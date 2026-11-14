Khai mạc Tiền Phong Golf Championship 2026: Mười mùa giải, một hành trình vì tài năng trẻ

TPO - Lễ khai mạc mùa giải thứ 10 tại Legend Valley Country Club không chỉ mở màn cho cuộc tranh tài của 240 golfer, mà còn gợi nhắc hành trình một thập kỷ Tiền Phong Golf Championship gắn kết thể thao với trách nhiệm cộng đồng.

Lễ khai mạc Tiền Phong Golf Championship - Vì Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 10 diễn ra ngày 14/11 tại Legend Valley Country Club, Ninh Bình. Giải khởi xướng năm 2017, trở thành hoạt động thường niên gắn với Ngày báo Tiền Phong ra số đầu tiên (16/11/1953) và mục tiêu kết nối nguồn lực cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải, nhấn mạnh, mùa giải thứ 10 là dấu mốc đặc biệt trong hành trình đồng hành cùng Quỹ, đồng thời kết nối môn golf với những hoạt động hướng tới tài năng trẻ.

“Đây là dấu mốc đặc biệt, đánh dấu một thập kỷ giải đấu đồng hành cùng Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, kết nối niềm đam mê golf với trách nhiệm cộng đồng”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải, phát biểu khai mạc.

Tiền Phong Golf Championship 2026 quy tụ 240 golfer, lần đầu thi đấu trên cả hai sân Rose Course và Canyon Course thuộc Legend Valley Country Club. Số 10 năm nay rất đặc biệt: Tiền Phong Golf Championship bước sang lần tổ chức thứ 10, còn Canyon Course là sân golf thứ 10 của Tập đoàn BRG. Trưởng Ban tổ chức gọi đây là “một sự trùng hợp thú vị”, tạo nên dấu ấn riêng cho mùa giải kỷ niệm.

Tháng 5/2023, Legend Valley Country Club chính thức khai trương tại Hà Nam, nay thuộc tỉnh Ninh Bình. Rose Course là sân đầu tiên đi vào hoạt động, đặt nền móng cho tổ hợp golf ở vùng Bát Cảnh Sơn. Canyon Course vừa đi vào vận hành ngày 10/10/2026. Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, việc thi đấu trên hai sân mở ra trải nghiệm mới cho các golfer, đồng thời đòi hỏi cao hơn về chất lượng chuyên môn và công tác tổ chức.

Thay mặt Ban tổ chức, nhà báo Phùng Công Sưởng, trân trọng cảm ơn Tập đoàn BRG, các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ và toàn thể golfer đã góp sức cho hành trình 10 năm của giải. Mùa giải này quy tụ 240 golfer, ông chúc các vận động viên có một ngày tranh tài hứng khởi, thi đấu thăng hoa và đạt thành tích tốt. Trưởng Ban tổ chức cũng bày tỏ kỳ vọng khán giả sẽ được chứng kiến những cú đánh Hole-in-One cùng các phần thưởng giá trị.

Nhà báo Phùng Công Sưởng tặng hoa tới trọng tài Aaron Johnston; ông Đoàn Đắc Hiển, Phó Tổng Giám đốc Volvo Việt Nam; golfer Nguyễn Khánh Linh, thành viên đội tuyển golf quốc gia dự ASIAD 20; golfer nhí Nguyễn Vũ Phú Anh, sinh năm 2019; và ông Hoàng Tiến Đỗ, Phó Giám đốc sân Legend Valley Country Club.

Tại Lễ khai mạc, ông Aaron Johnston - Giám đốc Điều hành Golf khu vực miền Bắc, Tập đoàn BRG, giới thiệu điều lệ thi đấu và hệ thống giải thưởng. Phần phổ biến này giúp các golfer nắm những nội dung cần thiết trước khi ra sân.

Theo đó, 240 golfer chia làm 5 bảng đấu. Bảng A dành cho golfer nam có handicap từ 0 đến 15; bảng B từ 16 đến 28; bảng C từ 29 trở lên; bảng D dành cho golfer nữ; và bảng Tài năng trẻ dành cho các golfer có tên trong danh sách đăng ký của bảng.

Giải đấu áp dụng thể thức đấu gậy, tính điểm NET theo Handicap ngày (System 36). Người chiến thắng từng bảng là người có điểm NET thấp nhất sau khi giải kết thúc. Cách tính điểm được áp dụng trên cả sân Rose và sân Canyon.

Các giải kỹ thuật trên sân Rose gồm Nearest to the Pin tại hố 6 và hố 11, Nearest to the Line tại hố 1, Longest Drive tại hố 13. Trên sân Canyon, các giải tương ứng được tổ chức tại hố 7, hố 12, hố 8 và hố 15.

ông Aaron Johnston - Giám đốc Điều hành Golf khu vực miền Bắc, Tập đoàn BRG.

Giải năm nay có nhiều phần thưởng Hole-in-One hấp dẫn, trong đó có xe Volvo tại hố 6 sân Rose và giải thưởng 400 triệu đồng tại hố 11 sân Rose. Các hố par 3 còn lại trên hai sân cũng có phần thưởng Hole-in-One bằng tiền mặt.

"Thời tiết hôm nay rất thuận lợi cho một vòng golf. Chúc các golfer thi đấu thành công, may mắn và có những trải nghiệm thật tuyệt vời trên sân".

Sau phần phổ biến điều lệ và hệ thống giải thưởng của ông Aaron Johnston, các golfer chụp ảnh lưu niệm rồi di chuyển ra sân. Mùa giải thứ 10 bắt đầu bằng những cú đánh mới, nhưng cũng tiếp nối một hành trình đã kéo dài suốt một thập kỷ: mở rộng sân chơi golf và tiếp thêm cơ hội cho tài năng trẻ Việt Nam.

VĐV Nguyễn Khánh Linh phát bóng khói khai mạc giải tại hố 10 sân Rose Course, chính thức mở màn cho ngày thi đấu hứa hẹn đầy hấp dẫn trong mùa giải kỷ niệm 10 năm của Tiền Phong Golf Championship.

Một số hình ảnh tại Lễ khai mạc: