Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khai mạc Tiền Phong Golf Championship 2026: Mười mùa giải, một hành trình vì tài năng trẻ

Trọng Đạt - Như Ý - Dương Triều - Duy Phạm - Hồng Vĩnh

TPO - Lễ khai mạc mùa giải thứ 10 tại Legend Valley Country Club không chỉ mở màn cho cuộc tranh tài của 240 golfer, mà còn gợi nhắc hành trình một thập kỷ Tiền Phong Golf Championship gắn kết thể thao với trách nhiệm cộng đồng.

1-7541.jpg

Lễ khai mạc Tiền Phong Golf Championship - Vì Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 10 diễn ra ngày 14/11 tại Legend Valley Country Club, Ninh Bình. Giải khởi xướng năm 2017, trở thành hoạt động thường niên gắn với Ngày báo Tiền Phong ra số đầu tiên (16/11/1953) và mục tiêu kết nối nguồn lực cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải, nhấn mạnh, mùa giải thứ 10 là dấu mốc đặc biệt trong hành trình đồng hành cùng Quỹ, đồng thời kết nối môn golf với những hoạt động hướng tới tài năng trẻ.

“Đây là dấu mốc đặc biệt, đánh dấu một thập kỷ giải đấu đồng hành cùng Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, kết nối niềm đam mê golf với trách nhiệm cộng đồng”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

1-4148.jpg
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải, phát biểu khai mạc.

Tiền Phong Golf Championship 2026 quy tụ 240 golfer, lần đầu thi đấu trên cả hai sân Rose Course và Canyon Course thuộc Legend Valley Country Club. Số 10 năm nay rất đặc biệt: Tiền Phong Golf Championship bước sang lần tổ chức thứ 10, còn Canyon Course là sân golf thứ 10 của Tập đoàn BRG. Trưởng Ban tổ chức gọi đây là “một sự trùng hợp thú vị”, tạo nên dấu ấn riêng cho mùa giải kỷ niệm.

Tháng 5/2023, Legend Valley Country Club chính thức khai trương tại Hà Nam, nay thuộc tỉnh Ninh Bình. Rose Course là sân đầu tiên đi vào hoạt động, đặt nền móng cho tổ hợp golf ở vùng Bát Cảnh Sơn. Canyon Course vừa đi vào vận hành ngày 10/10/2026. Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, việc thi đấu trên hai sân mở ra trải nghiệm mới cho các golfer, đồng thời đòi hỏi cao hơn về chất lượng chuyên môn và công tác tổ chức.

Thay mặt Ban tổ chức, nhà báo Phùng Công Sưởng, trân trọng cảm ơn Tập đoàn BRG, các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ và toàn thể golfer đã góp sức cho hành trình 10 năm của giải. Mùa giải này quy tụ 240 golfer, ông chúc các vận động viên có một ngày tranh tài hứng khởi, thi đấu thăng hoa và đạt thành tích tốt. Trưởng Ban tổ chức cũng bày tỏ kỳ vọng khán giả sẽ được chứng kiến những cú đánh Hole-in-One cùng các phần thưởng giá trị.

1-5183.jpg
2-3840.jpg
3-1455.jpg
Nhà báo Phùng Công Sưởng tặng hoa tới trọng tài Aaron Johnston; ông Đoàn Đắc Hiển, Phó Tổng Giám đốc Volvo Việt Nam; golfer Nguyễn Khánh Linh, thành viên đội tuyển golf quốc gia dự ASIAD 20; golfer nhí Nguyễn Vũ Phú Anh, sinh năm 2019; và ông Hoàng Tiến Đỗ, Phó Giám đốc sân Legend Valley Country Club.

Tại Lễ khai mạc, ông Aaron Johnston - Giám đốc Điều hành Golf khu vực miền Bắc, Tập đoàn BRG, giới thiệu điều lệ thi đấu và hệ thống giải thưởng. Phần phổ biến này giúp các golfer nắm những nội dung cần thiết trước khi ra sân.

Theo đó, 240 golfer chia làm 5 bảng đấu. Bảng A dành cho golfer nam có handicap từ 0 đến 15; bảng B từ 16 đến 28; bảng C từ 29 trở lên; bảng D dành cho golfer nữ; và bảng Tài năng trẻ dành cho các golfer có tên trong danh sách đăng ký của bảng.

