Đoàn trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho ba tập thể và ba cá nhân có đóng góp tiêu biểu trong hành trình 10 năm của giải. Các tập thể được vinh danh gồm Tập đoàn BRG, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú và Công ty TNHH Vinamika Việt Nam (CERA). Ba cá nhân được ghi nhận là nhà báo Phùng Công Sưởng, Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga và ông Nguyễn Văn Tưởng.

Thay mặt Ban tổ chức, nhà báo Phùng Công Sưởng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, sự phối hợp của Hiệp hội Golf Việt Nam, cùng Madame Nguyễn Thị Nga và Tập đoàn BRG, các nhà tài trợ, đối tác, cộng đồng golfer và cơ quan báo chí. Ông cho biết bước sang thập kỷ mới, giải sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, mở rộng quy mô và sức hấp dẫn, đồng thời huy động thêm nguồn lực cho Quỹ để phát hiện, bồi dưỡng và chắp cánh cho tài năng trẻ trên nhiều lĩnh vực.

“Mười năm là một dấu mốc đáng nhớ, nhưng không phải đích đến”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh. "Tiền Phong Golf Championship khép lại mùa giải thứ 10 với lời tri ân dành cho những người đã đồng hành và hướng tới chặng đường mới, nơi những nhà vô địch, golfer trẻ và hoạt động vì cộng đồng tiếp tục được tiếp sức".

Ông Hoàng Mạnh Quân - Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn BRG.

Ông Hoàng Mạnh Quân - Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn BRG, bày tỏ sự trân trọng trước tâm huyết của Báo Tiền Phong trong việc duy trì và phát triển một giải đấu giàu ý nghĩa xã hội. Theo ông, đầu tư cho thế hệ trẻ là đầu tư cho tương lai đất nước. Những cơ hội được trao hôm nay sẽ giúp người trẻ phát huy năng lực, trưởng thành và đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Đây cũng là lý do BRG luôn đồng hành cùng các hoạt động giáo dục, văn hóa, thể thao và những chương trình dành cho giới trẻ.

Ông Mạnh Quân cho biết BRG vui mừng khi chứng kiến nhiều golfer trẻ trưởng thành từ sân chơi của Báo Tiền Phong và có cơ hội cọ xát trong môi trường thi đấu chuyên nghiệp. Nguyễn Anh Minh là một ví dụ tiêu biểu với hai lần vô địch giải, trước khi giành ngôi á quân tại Mỹ năm 2025. Những thành tích ấy là niềm tự hào, đồng thời tiếp thêm động lực để BRG góp sức giúp golfer Việt Nam tự tin tranh tài trên đấu trường quốc tế.

"Nhân dịp Báo Tiền Phong kỷ niệm 73 năm ngày thành lập, tôi xin gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động của báo. Chúc báo tiếp tục trưởng thành, lan tỏa những giá trị tích cực, truyền cảm hứng và khát vọng cho tuổi trẻ. Tập đoàn BRG sẽ tiếp tục sát cánh cùng Báo Tiền Phong và các đối tác để ngày càng có nhiều bạn trẻ được học tập, thử sức và phát huy tài năng. Chúng tôi tin rằng những cơ hội được trao hôm nay sẽ giúp các em vững vàng theo đuổi khát vọng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước”, ông nhấn mạnh.

Suốt 10 năm, Trầm Hương Khánh Hòa đã đồng hành cùng Tiền Phong Golf Championship, góp sức cùng Báo Tiền Phong duy trì một sân chơi ý nghĩa và tiếp thêm cơ hội cho các tài năng trẻ Việt Nam. Tại chương trình, ông Nguyễn Văn Tưởng, Chủ tịch Công ty Trầm Hương Khánh Hòa, bày tỏ niềm vui khi nhận lời mời của Báo Tiền Phong, đồng thời cảm ơn Ban tổ chức và gửi lời chúc sức khỏe tới các đại biểu.

Theo ông, đồng hành cùng giải đấu không chỉ là góp sức cho một sự kiện thể thao mà còn là dịp chung tay tiếp sức cho thế hệ trẻ. Những cơ hội thi đấu trong môi trường chuyên nghiệp giúp các vận động viên tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh và thêm tự tin trên con đường đã chọn.

"Tôi mong giải đấu sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển, trở thành điểm hẹn ý nghĩa để các golfer trẻ được thử sức, trưởng thành và nuôi dưỡng khát vọng vươn xa. Khi các đơn vị, tổ chức cùng góp sức, những cơ hội hôm nay có thể trở thành nền tảng để người trẻ đóng góp nhiều hơn cho xã hội trong tương lai. Nhân dịp Báo Tiền Phong kỷ niệm 73 năm ngày thành lập, tôi xin chúc Báo ngày càng phát triển, tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực vì cộng đồng và thế hệ trẻ".

Một số hình ảnh tại Gala trao giải: