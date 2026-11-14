S-Race 2026 Đà Nẵng: Sức lan tỏa của dự án thể thao học đường kỷ lục thế giới

S-Race Đà Nẵng ghi nhận sự tham gia của hơn 12.000 học sinh, thầy cô giáo và phụ huynh tại sự kiện thi đấu trực tiếp và 15 điểm chạy hưởng ứng trên toàn thành phố.

S-Race Đà Nẵng gồm nội dung thi đấu dành cho 3 nhóm tuổi: học sinh Tiểu học (6 - 10 tuổi); học sinh THCS (11 - 14 tuổi); học sinh THPT (15 - 17 tuổi), với cự ly thi đấu từ 1 km đến 3 km. Ban tổ chức trao các giải cá nhân từ Hạng Nhất đến Hạng Mười căn cứ trên thành tích về đích của mỗi vận động viên ở 6 nội dung thi đấu; 3 giải tập thể (tương ứng 3 cấp học) cho đơn vị có nhiều vận động viên tham dự nhất. Tổng giá trị giải thưởng S-Race Đà Nẵng là 142 triệu đồng.

Hàng trăm cha mẹ cùng nắm tay các con hưởng ứng nội dung S-Race Family

Bên cạnh S-Race Đà Nẵng, S-Race School Online 2026 - thử thách chạy bộ trực tuyến lớn nhất dành cho học sinh Việt Nam diễn ra xuyên suốt 34 ngày (03/10 - 05/11) cũng ghi nhận những dấu ấn nổi bật. Đó là hơn 194.000 học sinh, giáo viên và cán bộ nhân viên trường học đã cùng nhau chinh phục hơn 4,3 triệu km; kết nối 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Với 200đ/km do Quỹ Vì tầm vóc Việt đối ứng, chỉ riêng S-Race School Online 2026 đã đóng góp gần 900 triệu đồng gây quỹ hỗ trợ bệnh nhi điều trị khuyết tật vận động.

S-Race Đà Nẵng cũng là dịp để nhìn lại hành trình tự hào 6 năm qua của dự án nơi thành công của S-Race không chỉ được đo bằng quy mô hay những con số ấn tượng qua từng mùa giải, mà còn nằm ở khả năng lan tỏa và những giá trị tích cực được duy trì trong đời sống học đường: S-Race đã trở thành hoạt động hàng ngày, xây dựng thói quen rèn luyện thể chất, lối sống khoa học cho mỗi học sinh, gắn kết thầy cô với học trò, góp phần xây dựng trường học an toàn, khoẻ mạnh, từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển con người toàn diện Đức – Trí – Thể – Mỹ.

Khoảnh khắc ấn tượng trên đường chạy S-Race

Những năm qua, S-Race không ngừng mở rộng hệ thống hoạt động, từng bước phát triển từ một giải chạy học đường thành hệ sinh thái thể thao học đường, được xây dựng và quản trị thương hiệu chuyên nghiệp thông qua cơ cấu thương hiệu S-Race, S-Race School, S-Race Family - gắn kết học sinh, gia đình, nhà trường và cộng đồng chung tay vì tầm vóc Việt. Với hệ thống hoạt động phong phú, không ngừng phát triển qua từng năm và triển khai hoàn toàn miễn phí, S-Race ngày càng lan tỏa nhiều giá trị tích cực tới thế hệ trẻ và cộng đồng xã hội.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao giải cho các bạn học sinh

S-Race đồng thời truyền đi thông điệp về sự sẻ chia và trách nhiệm xã hội. Hàng triệu bước chân của các vận động viên đã được Quỹ Vì Tầm Vóc Việt - Đối tác thiện nguyện của giải chạy đối ứng thành 2,6 tỷ đồng hỗ trợ điều trị phục hồi chức năng vận động cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn; thời điểm hiện tại đã có 111 bệnh nhi được hỗ trợ phục hồi chức năng vận động.

Tiếp tục đồng hành cùng S-Race 2026, Tập đoàn TH mong muốn lan toả tình yêu thể thao, xây dựng thói quen rèn luyện thể chất và khơi dậy khát vọng chinh phục của một thế hệ tương lai phát triển toàn diện.

Ông Ngô Minh Hải – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn TH chia sẻ tại Lễ khai mạc S-Race Đà Nẵng: “Chúng tôi mong rằng sau hôm nay, các em sẽ giữ thói quen vận động mỗi ngày, mỗi nhà trường trở thành môi trường nuôi dưỡng thế hệ khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, đồng thời nâng cao tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng. Những bước chạy hôm nay cũng sẽ mang tới thêm cơ hội cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ điều trị và phục hồi vận động, thông qua nguồn tài trợ của Quỹ Vì tầm vóc Việt - đối tác thiện nguyện của chương trình.”

Ông Ngô Minh Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn TH phát biểu tại Lễ khai mạc S-Race Đà Nẵng

Với khát vọng “Vì một Việt Nam khỏe mạnh - Vì tầm vóc Việt” và các giá trị cốt lõi “Vì hạnh phúc đích thực”, “Vì sức khỏe cộng đồng”, TH khởi xướng và đồng hành với nhiều chương trình, dự án lớn về dinh dưỡng, sức khỏe như Đề án Dinh dưỡng người Việt; Chương trình Sữa học đường quốc gia; Chương trình Sức khỏe học đường; Mô hình điểm Bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho học sinh.