Giải đấu áp dụng thể thức đấu gậy, tính điểm NET theo Handicap ngày (System 36). Người chiến thắng từng bảng là người có điểm NET thấp nhất sau khi giải kết thúc. Cách tính điểm được áp dụng trên cả sân Rose và sân Canyon.

Các giải kỹ thuật trên sân Rose gồm Nearest to the Pin tại hố 6 và hố 11, Nearest to the Line tại hố 1, Longest Drive tại hố 13. Trên sân Canyon, các giải tương ứng được tổ chức tại hố 7, hố 12, hố 8 và hố 15.

1-4670.jpg
ông Aaron Johnston - Giám đốc Điều hành Golf khu vực miền Bắc, Tập đoàn BRG.

Giải năm nay có nhiều phần thưởng Hole-in-One hấp dẫn, trong đó có xe Volvo tại hố 6 sân Rose và giải thưởng 400 triệu đồng tại hố 11 sân Rose. Các hố par 3 còn lại trên hai sân cũng có phần thưởng Hole-in-One bằng tiền mặt.

"Thời tiết hôm nay rất thuận lợi cho một vòng golf. Chúc các golfer thi đấu thành công, may mắn và có những trải nghiệm thật tuyệt vời trên sân".

Sau phần phổ biến điều lệ và hệ thống giải thưởng của ông Aaron Johnston, các golfer chụp ảnh lưu niệm rồi di chuyển ra sân. Mùa giải thứ 10 bắt đầu bằng những cú đánh mới, nhưng cũng tiếp nối một hành trình đã kéo dài suốt một thập kỷ: mở rộng sân chơi golf và tiếp thêm cơ hội cho tài năng trẻ Việt Nam.

1-3234.jpg
2-1205.jpg
3-8985.jpg
4-8437.jpg
VĐV Nguyễn Khánh Linh phát bóng khói khai mạc giải tại hố 10 sân Rose Course, chính thức mở màn cho ngày thi đấu hứa hẹn đầy hấp dẫn trong mùa giải kỷ niệm 10 năm của Tiền Phong Golf Championship.

Một số hình ảnh tại Lễ khai mạc:

1-1415.jpg
2-8183.jpg
2-3797.jpg
3-8891.jpg
4-8649.jpg
5-3879.jpg
6-7354.jpg
8-6409.jpg
7-1589.jpg
9-605.jpg

Xem thêm

#Tiền Phong Golf Championship #Legend Valley Country Club #Phùng Công Sưởng #240 golfer #Quỹ Tài năng trẻ #BRG #golf Việt Nam

Cùng chuyên mục

Bất ngờ với quốc gia vô địch U17 thế giới nhiều nhất

Bất ngờ với quốc gia vô địch U17 thế giới nhiều nhất

TPO - Trải qua 20 lần tổ chức tính đến trước kỳ 2026, lịch sử giải vô địch bóng đá U17 thế giới đã vinh danh 11 đội tuyển quốc gia. Đáng chú ý, đội vô địch sân chơi này nhiều nhất lại không đến từ vùng đất tinh hoa của làng túc cầu.

Legend Valley Country Club nhìn từ flycam: Bức tranh thủy mặc giữa miền đá vôi di sản

Legend Valley Country Club nhìn từ flycam: Bức tranh thủy mặc giữa miền đá vôi di sản

TPO - Nhìn từ flycam, những dải fairway xanh mềm mại len giữa núi đá vôi, hồ nước và thung lũng tạo nên một khung cảnh vừa khoáng đạt vừa yên bình. Trước thềm Tiền Phong Golf Championship 2026, Legend Valley Country Club mang một diện mạo mới với 36 hố hoàn chỉnh, sẵn sàng đón 240 golfer tranh tài ở mùa giải thứ 10.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Qatar, 19h00 ngày 14/11: Giữ cúp vô địch ở lại Gia Lai

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Qatar, 19h00 ngày 14/11: Giữ cúp vô địch ở lại Gia Lai

TPO - Nhận định bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Qatar, lượt trận cuối giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Nắm trong tay quyền tự quyết cùng điểm tựa chảo lửa Pleiku, U23 Việt Nam không chỉ hướng tới mục tiêu giữ cúp ở lại sân nhà mà còn quyết tâm giành trọn 3 điểm để khẳng định sự trưởng thành về bản lĩnh lẫn lối chơi.

Sân Legend Valley Country Club sẵn sàng đón 220 golfer hàng đầu tham gia tranh tài

Hôm nay, khởi tranh Tiền Phong Golf Championship 2026

TP - Hôm nay (14/11), Tiền Phong Golf Championship 2026 - Vì Tài năng trẻ bước vào mùa giải thứ 10 tại Legend Valley Country Club, Ninh Bình, với 220 golfer tranh tài trên hai sân Rose Course và Canyon Course. Trong mùa giải đặc biệt này, nhà cựu vô địch Nguyễn Đức Sơn trở lại với tư cách chuyên nghiệp, danh hiệu vô địch sẽ thuộc về một gương mặt mới.

Tuyển Argentina thua ngay trận đầu tiên thời hậu Messi

Tuyển Argentina thua ngay trận đầu tiên thời hậu Messi

TPO - Dù áp đảo và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm, song Argentina vẫn phải nhận thất bại 1-2 trước Uruguay ngay trên sân nhà. Trận thua ngay giai đoạn khởi đầu triều đại hậu Messi có thể sẽ khiến NHM xứ Tango cảm thấy lo lắng.

Phạm Hồng Quang: Golfer 12 tuổi có giấc mơ lớn

Phạm Hồng Quang: Golfer 12 tuổi có giấc mơ lớn

TPO - Năm 2020, Phạm Hồng Quang đến với golf như một môn thể thao giúp em vận động và kết bạn. Năm năm sau, niềm yêu thích của golfer sinh năm 2014 đã trở thành hành trình nghiêm túc với những giải đấu, bài học và ước mơ lớn.

Nhận định U23 Thái Lan vs U23 Singapore, 15h00 ngày 14/11: 'Voi chiến' tìm chiến thắng đầu tiên

Nhận định U23 Thái Lan vs U23 Singapore, 15h00 ngày 14/11: 'Voi chiến' tìm chiến thắng đầu tiên

TPO - Nhận định bóng đá U23 Thái Lan vs U23 Singapore, 15h00 ngày 14/11, lượt trận cuối Gia Lai VTV Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau hai thất bại liên tiếp, U23 Thái Lan quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên để tránh kết thúc giải đấu ở vị trí cuối bảng.

Hoàng hôn tuyệt đẹp buông xuống sân Legend Valley Country Club

Hoàng hôn tuyệt đẹp buông xuống sân Legend Valley Country Club

TPO - Chiều trước ngày khai cuộc, ánh hoàng hôn phủ sắc vàng lên những thảm cỏ và triền núi đá vôi tại Legend Valley Country Club. Giữa không gian yên bình của Ninh Bình, sân golf như chậm lại trước khi đón 240 golfer bước vào tranh tài ở mùa giải kỷ niệm 10 năm.

Mauricio Pochettino rơi lệ trong ngày rời tuyển Mỹ để dẫn dắt MU

Mauricio Pochettino rơi lệ trong ngày rời tuyển Mỹ để dẫn dắt MU

TPO - Ở buổi họp báo mới nhất, Mauricio Pochettino đã chính thức thông báo quyết định chia tay đội tuyển Mỹ để trở lại với Ngoại hạng Anh dẫn dắt Manchester United. Trong thời khắc nói lời từ biệt, vị huấn luyện viên này đã không giấu nổi những giọt nước mắt.

U19 Việt Nam vs U19 Hàn Quốc

Nhận định U19 Việt Nam vs U19 Hàn Quốc, 14h30 ngày 14/11: Thử thách cực đại

TPO - Nhận định bóng đá U19 Việt Nam vs U19 Hàn Quốc, Panda Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. U19 Việt Nam sẽ làm gì để vượt qua thử thách mang tên U19 Hàn Quốc? Trước đối thủ vượt trội về lực lượng và trình độ, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cần một màn trình diễn xuất thần nếu muốn giành kết quả tích cực.

Nhận định Đài Bắc Trung Hoa vs Kyrgyzstan, 19h00 ngày 14/11: Việt Nam 'tọa sơn quan hổ đấu'

Nhận định Đài Bắc Trung Hoa vs Kyrgyzstan, 19h00 ngày 14/11: Việt Nam 'tọa sơn quan hổ đấu'

TPO - Nhận định bóng đá Đài Bắc Trung Hoa vs Kyrgyzstan, giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Kyrgyzstan hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Đài Bắc Trung Hoa nhằm tạo bàn đạp tâm lý thuận lợi trước cuộc quyết đấu với tuyển Việt Nam.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe